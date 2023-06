United Tables by Zwiesel

Zwiesel Kristallglas goes Tabletop: Die digitale Plattform von United Tables bietet Gastronomie-Profis Food-Trends, Inspiration und neuartiges Shoppingerlebnis

Zwiesel (ots)

Ein neuartiger Ansatz für das Tableware Business: Das ist das Ziel, das die Zwiesel Kristallglas AG mit der Neugründung von United Tables by Zwiesel verfolgt. Das Online-Portal steht Gastronomen unter www.united-tables.de als Styleguide und Berater zur Seite, ermöglicht aber gleichzeitig auch die direkte Suche nach hochwertigen und funktionalen Tabletop-Produkten.

"In der Gastronomie geht es heute nicht mehr nur um das Essen allein. Der Gast wünscht sich ein Gesamterlebnis, das das Interieur, die verwendeten Zutaten und die Präsentation der Speisen einschließt", so Birgit Dubberke, Head of Marketing von United Tables. "United Tables serviert daher keine vorgefertigten Lösungen, sondern wir sondieren und zeigen aktuelle Food- und Gastro-Trends und entwickeln dafür interessante Tisch-Settings. So eröffnen wir Hoteliers, Restaurantleitern, Köchen oder Einkäufern einen schnellen und unkomplizierten Zugang zu unserem fein sortierten Komplettsortiment aus Glas, Porzellan und Besteck."

Das Portal beruht auf dem Konzept des "Curated Commerce". Hierbei steht nicht der Verkauf einzelner Produkte im Vordergrund, sondern die stimmige Zusammenstellung passender Tabletop-Produkte zu einem Gesamtkonzept oder Trend. Für Kunden wird das Einkaufen dadurch inspirierender, individueller, bequemer und einfacher.

"Alles aus einer Hand - das ist die Idee, die hinter United Tables steckt", sagt Birgit Dubberke. Kunden sollen sich in unserem Portal wohl fühlen, sich von neuen Trends und Gerichten inspirieren lassen, nach Ideen für Gastrokonzepte stöbern, die ihr Restaurant voranbringen und ganz nebenbei auch die passende Tableware finden, die ihren Wünschen entspricht."

Von Fine Dining bis Urban Coolness: Auf dem stark fragmentierten Gastronomie-Markt fällt es immer schwerer, den Überblick über aktuelle Trends zu behalten. Die Suche nach geeigneten Produkten und Kombinationen kostet viel Zeit und Aufwand. Der Einkauf individueller Lösungen ist komplex und teuer. Diese Lücke schließt die Zwiesel Kristallglas AG mit dem neuen Portal United Tables.

Das neue Portal unterstützt den Vertrieb des gesamten Sortimentes von United Tables, der weiterhin auch über die bekannte Vertriebswege und Partner von United Tables und der Zwiesel Kristallglas AG erfolgt.

Über United Tables

United Tables by Zwiesel wurde 2022 gegründet und ist ein Unternehmen der Zwiesel Kristallglas AG, dem Weltmarktführer für Kristallglasprodukte in der gehobenen Hotellerie und Gastronomie, bekannt durch die Marken Zwiesel Glas und Schott Zwiesel.

Um seinen Kunden in der Hotellerie und Gastronomie einen schnellen und unkomplizierten Zugang zu modernen Tischkonzepten zu bieten, hat das Unternehmen gemeinsam mit einem erfahrene Management-Team und weltweit vernetzten Designern und Trendscouts sein Portfolio um umfangreiche Qualitätssortimente der Marke Fortessa aus den Produktkategorien Geschirr und Besteck erweitert und United Tables in Leben gerufen - mit dem Ziel, den gedeckten Tisch als Gesamtkonzept zu realisieren.

