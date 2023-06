TrueMed Oy

Die KI-gestützte Anti-Fälschungsplattform von TrueMed ist ab sofort im SAP Store erhältlich und verbessert die Möglichkeiten zur Produktauthentifizierung

Espoo, Finnland (ots/PRNewswire)

TrueMed, ein führender Anbieter von Technologielösungen zur Bekämpfung von Produktfälschungen, freut sich, die Verfügbarkeit seiner innovativen Plattform im SAP Store bekanntgeben zu können. Diese Zusammenarbeit mit SAP, einem weltweit führenden Unternehmen für Enterprise-Software, markiert einen bedeutenden Meilenstein in dem Bemühen um mehr Sicherheit und detaillierte Authentifizierung pharmazeutischer Produkte.

Die hochmodernen Methoden von TrueMed sind für Fälle mit hochpräziser optischer Erkennung ausgelegt, die die Fähigkeiten von Standard-Serialisierungsprozessen übertreffen und verbessern. Die fortschrittliche Technologie lässt sich nahtlos in bestehende Geschäftsprozesse integrieren, ist sowohl für serielle als auch nicht serienmäßige Produkte anwendbar und bietet eine umfassende Lösung für verschiedene Szenarien. Endnutzer können die Produktauthentifizierung unkompliziert mit einem mobilen Endgerät durchführen.

Jyrki Berg, CEO von TrueMed, äußerte seine Begeisterung über die Partnerschaft und erklärte: „Wir freuen uns sehr, unsere innovativen Produktauthentifizierungslösungen über den SAP Store anzubieten. Diese Zusammenarbeit eröffnet neue Möglichkeiten für die Sicherheit und detaillierte Authentifizierung pharmazeutischer Produkte. Dank der fortschrittlichen KI-Technologie von TrueMed können Unternehmen die Effizienz steigern und eine bessere Qualitätskontrolle gewährleisten."

Florian Heretsch, VP und Head of Mobile Experience & Engineering bei SAP, betonte das Potenzial des gemeinsamen SAP/TrueMed-Angebots und erklärte: „Mit der Aufnahme von TrueMed in den SAP Store können wir eine bemerkenswerte Transformation in der Produktschutz- und Analysebranche einleiten. Durch die Integration der KI-basierten visuellen Authentifizierung und der nahtlosen Verschmelzung mit aktuellen Serialisierungs-Implementierungen können wir integrierte Lösungen der nächsten Generation liefern, die das mobile Erlebnis von SAP verbessern. Diese Partnerschaft versetzt unsere Kunden in die Lage, ein beispielloses Maß an Sicherheit und Genauigkeit bei der Produktauthentifizierung zu erreichen."

Das cloudbasierte SaaS-Angebot von TrueMed ist jetzt weltweit für alle SAP-Kunden über den SAP Store zugänglich. Durch die Integration der Technologie von TrueMed in das umfassende Ökosystem von SAP können Unternehmen erhebliche Kosteneinsparungen erzielen und die Effizienz bei Produktauthentifizierungs- und Erkennungsprozessen steigern, ohne dass teure Fabrikprozesse erforderlich sind.

Weitere Informationen über die fortschrittlichen Track and Trace -Lösungen von TrueMed finden Sie unter SAP Store oder kontaktieren Sie das TrueMed -Team direkt.

Informationen zu TrueMed

TrueMed ist ein führender Anbieter von Technologielösungen zur Bekämpfung von Produktfälschungen für die Branche Life Science. Die KI-unterstützte Plattform des Unternehmens nutzt modernste Technologie, um potenzielle Produktfälschungen zu analysieren und zu identifizieren, was es Life Science Unternehmen ermöglicht, ihre Marken und Kunden schnell und effizient zu schützen.

Weitere Informationen finden Sie auf truemedinc.com.

