SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi wird von Guinness World Records™ zum größten überdachten Themenpark mit Meeresbewohnern gekürt

Abu Dhabi, Vae, 26. März 2024 (ots/PRNewswire)

Eine weitere Errungenschaft in seinem Trophäenschrank

SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi, der erste Marine-Life-Themenpark der Region, hat einen begehrten Platz im Guinness World Records™ als "Größter Indoor Marine-Life-Themenpark" der Welt gewonnen. Die Urkunde wurde Mohamed Abdalla Al Zaabi, Group CEO von Miral, und der Leitung von SeaWorld Abu Dhabi überreicht. Dieser Meilenstein kommt weniger als ein Jahr, nachdem der kolossale Themenpark, der sich über 183.000 Quadratmeter auf fünf überdachten Ebenen erstreckt, seine Tore für die Öffentlichkeit geöffnet hat.

SeaWorld Abu Dhabi, ein Erlebnis von Miral, bietet den Gästen einen faszinierenden Einblick in die Welt der Meeresbewohner und verbindet Unterhaltung, Bildung und Naturschutz an einem Ort. Die Gäste können die Weiten des Ozeans in acht Erlebniswelten entdecken, darunter Abu Dhabi Ocean, One Ocean, MicroOcean, Endless Ocean, Tropical Ocean, Rocky Point und Polar Ocean, das in die Bereiche Arktis und Antarktis unterteilt ist. Der Themenpark für Meereslebewesen hat sich verpflichtet, den höchsten Standard an Tierschutz zu bieten, der auf den besten Praktiken und Standards international anerkannter Tierschutzorganisationen basiert, und ist die erste Einrichtung in der Region, die von Global Humane, dem weltweit größten Zertifizierer für Tierschutz, zertifiziert wurde.

SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi General Manager, Thomas Kaferle, sagte: "Wir freuen uns sehr über die Anerkennung durch Guinness World Records™ als größter Meeres-Themenpark der Welt. Diese prestigeträchtige Errungenschaft ist ein Beweis für unser Engagement, das bestmögliche Unterhaltungserlebnis zu bieten, verbunden mit einem interaktiven Bildungsaspekt, der es den Gästen ermöglicht, mehr über das Leben im Meer zu erfahren, und zwar in einer unterhaltsamen Umgebung, die alle Altersgruppen anspricht".

Mit einer unglaublichen Vielfalt an Wasserlebewesen, mehr als 15 interaktiven Erlebnissen und aufregenden Fahrgeschäften sowie Tiererlebnissen und Präsentationen bietet SeaWorld Abu Dhabi eine Fülle von Bildungsmöglichkeiten, bei denen die Gäste von den Experten des Parks Einblicke in die faszinierende Meereswelt erhalten. Darüber hinaus können sich die Gäste auf mehr als 20 Live-Charaktere und -Vorstellungen sowie mehr als 10 hautnahe Begegnungen mit Tieren freuen, die während des gesamten Besuchs für gute Unterhaltung sorgen. SeaWorld Abu Dhabi beherbergt auch eines der größten artenreichen Meeresaquarien der Welt, in dem die Besucher die majestätische Unterwasserwelt in großem Stil erleben können. Darüber hinaus gibt es eine große Auswahl an Boxenstopps für Gäste, die eine Pause einlegen und die angebotenen Erfrischungen in den 17 Restaurants von SeaWorld Abu Dhabi genießen möchten, die ein vielfältiges Angebot von Buffets und feinen Speisen bis hin zu Snacks zum Mitnehmen bieten. Darüber hinaus gibt es 13 Einkaufsmöglichkeiten, die es den Besuchern ermöglichen, das perfekte Souvenir zur Erinnerung an ihren Besuch zu finden, z. B. ein Pinguinplüschtier oder Fotomöglichkeiten.

Mit seinem neuen Rekordstatus bestätigt SeaWorld Abu Dhabi seine Position als eine der weltweit führenden Attraktionen, die Besuchern aus aller Welt die Wunder des Meereslebens präsentiert.

Um Tickets zu kaufen oder mehr über SeaWorld Abu Dhabi zu erfahren, besuchen Sie bitte www.seaworldabudhabi.com.

