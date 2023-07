Enerplan Energieberatung

Energieverbrauch optimieren: Andreas Hauf verrät die 5 häufigsten Fehler

Bild-Infos

Download

Remshalden (ots)

Effektive Heiztechniken sind entscheidend, um ein nachhaltiges Zuhause zu schaffen und Energiekosten zu senken. Denis Löw, Andreas Hauf und Timo Munz sind die Geschäftsführer der EnerPlan Energieberatungsagentur und haben es sich zur Aufgabe gemacht, Hausbesitzern die notwendigen Informationen und Techniken zu vermitteln, um ihre Heizsysteme optimal zu nutzen und die häufigsten Fehler zu vermeiden. Was viele Menschen in Sachen Energieverbrauch immer noch falsch machen und wie es besser geht, erfahren Sie im Folgenden.

Die Integration energetischer Praktiken in unseren Alltag bildet einen wesentlichen Schlüssel zur Förderung des nachhaltigen Klimaschutzes. Dabei ist die effiziente Nutzung von Heizsystemen von zentraler Bedeutung. Leider stellt dieses Gebiet für viele Hausbesitzer ein neues und oft unverstandenes Gebiet dar, das nicht selten Schwierigkeiten bereitet. Dass die Heizkosten einen immer größer werdenden Anteil an den Gesamtkosten eines Haushalts darstellen, unterstreicht die zunehmende Relevanz des Themas. Es ist daher unerlässlich, dass sich Hausbesitzer gezielt über effektive Heiztechniken informieren und diese umsetzen. Um Hausbesitzer in diesem Bereich zu unterstützen, haben sich Andreas Hauf, Denis Löw und Timo Munz als Geschäftsführer der Energieberatungsagentur EnerPlan darauf spezialisiert, das Energiesparpotenzial von Immobilien voll auszuschöpfen.

Als Experten für Energieeffizienz verfügen sie über umfassendes Wissen in diesem Bereich und sind mit den häufigsten Fallstricken vertraut. "Es geht nicht nur darum, eine einzige Maßnahme zu ergreifen, sondern ein umfassendes Konzept für Energieeffizienz zu entwickeln", betont Andreas Hauf. Durch die Vermittlung ihres Wissens helfen sie Hausbesitzern, ihren Energieverbrauch zu reduzieren und somit Kosten zu sparen. Basierend auf ihren langjährigen Erfahrungen und der Zusammenarbeit mit zahlreichen Kunden haben die EnerPlan-Experten die fünf häufigsten Fehler im Bereich der Heiztechnik identifiziert. Wobei es dabei im Detail geht und wie sie vermieden werden können, haben die Experten im Folgenden zusammengefasst.

1. Fehler: Heizung nachts ausschalten

Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass das Ausschalten der Heizung während der Nachtstunden zur Energieeinsparung beiträgt. Tatsächlich verbraucht das erneute Aufheizen des Raums am Morgen jedoch mehr Energie und kann sogar negative Auswirkungen wie Schimmelbildung haben. Dies geschieht, wenn Feuchtigkeit kondensiert, weil die Raumtemperatur stark schwankt. Daher ist eine konstant niedrigere Temperatur über Nacht weitaus energieeffizienter als das wiederholte Absenken und Aufheizen.

2. Fehler: Falsches Lüften

Zudem neigen viele Menschen dazu, falsch zu lüften. Wer beispielsweise das Fenster kippt, statt es ganz zu öffnen, ermöglicht einen nur geringen Luftaustausch, der nicht nur viel Energie verbraucht, sondern auch die Schimmelbildung begünstigen kann. Stattdessen sollte auf Querlüften gesetzt werden. Das gleichzeitige Öffnen von gegenüberliegenden Fenstern sorgt für effektiven und schnellen Luftaustausch. Im Bestfall sollte bereits bei der Planung der Fensterflächen bewusst vorgegangen und auf energieeffiziente Fenster gesetzt werden, die den Wärmeverlust minimieren.

3. Fehler: Heizkörper bei Abwesenheit herunterdrehen

Auch das gänzliche Abschalten der Heizkörper beim Verlassen des Hauses ist wenig sinnvoll. Schließlich gilt auch hier, dass das Wiederaufheizen weit mehr Energie verbraucht als eine konstant niedrige Temperatur. Wer sein Haus zudem durchdacht konstruiert, kann den Heizbedarf von Beginn an minimieren und die Energieeffizienz so messbar erhöhen.

4. Fehler: Türen offen lassen

Offene Türen mögen zwar schön aussehen, tun der Energieeffizienz allerdings nichts Gutes. Schließlich kann die Wärme durch offene Türen aus beheizten Räumen entweichen und erhöht den Heizbedarf so messbar. Wer stattdessen darauf achtet, die Türen beheizter Räume zu schließen, hält die Wärme im Raum und spart Energie.

5. Fehler: Heizung im Sommer nicht anpassen

Zuletzt gilt es, die Heizung entsprechend der Jahreszeit anzupassen. Wer seine Heizung auch im Sommer auf Wintermodus laufen lässt, verbraucht unnötige Energie. Stattdessen sollte die Heizung auf Sommerbetrieb gestellt werden. Die Heizkreispumpe wird ausgeschaltet und spart dadurch messbar Energie ein.

Möchten Sie als Hausbesitzer die Energieeffizienz Ihrer Immobilie optimieren und sich dabei von erfahrenen Experten unterstützen lassen? Dann melden Sie sich jetzt beim Team von EnerPlan und vereinbaren Sie einen Termin!

Original-Content von: Enerplan Energieberatung, übermittelt durch news aktuell