Even, die neue Dating App für Single-Eltern / Weil auch Singles mit Kind(ern) das Recht haben, eine neue Liebe zu finden

Die Meetic Group launcht mit Even eine neue Dating-App, welche aus dem Wunsch heraus entstand, Alleinerziehenden ein gutes Gefühl beim Dating zu geben. Während 69 %* der Single-Eltern nach der Erwähnung ihres Nachwuchses schon mindestens einmal geghostet, ist es auf Even kein Tabu, Kinder zu haben. Meetic entwickelt ständig innovative Marken, Erlebnisse und Dienstleistungen, die die Regeln des Online-Datings hinterfragen und die Herzen von Singles höher schlagen lassen. Und zwar die aller Singles. Auf Zweisam ermöglicht Meetic beispielsweise Singles 50+, gemeinsam Interessen zu teilen - und wenn es passt, auch das Leben.

Alleinerziehende in Deutschland

Laut dem Statistischen Bundesamt** waren 2021 in Deutschland rund 2,15 Millionen Mütter und etwa 462.000 Väter alleinerziehend***. 2022 waren es 2,76 Mio alleinerziehende Eltern****. Dabei ist ein tendenzielles Wachstum bei den Alleinerziehenden zu verzeichnen. Deutlich wird dies z.B. beim Anteil alleinerziehender Väter: von 8 % im Jahr 2005 auf 12 % im Jahr 2015. Dieser Wert ist laut einer Studie der Hochschule Sachsen***** seit Covid erneut signifikant angestiegen.

Single-Eltern & Online-Dating

Even launcht im Mai 2023 in Frankreich, Deutschland und Großbritannien. Die Dating-App wurde speziell für Single-Eltern entwickelt, um deren Dating-Erlebnis zu verbessern und ihre spezifischen Bedürfnisse und Erwartungen zu erfüllen. Egal, ob man bereits Kinder hat oder nicht: Even ist für alle gedacht, die den Lebensalltag und die Prioritäten von Single-Eltern verstehen.

Die im April 2023 für Even durchgeführte Online-Umfrage* mit allein- und getrennt Erziehenden vom Marktforschungsexperten Appinio hilft, die Herausforderungen und Bedürfnisse von Single-Eltern beim Dating besser zu verstehen. Als Single mit Kind(ern) jemand Neues kennen zu lernen, kann durchaus schwieriger sein, als für Singles ohne Kinder. Dabei möchten Singles mit Kind(ern) daten: Nach ihrer Trennung planten bereits 57 % sofort oder nach wenigen Monaten wieder mit dem Dating loszulegen, während 25 % nach ca. 1 Jahr wieder offen für neue Dates waren.

Mehr als die Hälfte der Befragten (58 %*) geben an, dass sie die Tatsache, ein Kind zu haben, schon mal an einer neuen Beziehung gehindert hat.

Für die Hälfte der befragten Singles, bei denen die Tatsache, ein Kind zu haben, ein Hinderungsgrund für eine Beziehung war, liegt dies vor allem am schlechten Gewissen, sich Zeit für sich und damit weniger Zeit für ihre Kinder zu nehmen. Die viele Organisation ist ein ebenso großer Faktor.

Even kreiert gezielt Lösungen für diese Herausforderungen: Hier wird Single-Eltern ein sicheres und effizientes Dating-Umfeld geboten mit Profil-Moderation und speziell entwickelten Funktionen für alle, deren Zeit kostbar ist.

Schluss mit Ghosting!

Während laut Studie 69 %* der befragten Single-Eltern bei der Erwähnung ihres Nachwuchses schon mindestens einmal geghostet wurden, ist es auf Even kein Tabu, Kinder zu haben: Es wird sogar im Profil angezeigt. Singles können die Anzahl ihrer Kinder, deren Alter, ihre Wohnsituation (lebt allein, mit Kindern, zeitweise mit Kindern) und ihre Vorlieben für ein Date (Tag, Abend, Ausflug, Restaurant ...) angeben, um die Organisation ihrer Termine zu vereinfachen.

Schön zu sehen ist, dass die Mehrheit der befragten Single-Eltern (immer noch) an die große Liebe glaubt (69 %*) - und das trotz aller Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert sind. 47 % sind beim Dating auf der Suche nach einer festen Beziehung. Singles mit Kind(ern) sind also voller Optimismus und offen für neue Begegnungen, aber eben mit anderen Prioritäten und größeren organisatorischen Herausforderungen.

Wie funktioniert Even?

Nach dem Download der Even-App werden die Nutzer*innen durch eine Reihe von Fragen geführt, um ihr Profil zu vervollständigen.

Die erste Frage "Du merkst, dass du Kinder hast, wenn..." lädt die User*innen auf besondere Weise und dazu ein, einen Einblick in ihr Leben als Elternteil zu geben - gerne auch mit einem Zwinkern. Jedes Profil muss mindestens 2 Fotos enthalten. Singles haben die Möglichkeit, viele Details über ihren Lebensstil und ihre Erwartungen anzugeben, um aussagekräftige Profile zu erstellen, die ihre Persönlichkeit widerspiegeln. Zeiteffizientes Dating - ein Must im Alltag von Single Parents mit Kids.

Um sich bei Even kennenzulernen und auszutauschen, ist kein Abonnement erforderlich. Mit der kostenlosen Mitgliedschaft können Singles bis zu 100 Profile pro Tag ansehen und liken. Wenn zwei Profile ein Match haben, können diese kostenlos und sicher über die App chatten.

Wer alle Vorteile für sein Dating-Erlebnis nutzen möchte, kann "Even More" abonnieren, um unbegrenzt Profile anzusehen und herauszufinden, wer sein Profil geliket hat. Es sind Abonnements für 1, 3 und 6 Monate erhältlich.

Eine sichere Dating-App mit Wohlfühl-Charakter

Um ein möglichst unbeschwertes Dating-Erlebnis zu garantieren, moderiert ein spezielles Team alle Profilbeschreibungen und Fotos innerhalb von 24 Stunden. Der Schutz der Singles und ihrer persönlichen Daten hat bei Even absolute Priorität. Bei Bedarf können Singles direkt von der App aus handeln, indem sie ein unerwünschtes Profil blockieren oder es dem Kundenservice melden. Darüber hinaus stehen den Singles Sicherheitstipps zur Verfügung, die ihre Fragen direkt in der App beantworten.

Über Even

Even ist die speziell für Singles mit Kind(ern) entwickelte Dating-App.

Sie bietet Alleinerziehenden die Möglichkeit, in einer sicheren, fürsorglichen und angenehmen Umgebung Menschen zu treffen, die sie verstehen. Im Mai 2023 in Frankreich, England und Deutschland gelauncht, gehört Even zu Meetic Europe, Teil der Match Group (einem führenden Anbieter digitaler Technologien). Ihre Mission: Menschen dabei zu helfen, sinnvolle Kontakte zu knüpfen. Mehr Informationen unter https://de.even-dating.com/

Über Appinio

Appinio ermöglicht es Unternehmen, tausende Meinungen spezifischer Zielgruppen in wenigen Minuten zu erhalten und dadurch Entscheidungen und Ideen in Echtzeit zu validieren. Als weltweit schnellste Lösung für Marktforschung liefert Appinio Feedback von Konsumierenden aus 90+ Märkten für über 2.000 Kunden und Kundinnen aus verschiedensten Branchen.

Mehr Informationen unter www.appinio.com

* Die verwendeten Daten basieren auf einer Umfrage - durchgeführt via mobilen Fragebogen - in Zusammenarbeit von Even und Appinio, an der 1.000 alleinerziehende Singles im Alter von 18 bis 55 Jahren mit Kind(ern) zwischen dem 16.04. und dem 24.04.2023 in Deutschland teilgenommen haben.

** Anzahl der Alleinerziehenden in Deutschland nach Geschlecht von 2000 bis 2021

*** Eltern, die mit ihren minderjährigen oder erwachsenen Kindern zusammenleben, ohne, dass ein Partner im Haushalt lebt

**** Anzahl Alleinerziehender in Deutschland seit 1996

***** Studie zur Situation von Alleinerziehenden seit Beginn der Corona-Pandemie - Prof. Dr. Nina Weimann-Sandig, Evangelische Hochschule Dresden

