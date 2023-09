Philipp S. Follmer Copywriting

Größte Copywriting-Ausbildung Europas: Freedom Writer Academy ebnet 1.000 Absolventen den Weg in die Selbstständigkeit

Gefangen in einem schnöden 9-to-5-Job träumen noch immer zu viele Menschen davon, die Welt zu erobern - dabei könnten sie die gewünschte Freiheit mithilfe von Copywriting längst erreichen. Philipp Follmer und seine Freedom Writer Academy bieten neben reinen Schreibtechniken jegliche Grundlagen hierzu: Sie schulen über 1.000 Menschen jährlich in Kundenakquise, Geldverdienstmodellen und vor allem im Aufbau des notwendigen Selbstvertrauens für eine erfolgreiche Selbstständigkeit. Was Interessenten wirklich davon erwarten dürfen, erfahren Sie hier!

Die zunehmende Digitalisierung und die globale Vernetzung fördern das wachsende Bedürfnis nach ortsunabhängiger Arbeit und individueller Freiheit zunehmend. Vor diesem Hintergrund entwickelt sich Copywriting immer mehr zum Schlüsselinstrument für diejenigen, die im Internet Geld verdienen möchten - und zwar unter ihren eigenen Bedingungen. Obwohl es bereits eine Reihe von Ausbildungen in diesem Bereich gibt, hebt sich die Freedom Writer Academy unter der Leitung von Philipp Follmer besonders hervor: Sie bietet eine ganzheitliche Ausbildung, die über das reine Texten hinausgeht und fokussiert sich auf essenzielle Themen, die von anderen Anbietern häufig vernachlässigt wird: darunter Kundenakquise, Einkommensstrategien und der Aufbau von Selbstvertrauen.

"Viele Menschen stoßen bei der Verwirklichung ihrer Träume auf Barrieren, da ihnen nicht nur die notwendigen Fähigkeiten, sondern auch das Selbstvertrauen und die Orientierung für die erfolgreiche Selbstständigkeit fehlen", erläutert Philipp Follmer. Abhilfe hierbei schafft der erfolgreiche Copywriter höchstpersönlich: Nicht nur hat er sich in den vergangen sechs Jahren selbst einen lukrativen und vor allem ortsunabhängigen Arbeitsalltag kreiert. Denn zusätzlich konnte er bereits mehr als 1.000 kreativen und freiheitsliebenden Menschen den Weg in eine ebenso erfolgreiche Selbstständigkeit als Werbetexter ebnen - und seine Freedom Writer Academy damit zur erfolgreichsten Copywriting-Ausbildung Europas machen. Wie aber gelang ihm das und noch wichtiger: Was macht seine Absolventen so erfolgreich?

Persönliche Vision trifft auf fachliche Expertise: Die Kernbereiche der Freedom Writer Academy

"Zu Beginn unserer Zusammenarbeit definieren wir gemeinsam mit unseren Kunden ihre persönliche Vision, die ihr tatsächliches Ziel abbildet. So sorgen wir dafür, dass die Menschen nicht nur im Business, sondern auch als Person wachsen können", erläutert Philipp Follmer. Die viermonatige Ausbildung der Freedom Writer Academy ist dabei in vier Kernbereiche gegliedert: Schreibtechniken, Business-Strukturierung, Kundengewinnung und Persönlichkeitsentwicklung. Während der erste Bereich die Grundlagen des Copywritings abdeckt, fokussiert sich der zweite Bereich auf das Errichten von Geschäftsstrukturen, die ein ertragreiches Arbeiten ermöglichen.

Im dritten Bereich wird jeder Teilnehmer mit einer individuell zugeschnittenen Strategie zur Kundengewinnung ausgestattet, die seine persönlichen Stärken und Vorlieben berücksichtigt. Der vierte und letzte Bereich widmet sich der intensiven Persönlichkeitsentwicklung, um die Teilnehmer optimal auf ihre künftige Selbstständigkeit vorzubereiten. "Die Menschen erkennen schnell, dass unsere Herangehensweise in der Branche einzigartig ist. Unsere Kombination aus Fachwissen, Community und Ethik führt dazu, dass unsere Teilnehmer nicht nur ein erfolgreiches Business aufbauen, sondern auch ihr gesamtes Leben verändern", fasst Philipp Follmer zusammen.

Erfolg durch Diversität: Wie die Freedom Writer Academy die individuellen Stärken fördert

"Der Glaube an sich selbst ist ein unverzichtbarer Baustein für den Erfolg in der Selbstständigkeit - genau das fördern wir mit unserer Ausbildung", betont der Experte. Zentral für den Erfolg seiner Teilnehmer ist demnach die umfassende Schulung in der Kundengewinnung, dem Geldverdienen und vor allem der Mindset-Optimierung. Dabei spielt auch die Vielfalt der Teilnehmer eine entscheidende Rolle: Ob alleinerziehende Mütter, unzufriedene Angestellte oder Fachleute aus verschiedenen Bereichen, wie dem Sozialwesen oder dem Handwerk - sie alle finden in der Freedom Writer Academy eine Plattform, die ihre individuellen Fähigkeiten berücksichtigt und fördert.

Einzigartig ist zudem die Möglichkeit, Vorerfahrungen aus anderen Berufsfeldern in das Copywriting einzubringen: Beispielsweise kann ein ehemaliger Ernährungsberater seine Expertise nutzen, um Werbetexte für Nahrungsergänzungsmittel zu verfassen, während Teilnehmer mit einer Bankkarriere im E-Mail-Marketing für Investmentprodukte Fuß fassen. Auf diese Weise profitieren die Teilnehmer nicht nur von einer fundierten Ausbildung, sondern auch von einer Community, die ihre individuellen Stärken erkennt und fördert. "Wir schaffen eine Umgebung, in der Menschen aus allen Lebensbereichen ihre Träume verwirklichen können. Die Erfolgsrate spricht für sich: Unsere Kunden sind in der Lage, ihr Leben und ihre Karriere nach ihren eigenen Bedingungen zu gestalten", resümiert Philipp Follmer.

