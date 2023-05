Tipster Service GmbH

Keine Auswirkung auf Wettbetrieb: Sanierung der Tipster Service GmbH nach Insolvenzantrag hat begonnen

Dr. Jörg Gollnick von der Kölner Kanzlei Heidland Werres Diederichs Rechtsanwälte, teilt mit, dass er unmittelbar nach seiner Ernennung zum vorläufigen Insolvenzverwalter mit der Sanierung der Tipster Service GmbH begonnen hat. Die Tipster Service GmbH ist ein Dienstleistungsunternehmen in der Tipster Unternehmensgruppe. Der Dienstleister hatte in der vergangenen Woche einen Antrag auf Einleitung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Köln gestellt. Gollnick stellt klar, dass der Wettbetrieb der Tipster Unternehmensgruppe, der bei der in Malta ansässigen Tipster Ltd. liegt, von der Insolvenzanmeldung nicht berührt ist.

Gollnick sagte: "Wir halten unseren Geschäftsbetrieb vollumfänglich aufrecht. Die Bezahlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist gesichert. Ich freue mich, dass der überwiegende Teil der Belegschaft den vor uns liegenden Weg der Sanierung gemeinsam mit uns gehen wird. Wir werden Sie über die nächsten Schritte bei der Sanierung des Unternehmens auf dem Laufenden halten."

