Late Night Shopping bei Galeria Bonn

Sängerin Leony eröffnet Event im Rahmen der Beauty & Wäsche Days

Im Rahmen der Beauty & Wäsche Days lud die Galeria Bonn am gestrigen Donnerstag, den 10. Oktober, zu einem Late Night Shopping der Extraklasse ein. Neben zahlreichen Aktionen, Workshops und Tastings sowie einer Dessous-Fashionshow sorgte besonders Special Guest Leony für viel Aufmerksamkeit. Die Singer-Songwriterin war als Testimonial für die Wäsche-Marke sloggi vor Ort.

Im Rahmen ihrer Beauty & Wäsche Days lud die Galeria Bonn am gestrigen Donnerstag zu einem Late Night Shopping mit After-Job-Party ein. Willkommen waren Kundenkarten-Inhaber und alle, die es werden wollten. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg: Die über 2.500 Besucher standen schon vor Beginn des Events Schlange und strömten dann in die Filiale, um die besondere Atmosphäre zu genießen und von zahlreichen Angeboten zu profitieren.

Gemeinsam mit Galeria Filialgeschäftsleitung Regina Zerwas und Katharina Reichhart, Head of Marketing bei Triumph und sloggi, eröffnete Singer-Songwriterin Leony und die Veranstaltung. Sie war für das Wäsche-Label sloggi vor Ort, in dessen aktueller Kampagne sie zu sehen ist. Fans konnten vorab auf dem Galeria Instagram-Account ein Meet & Greet mit der Sängerin gewinnen, das im Verlaufe des Abends stattfand. Außerdem gab es auf der sloggi Fläche Konzertkarten für Leonys nächste Tour zu gewinnen. "Ich bin sehr happy das Kampagnengesicht für sloggi zu sein. Galeria als größter stationärer Wäsche-Anbieter Deutschlands ist ein starker Partner für das Label - da ist doch klar, dass ich mir die Veranstaltung heute nicht entgehen lasse!", so Leony.

Die Gäste zeigten sich begeistert von der ausgelassenen Stimmung und den angebotenen Aktionen. Besonders die große Galeria Wäscheshow, bei der die neuesten Trends von bekannten Marken wie sloggi, Skiny, Triumph, Chantelle, Passionata, Lascana, Naturana, Schiesser, Puma, Ammann, Tom Tailor, Mey und Simone Pérèle präsentiert wurden, sorgte für Aufsehen. Nicht zuletzt durch die Dance Crew von sloggi, die die Show eröffnete.

Neben der Modenschau bot der Abend viele weitere Highlights. Auf allen Etagen fanden themenbezogene Aktionen statt, die das Shopping-Erlebnis abrundeten. Von Live Cookings und Degustationen durch das Galeria Restaurant über Illustrationen und DIY-Workshops bis hin zu einer Make-up Lounge und einem Tätowierer - die Besucher konnten sich verwöhnen lassen und viel Neues ausprobieren. Ein DJ sorgte für coole Beats, während die Gäste auf der großen Pop-up Fläche der After-Job-Party-Reihe das Tanzbein schwangen.

Galeria Kundenkarten-Inhaber erhielten viele attraktive Preisnachlässe, die ersten 1.500 Gäste exklusive Goodie Bags. Ab einem Einkaufswert von 200,00 Euro gab es eine Freikarte für das GOP Varieté-Theater in Bonn. Die gelungene Mischung aus Entertainment, Shopping und Genuss wurde von den Besuchern begeistert aufgenommen. Mit den Beauty & Wäsche Days und dem Late Night Shopping setzt Galeria ein starkes Zeichen und zeigt, wie abwechslungsreich ein Shopping-Erlebnis sein kann. Ein Event, das den Kunden noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Über die Galeria Beauty & Wäsche Days

Mit dieser 360-Grad Multi-Brand-Kampagne startet Galeria mit geballter Marketing- und Sortimentskompetenz in eine neue Ära und macht die Attraktivität von Wäsche für die Kundinnen und Kunden hautnah erlebbar. Im Aktionszeitraum steht deutschlandweit in den Filialen sowie online das Thema Wäsche mit vielseitigen Events und Aktionen im absoluten Fokus, begleitet von ganzheitlichen Marketing-Maßnahmen auf allen Kanälen.

Galeria ist der größte Marken-Wäscheanbieter am deutschen stationären Markt mit allen namhaften Brands wie z. B. Triumph, sloggi, Schiesser, Calida, Mey, Calvin Klein, Boss... und vielen mehr. Von Sport-BHs über Tagwäsche bis hin zu sexy Dessous und angesagten Trends, von klassischen Standards bis hin zu außergewöhnlichen Highlights, hier finden die Kundinnen und Kunden Wäsche für jeden Anlass und jeden Geschmack. Auch zukünftige Überraschungen hinsichtlich Marken und Events dürfen erwartet werden. Die diesjährigen Beauty- und Wäsche Days und das dazugehörige Abend-Event in Bonn bilden den Auftakt der neuen Ära von Wäsche bei Galeria.

