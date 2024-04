Ennostar Inc.

Ennostar strebt an, der führende Anbieter von umfassenden Beleuchtungslösungen für Fahrzeuge zu werden

Hsinchu (ots/PRNewswire)

Ennostar Inc. (TWSE: 3714) wird vom 24. bis 26. April 2024 an der größten Messe für intelligente Displays in Taiwan, der Touch Taiwan, teilnehmen und unter dem Motto „Drive Enlightening Innovation" einen brandneuen Auftritt präsentieren. Diese Ausstellung wird Ennostars umfassende Stärke im Bereich der Lichtquellen für Automobile zeigen, die Displays, Beleuchtung und Sensorik abdeckt und somit alle benötigten Lichtquellen von innen nach außen bietet. Durch den Einsatz fortschrittlicher Display- und intelligenter Sensortechnologien will Ennostar Komplettlösungen für intelligente Cockpits und sicheres Fahren schaffen.

Das Hauptaugenmerk dieser Ausstellung liegt darauf, den umfassenden One-Stop-Shopping-Service der Ennostar-Gruppe zu demonstrieren, der Lösungen wie Epitaxie-Wafer, Chips, Gehäuse und Module umfasst, und die Synergien zu maximieren.

Experte für umfassende Beleuchtungslösungen für Fahrzeuge:

Anzeige, Beleuchtung und Sensorik

Optoelektronische Komponenten spielen in der Automobilindustrie eine entscheidende Rolle. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Automobilbereich ist Ennostar gut positioniert, um die Trends bei Lichtquellenanwendungen im Automobilbereich zu erfassen und den Kunden umfassende Lösungen anzubieten.

Im Bereich der Kfz-Displays werden hochtransparente Micro-LED-Displays für Head-up-Displays, Autoscheiben und Panorama-Schiebedächer vorgestellt, die je nach den Bedürfnissen von Fahrern und Passagieren Fahrinformationen oder Werbeanzeigen liefern. Es wurden von Säule zu Säule durchgängig lokal abblendbare Panels entwickelt, die eine hohe Helligkeit und einen hohen Kontrast bieten und die Leistung der Vordersitzpanels maximieren.

Was die Beleuchtung betrifft, so bietet das LED-Frontlichtdesign von Ennostar sicherere Fahrzeuglichtquellen. Das adaptive Fernlicht (ADB) mit Matrix-LED-Design kann die Helligkeit der Hochleistungs-LED-Einheiten individuell steuern, um das Lichtmuster an die Umgebung anzupassen, was die Fahrsicherheit deutlich erhöht. Ennostar bietet auch verschiedene intelligente Lösungen für die Umgebungsbeleuchtung an, die Farbkonsistenz und anpassbare Farben gewährleisten, um die Ästhetik von Smart Cockpits zu verbessern. Matrix-Mini-RGB-LED-Anzeigen sind eine der Schwerpunkttechnologien von Ennostar, die lineare Lichtquellen ersetzen und Optionen wie Vollfarbe, ultrahelles weißes Licht, rotes Licht und superrotes Licht bieten. Sie werden für Front- und Heckanzeigen verwendet, um den Wiedererkennungswert der Marke und die Sicherheit für Automobilhersteller zu erhöhen, und dienen als interaktive Schnittstelle für die Verbreitung von Informationen und die Echtzeitkommunikation mit Fußgängern.

Auf der Messe werden auch Sensoren für die Gestensteuerung von Bildschirmen und Lautstärkeregelungen im Fahrzeug sowie für Fahrüberwachungssysteme (DMS) gezeigt. Außerdem werden sie in fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) zur Abstandsmessung außerhalb des Fahrzeugs eingesetzt, um die Interaktion zwischen Mensch und Fahrzeug zu verbessern und den Komfort zu erhöhen.

Original-Content von: Ennostar Inc., übermittelt durch news aktuell