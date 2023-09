INVENIO Real Estate GmbH

Fehler vermeiden und Erfolg erzielen: Nico Gebhard teilt die 3 größten Stolpersteine für Immobilienberater

Inmitten von Krisen, hoher Inflation und unsicheren Zukunftsaussichten bleibt die Nachfrage nach Immobilien als Anlageobjekt bestehen, allerdings wird es für Dienstleister immer schwieriger, passende Anlageoptionen für ihre Kunden zu identifizieren. Nico Gebhard ist nicht nur der Gründer der Unternehmensberatung ICA GmbH, sondern auch selbst erfolgreicher Immobilienunternehmer und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Immobilienberater, Finanzdienstleister, Vermögensberater und Makler dabei zu unterstützen, ein erfolgreiches Immobilienunternehmen aufzubauen. Hier erfahren Sie, welche Stolpersteine Immobilienberatern auf dem Weg zum Abschluss begegnen und wie sie dennoch das optimale Kauferlebnis für ihre Kunden schaffen können.

In Zeiten eines schwierigen und hart umkämpften Immobilienmarktes gewinnt die Investition in Anlageimmobilien mit soliden Mietrenditen und Steuerersparnissen an Bedeutung. Begrenztes Angebot und steigende Investorenansprüche machen es für Finanzdienstleister und Immobilienberater immer herausfordernder, potenzielle Käufer von den Vorteilen ihrer Portfolios zu überzeugen. "Leider verpassen viele Anbieter Chancen für höhere Umsätze, indem sie immer wieder dieselben Fehler begehen", betont Nico Gebhard, Gründer der Unternehmensberatung ICA GmbH.

"Bei der Vermittlung von Immobilien als Anlageobjekte muss alles stimmen - vom ersten Kontakt bis zur Schlüsselübergabe und der Verwaltung der Räumlichkeiten", so Nico Gebhard weiter. Er ist selbst erfolgreicher Immobilienunternehmer und unterstützt Finanzdienstleister, Vermögensberater und Makler dabei, Schritt für Schritt ein erfolgreiches Immobilienunternehmen aufzubauen, ihre Umsätze zu skalieren und finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Seine umfangreichen Erfahrungen, die er auch in Zusammenarbeit mit der INVENIO Real Estate und INVENIO Finance sammeln konnte, gibt er heute mit der ICA GmbH an andere Fachleute weiter. Damit seine Kunden ihre Käufer zufriedenstellen, benötigen sie viel Zeit und Expertise. Was es braucht, um sich gegen die Konkurrenz zu behaupten und die eigenen Umsätze zu erhöhen und welche häufigen Fehler es dabei zu vermeiden gilt, hat Nico Gebhard im Folgenden zusammengefasst.

1. Fehlende oder veraltete Strategien für die Neukundengewinnung

Um Neukunden zu gewinnen, braucht es heute ein systematisiertes Vorgehen. Dennoch halten viele Immobilienberater an veralteten Akquisestrategien fest und büßen damit die Skalierbarkeit ein. Stattdessen gilt es, auf zielgerichtetes Marketing und eine starke Strategie zu setzen, um bonitätsstarke Kunden in der eigenen Region zu gewinnen und messbare Umsätze zu verzeichnen.

2. Auf Standardprodukte und klassische Konzeptimmobilien setzen

Um bonitätsstarke Kunden zu gewinnen, muss allerdings auch das eigene Produktportfolio stimmen. Immobilienberater, die nach wie vor auf Standardprodukte und klassische Konzeptimmobilien setzen, die allgemein zugänglich sind, werden jedoch schon bald das Nachsehen haben. So führt das Angebot dieser Leistungen letztendlich zu einem Preiswettkampf, da Kunden dieselben Konzepte und Produkte bei vielen verschiedenen Anbietern erhalten können. Hinzu kommt, dass der Kunde keine maßgeschneiderte Lösung und damit auch meist nur eine durchschnittliche Rendite erhält. Um bonitätsstarke Kunden zu gewinnen, müssen Berater demnach ein überdurchschnittliches gutes Produkt in ihrem Portfolio haben.

3. Unzureichende Abwicklung und Infrastruktur

Zuletzt stellt auch die Abwicklung des Immobiliendeals viele Immobilienberater vor Herausforderungen: Fehlt die passende Infrastruktur, um einen Immobiliendeal zügig und fachgerecht abzuwickeln, kann dies schnell zum Problem werden. Entscheidend ist, dass verschiedene Bereiche zügig ineinander greifen. Das betrifft sowohl die Finanzierungsabteilung, die eine schnelle Lösung bieten sollte, als auch die rechtlichen Aspekte wie Kaufvertragsanforderungen und Notariate. Hinzu kommt die Kommunikation mit dem Projektentwickler, damit der Kaufvertrag rechtzeitig erstellt wird. Auch nach Ende des Kaufprozesses sollten Sanierungsaufträge und mögliche Vermietungen reibungslos verlaufen, damit die Käufer zufrieden sind und das Unternehmen gerne weiterempfehlen.

