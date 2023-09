Foundation for a Smoke-Free World

Fast 8 von 10 deutschen Ärzten glauben fälschlicherweise, dass Nikotin Lungenkrebs verursacht und vereiteln damit die Bemühungen, den 17,5 Millionen Rauchern des Landes zu helfen, mit dem Rauchen aufzuhören.

Globale Umfrage unter mehr als 15.000 Ärzten in 11 Ländern zeigt Weiterbildungsbedarf auf Die Stiftung für eine rauchfreie Welt (Foundation for a Smoke-Free World) lädt Forscher ein, neue Analysen und Bildungsprogramme vorzuschlagen

Im Durchschnitt glauben 77% der deutschen Ärzte fälschlicherweise, dass Nikotin Lungenkrebs verursacht; noch mehr (83%) glauben, dass es Arteriosklerose und (80%) Geburtsfehler verursacht.

Während 83% der Ärzte in Deutschland zumindest einigermaßen zustimmen, dass die Unterstützung von Patienten bei der Raucherentwöhnung eine Priorität ist, hält sich mehr als die Hälfte (57%) nicht für angemessen geschult, um dies zu tun.

Erfreulicherweise sind 80% der befragten deutschen Ärzte zumindest mäßig an zusätzlichen Schulungen zur Raucherentwöhnung und Schadensreduzierung des Tabakkonsums interessiert.

Sermo, eine unabhängige Plattform und Marktführer im Bereich umsetzbarer Erkenntnisse im Gesundheitswesen, befragte online mehr als 15.000 Ärzte in 11 Ländern (China, Deutschland, Griechenland, Indien, Indonesien, Israel, Italien, Japan, Südafrika Vereinigtes Königreich und Vereinigte Staaten).

Die Umfrage ergab, dass zwar 83% der Ärzte in Deutschland zumindest einigermaßen zustimmen, dass die Unterstützung von Patienten bei der Raucherentwöhnung eine Priorität ist, aber 57% geben an, dafür nicht angemessen geschult zu sein. Dies führt zu einem beunruhigenden Durchschnittswert von 78% der Ärzte, die fälschlicherweise glauben, dass Nikotin eine Reihe von Krankheiten verursacht, von Lungenkrebs über COPD bis hin zu Geburtsschäden.

Diese Ergebnisse geben Anlass zur Sorge, ob deutsche Ärzte ihren rauchenden Patienten die genauesten und wirksamsten Ratschläge für den Ausstieg geben können. Diese Fehleinschätzung könnte der Grund dafür sein, dass nur 6 von 10 deutschen Ärzten (64%) eine rezeptfreie Nikotinersatztherapie empfehlen, um Patienten bei der Reduzierung oder Aufgabe des Rauchens zu unterstützen.

Die Veröffentlichung dieser Ergebnisse folgt auf eine kürzlich durchgeführte Umfrage des deutschen Gesundheitsministeriums, die auf einen Anstieg des Zigarettenrauchens im ganzen Land als Folge der COVID-19-Pandemie hinweist. Die Studie zeigte einen Anstieg der Gesamtraucherquote um 7,5% seit März 2020. In Verbindung mit den Daten von Sermo wächst die Sorge, dass eine neue Generation von brennbaren Tabakerzeugnissen abhängig werden könnte.

"Es ist unerlässlich, dass Ärzte eine angemessene Schulung erhalten, um die Fakten über Nikotin und die Möglichkeiten zur Reduzierung des Tabakkonsums zu erfahren, was ihren rauchenden Patienten helfen können, mit dem Rauchen aufzuhören", sagte Dr. Muhammad Ahmed, Director of Health and Science Research bei der Foundation for a Smoke-Free World. "Angesichts von mehr als 7 Millionen Rauchern, die jährlich weltweit an rauchbedingten Krankheiten sterben, können viele Leben gerettet werden, wenn Ärzte mehr über die verfügbaren Entwöhnungsmethoden wissen."

"Es besteht die Gewohnheit, die Begriffe 'Tabak', 'Rauchen' und 'Nikotin' synonym zu verwenden, was dazu beitragen könnte, dass ein hoher Prozentsatz der Ärzte glaubt, dass Nikotin rauchbedingte Krankheiten verursacht2, sagte Dr. Max Scherer, Generaldirektor, Analytisch-Biologisches Forschungslabor (ABF). "Tatsächlich hat ABF gerade eine umfassende Literaturstudie abgeschlossen, die das genaue Gegenteil bestätigt und keine überzeugenden Beweise dafür findet, dass Nikotin in einem kausalen Zusammenhang mit chronischen Krankheiten steht. Diese Erkenntnisse stützen die Ergebnisse von Sermo, dass Ärzte über die nötige Schulung verfügen müssen, um Patienten bei der Entwicklung einer wirksamen Strategie zur Raucherentwöhnung richtig beraten zu können."

ABF ist ein bioanalytisches Labor in Planegg, Deutschland, das sich auf die Analyse von Biomarkern für die Exposition und von Biomarkern für potenzielle Schäden, sowie auf klinische und epidemiologische Studien spezialisiert hat. Die ABF, die von der Foundation for a Smoke-Free World gefördert wird, arbeitet mit verschiedenen Branchen, Forschungsgruppen und Regierungsbehörden in den Bereichen Umwelt, Arbeit, Lebensmittel, Tabak und Pharmazie zusammen.

Auch wenn sich die globale Gesundheitsgemeinschaft nahezu einig ist, dass nicht das Nikotin, sondern die Verbrennung für die negativen gesundheitlichen Folgen des Rauchens verantwortlich ist, ergab die Ärztebefragung das in Deutschland:

76% der Ärzte stimmen im Durchschnitt zumindest einigermaßen zu, dass Nikotin Lungen-, Blasen- und Kopf-/Hals-/Magenkrebs verursacht;

83 % der Ärzte in Deutschland stimmen im Durchschnitt zumindest einigermaßen zu, dass Arteriosklerose durch Nikotin verursacht wird; und

78% der deutschen Ärzte stimmen im Durchschnitt zumindest einigermaßen zu, dass COPD durch Nikotin verursacht wird.

Obwohl diese Fehleinschätzungen alarmierend sind, sind 80% der in Deutschland befragten Ärzte zumindest mäßig an Fortbildungen zum Thema Raucherentwöhnung und Schadensbegrenzung beim Tabakkonsum interessiert.

Die im Jahr 2022 durchgeführte Umfrage ergab auch, dass sich die Gespräche der Ärzte mit deutschen Patienten, die rauchen, zwar auf die gesundheitlichen Vorteile einer Reduzierung oder eines Ausstiegs (68%) und die gesundheitlichen Risiken des Weitermachens (71%) konzentrieren, dass aber eine vergleichsweise geringe Zahl von Ärzten - weniger als die Hälfte (48%) - empfiehlt, die Menge der rauchbaren Tabakprodukte zu reduzieren, und dass etwas mehr als die Hälfte der deutschen Ärzte (58%) ihren Patienten dabei hilft, einen Plan zum Aufhören zu entwickeln.

Die Foundation for a Smoke-Free World lädt Forscher ein, Vorschläge einzureichen, um die Ergebnisse der Ärztebefragung weiter zu analysieren und Programme vorzuschlagen, die dazu beitragen würden, das Wissen von Ärzten über die Raucherentwöhnung und die Reduzierung von Tabakschäden zu verbessern. Forscher, die daran interessiert sind, einen Vorschlag einzureichen, sollten sich an support@smokefreeworld.org wenden. Die Ergebnisse der Ärztebefragung können auf der Website der Foundation unter www.smokefreeworld.org/doctorssurvey2022/ abgerufen werden.

Informationen zur Foundation for a Smoke-Free World

The Foundation for a Smoke-Free World ist eine unabhängige, gemeinnützige US-Organisation 501(c)(3) mit dem Ziel, die globale Gesundheit zu verbessern, indem das Rauchen in dieser Generation beendet wird. Die Foundation unterstützt ihren Auftrag durch drei große Arbeitskategorien: Gesundheits- und Wissenschaftsforschung, Diversifizierung der Landwirtschaft und Umwandlung der Industrie. Die Foundation wird durch jährliche Spenden von PMI Global Services Inc. („PMI") finanziert, ist aber unabhängig von PMI und arbeitet so, dass ihre Unabhängigkeit von kommerziellen Unternehmen gewährleistet ist. Weitere Informationen über die Foundation finden Sie unter www.smokefreeworld.org.

