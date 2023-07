Foundation for a Smoke-Free World

Fast 80 % der Ärzte weltweit glauben fälschlicherweise, dass Nikotin Lungenkrebs verursacht, was die Bemühungen unterbunden hat, einer Milliarde Rauchern zu helfen, aufzugeben

Eine Umfrage unter mehr als 15.000 Ärzten in 11 Ländern zeigt den Bedarf an Weiterbildungsmaßnahmen auf Die „Foundation for a Smoke-Free World" lädt Forscher ein , neue Analyse- und Weiterbildungsprogramme vorzuschlagen

Im Durchschnitt glauben fast 77 % der Ärzte fälschlicherweise, dass Nikotin Lungenkrebs verursacht, und 78 % glauben, dass es Arteriosklerose verursacht.

Während im Durchschnitt 87 % der Ärzte zumindest einigermaßen zustimmen, dass die Unterstützung von Patienten, die das Rauchen aufgeben wollen, eine Priorität ist, wirkt sich ein Mangel an Schulung und Wissen über Nikotin negativ auf die Beratung zur Raucherentwöhnung und Schadensbegrenzung aus.

Erfreulicherweise sind durchschnittlich mehr als 80 % der befragten Ärzte zumindest mäßig an Schulungen zur Tabakentwöhnung und Schadensbegrenzung interessiert.

Eine signifikante Mehrheit der Ärzte weltweit führt die negativen gesundheitlichen Folgen des Rauchens fälschlicherweise auf Nikotin zurück, was Fortschritte bei der Raucherentwöhnung direkt gefährdet, wie eine von der Foundation for a Smoke-Free World finanzierte Umfrage ergeben hat.

Sermo, eine unabhängige Plattform und führend bei verwertbaren Einblicken in das Gesundheitswesen, hat mehr als 15.000 Ärzte in 11 Ländern (China, Deutschland, Griechenland, Indien, Indonesien, Israel, Italien, Japan, Südafrika, Vereinigtes Königreich und Vereinigte Staaten) online befragt.

Während durchschnittlich 87 % der Ärzte zumindest einigermaßen zustimmen, dass die Unterstützung von Patienten bei der Raucherentwöhnung eine Priorität ist, ist es beunruhigend, dass durchschnittlich 74 % fälschlicherweise glauben, dass Nikotin eine Reihe von Krankheiten von Lungenkrebs bis COPD verursacht.

Diese Ergebnisse geben Anlass zu ernsten Bedenken, ob Ärzte in der Lage sind, rauchende Patienten mit den genauesten und wirksamsten Ratschlägen zum Aufhören zu versorgen. Diese Fehleinschätzung könnte der Grund dafür sein, dass im Durchschnitt nur etwa die Hälfte der Ärzte (55 %) eine rezeptfreie Nikotinersatztherapie zur Unterstützung der Patienten bei der Reduzierung oder Aufgabe des Rauchens empfehlen.

„Es ist unerlässlich, dass Ärzte eine angemessene Schulung erhalten, um die Fakten über Nikotin und die Möglichkeiten zur Reduzierung des Tabakkonsums zu erfahren, die ihren rauchenden Patienten helfen können, mit dem Rauchen aufzuhören", so Dr. Muhammad Ahmed, Director of Health and Science Research bei der Foundation for a Smoke-Free World. „Angesichts von mehr als 7 Millionen Rauchern, die jährlich weltweit an rauchbedingten Krankheiten sterben, können viele Leben gerettet werden, wenn die Ärzte mehr über die verfügbaren Entwöhnungsmethoden wissen."

Dr. Jed Rose, President und CEO des Rose Research Center (RRC) und Miterfinder des Nikotin-Pflasters, dazu: „Patienten suchen bei Ärzten vertrauensvolle Gesundheitsberatung. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass Ärzte Raucher genau und aktuell über die Gesundheitsrisiken des Zigarettenrauchens im Vergleich zur Verwendung von Produkten, die Nikotin ohne Verbrennung abgeben, beraten."

Das RRC ist eine Forschungseinrichtung mit Sitz in Raleigh, NC, die sich auf die Erforschung der Tabakabhängigkeit spezialisiert hat, einschließlich der Erforschung von Rauchern, Sucht, Raucherentwöhnung, Schadensminderung durch Tabak und den Konsum anderer Tabakprodukte. Das RRC wird von der Foundation for a Smoke-Free World finanziell unterstützt.

Obwohl in der medizinischen Fachwelt nahezu Einigkeit darüber herrscht, dass die Verbrennung und nicht das Nikotin für die negativen gesundheitlichen Folgen des Rauchens verantwortlich ist, wurde dies in der Ärzteumfrage nicht festgestellt:

74 % der Ärzte stimmen im Durchschnitt zumindest einigermaßen zu, dass Nikotin Lungen-, Blasen- und Kopf-/Hals-/Magenkrebs verursacht;

In den Vereinigten Staaten sind es 70 % In Deutschland sind es 78 % In China sind es 86 % In Japan sind es 85 %



78 % der Ärzte stimmen im Durchschnitt zumindest einigermaßen zu, dass Atherosklerose durch Nikotin verursacht wird; und

76 % der Ärzte stimmen im Durchschnitt zumindest einigermaßen zu, dass COPD durch Nikotin verursacht wird.

Obwohl diese Fehleinschätzungen alarmierend sind, sind im Durchschnitt 81 % der befragten Ärzte zumindest mäßig an Fortbildungen zum Thema Raucherentwöhnung und Schadensbegrenzung interessiert.

Die im Jahr 2022 durchgeführte Umfrage ergab auch, dass sich die Gespräche der Ärzte mit rauchenden Patienten zwar auf die gesundheitlichen Vorteile einer Reduzierung oder eines Ausstiegs (73 % im weltweiten Durchschnitt) und die gesundheitlichen Risiken eines Weitermachens (73 % im weltweiten Durchschnitt) konzentrieren, dass aber nur eine vergleichsweise geringe Zahl von Ärzten – durchschnittlich etwas mehr als die Hälfte (56 % im weltweiten Durchschnitt) – empfiehlt, die Menge der rauchbaren Tabakprodukte zu reduzieren, und dass weniger als die Hälfte der Ärzte (48 % im weltweiten Durchschnitt) den Patienten dabei hilft, einen Plan zum Aufhören zu entwickeln.

Die Foundation for a Smoke-Free World lädt Forscher ein, Vorschläge einzureichen, um die Ergebnisse der Ärzteumfrage weiter zu analysieren und Programme vorzuschlagen, die dazu beitragen würden, die Kenntnisse der Ärzte über die Raucherentwöhnung und die Verringerung der Tabakschäden zu verbessern. Forscher, die daran interessiert sind, einen Vorschlag einzureichen, sollten an support@smokefreeworld.org schreiben. Die Ergebnisse der Ärzte-Umfrage finden Sie auf der Website der Foundation unter www.smokefreeworld.org/doctorssurvey2022/.

