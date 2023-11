Sapphiros

Sapphiros und Cencora, ehemals AmerisourceBergen Corporation, treffen Vertriebsvereinbarung

Boston (ots/PRNewswire)

Sapphiros, ein Plattform-Unternehmen, das sich dem Aufbau der nächsten Generation von Technologien zur Verbraucherdiagnostik verschrieben hat, ist stolz darauf, den Abschluss einer Vertriebsvereinbarung mit Cencora, Inc. (NYSE: COR), ehemals AmerisourceBergen Corporation, bekannt zu geben.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Cencora die COVID-19-Antigen-Schnelltests „GoToKnow™" von Sapphiros an Apotheken überall in den Vereinigten Staaten vertreiben. Diese strategische Partnerschaft verspricht, landesweit die Zugänglichkeit und Bequemlichkeit für alle zu verbessern, die nach zuverlässigen COVID-19-Testlösungen suchen.

In Zukunft wird Cencora auch Zugang zu den zukünftigen Technologien von Sapphiros haben, wie eine kostengünstige Multiplex-Plattform zur molekularen Diagnostik für den Einmalgebrauch, zusätzliche Lateral-Flow-Schnelltests für andere Krankheiten als COVID-19, und sowie das neuartige Blutentnahmepflaster „Satio™", das Anfang 2024 erhältlich sein wird.

„Dies ist ein bedeutender Meilenstein für unser Unternehmen und eine weitere Bestätigung für die einzigartigen und transformativen Technologien von Sapphiros", so Mark Gladwell, CEO von Sapphiros. „Wir fühlen uns geehrt, mit Cencora zusammenzuarbeiten, um dieses Produkt sowie zukünftige innovative Produktangebote Patienten überall in den Vereinigten Staaten direkt zur Verfügung zu stellen und so den Verbrauchern die Möglichkeit zu bieten, direkt auf ihre Diagnoseergebnisse zuzugreifen und ihre Gesundheit zu kontrollieren."

Informationen zu Sapphiros

Sapphiros, das von KKR und Neoenta unterstützt wird, ist ein Plattform-Unternehmen für Verbraucherdiagnostik. Das Leistungs- und Technologie-Portfolio von Sapphiros umfasst neuartige Probenentnahmeverfahren, Diagnostik der nächsten Generation, computergestützte Biologie und gedruckte Elektronik, die den Verbrauchern weltweit den Zugang zu wichtigen diagnostischen Ergebnissen erleichtern. Knowing Now Moves Us™

Informationen zu Cencora Cencora ist ein weltweit führendes Unternehmen für pharmazeutische Lösungen, das sich auf die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen und Tieren auf der ganzen Welt konzentriert. Wir arbeiten mit pharmazeutischen Innovatoren in der gesamten Wertschöpfungskette zusammen, um den Marktzugang zu Therapien zu erleichtern und zu optimieren. Pflegedienstleister verlassen sich bei der sicheren und zuverlässigen Bereitstellung von Pharmazeutika, Gesundheitsprodukten und Lösungen auf uns. Unsere mehr als 46.000 Teammitglieder weltweit tragen durch die Kraft unseres Unternehmenszwecks zu positiven Gesundheitsergebnissen bei: Wir stehen Seite an Seite in unserer Verantwortung, eine gesündere Zukunft zu schaffen. Cencora ist auf Rang 11 unter den Fortune 500 und auf Rang 24 unter den Global Fortune 500 gelistet und erzielt einen Jahresumsatz von über 250 Milliarden USD. Weitere Informationen finden Sie auf www.investor.cencora.com.

Weitere Informationen: Sapphiros, press@sapphiros.com

