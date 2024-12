Rutzen Media GmbH

Ganzheitliches System zur Personalfindung: Wie die Rutzen Media GmbH Steuerkanzleien im Fachkräftemangel unterstützt

Hamburg (ots)

Noch immer stehen Steuerkanzleien vor enormen Herausforderungen: Nicht nur fällt ihnen die allgemeine Mitarbeitergewinnung weiterhin äußerst schwer, auch die Überlastungen ihres bestehenden Teams bereiten ihnen zunehmend Kopfzerbrechen. Gleichzeitig steigt der Wettbewerb innerhalb der Branche rapide an. Mit einem ganzheitlichen System und der eigens entwickelten SVU-Methode® schafft die Rutzen Media GmbH nun aber die dringend benötigte Abhilfe: Wie sie Kanzleien in der Praxis unterstützt und welche Resultate dabei möglich sind, erfahren Sie hier.

Der anhaltende Fachkräftemangel stellt nach wie vor eine der gravierendsten Herausforderungen für Steuerkanzleien dar. Immer häufiger sehen sie sich gezwungen, in einem zunehmend umkämpften Markt intensiv um qualifizierte Fachkräfte zu konkurrieren. Dabei steigt die Arbeitsbelastung für vorhandene Mitarbeiter stetig an, da sie zusätzliche Aufgaben übernehmen müssen, mit denen sie meist nicht einmal vertraut sind – eine Belastung, die nicht selten zu krankheitsbedingten Ausfällen führt. Parallel dazu intensiviert sich der Wettbewerb innerhalb der Branche zusehends. "Ohne gezielte und rechtzeitige Unterstützung werden viele Kanzleien dieser multiplen Belastung auf Dauer nicht standhalten können", mahnt Filip Rutzen, Geschäftsführer der Rutzen Media GmbH. "Wer zu lange wartet, riskiert schließlich nicht nur den Verlust vorhandener Mitarbeiter, sondern auf Dauer auch einen äußerst schlechten Ruf unter potenziellen Bewerbern."

"Unsere SVU-Methode® zeigt Kanzleien hingegen, wie sie auch ohne hohe Kosten und zeitintensive Prozesse als attraktive Arbeitgeber überzeugen können", fügt er hinzu. Gemeinsam mit seinem Team hat Filip Rutzen eine Strategie entwickelt, die bereits über 150 Steuerkanzleien in der DACH-Region geholfen hat, hochqualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und ihr Team nachhaltig zu entlasten. Dabei setzt die Methode auf moderne Ansätze, welche die individuellen Vorzüge der Kanzleien hervorheben und potenziellen Bewerbern klare Anreize bieten. Durch diese gezielte Positionierung gelingt es nicht nur, offene Stellen zu besetzen, sondern auch die Arbeitszufriedenheit im bestehenden Team zu erhöhen. Langfristig schafft die SVU-Methode® der Rutzen Media GmbH somit nicht nur Sicherheit, sondern gibt Kanzleien auch die Möglichkeit, sich strategisch weiterzuentwickeln und ihre wirtschaftliche Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.

Effizienz, Sichtbarkeit und Bindung: So macht die SVU-Methode® Kanzleien zum bevorzugten Arbeitgeber qualifizierter Fachkräfte

Die Rutzen Media GmbH bietet ihren Kunden mit der SVU-Methode® eine einzigartige Lösung, die gleich drei entscheidende Vorteile vereint: "Zunächst erreichen wir durch gezielte Ansprache eine Rekrutierungsquote von etwa 80 Prozent", verrät Filip Rutzen. "Das liegt vor allem daran, dass wir sogar passive Kandidaten überzeugen, die eigentlich nicht aktiv auf Jobsuche sind. So erhalten Kanzleien Zugang zu einem bisher unerschlossenen Bewerberpool."

Darüber hinaus wird die regionale Sichtbarkeit der Kanzleien deutlich erhöht: Potenzielle Bewerber erfahren also gezielt, welche Vorteile eine Kanzlei im Vergleich zur Konkurrenz bietet. Zudem steigert die Methode die Reputation der Kanzlei, indem sie diese als modernen und professionellen Arbeitgeber positioniert. Bewerber erhalten dabei nicht nur detaillierte Einblicke in die Arbeitskultur, sondern auch Zugang zu transparenten Karrieremöglichkeiten, die gezielt auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Darüber hinaus sorgt die Methode dafür, dass Kunden regelmäßig qualifizierte Bewerbungen erhalten, ohne auf teure Vermittler oder Headhunter angewiesen zu sein. "Unsere Kunden können die Bewerbungsgespräche dank ausreichender Vorqualifizierung außerdem problemlos selbst führen, was eine direkte und unkomplizierte Entscheidungsfindung ermöglicht", ergänzt Filip Rutzen. Sein Team stellt dabei sicher, dass der Bewerbungsprozess möglichst einfach und motivierend gestaltet ist – ein entscheidender Faktor, um Fachkräfte nachhaltig zu gewinnen. Abschließend unterstützt die Rutzen Media GmbH ihre Kunden bei der Entwicklung personalisierter Karriereseiten, die nicht nur visuell ansprechend sind, sondern auch den einzigartigen Charakter der Kanzlei hervorheben.

Beeindruckende Erfolge und visionäre Pläne: Wie die Rutzen Media GmbH die Steuerbranche prägt

Die Wirksamkeit der SVU-Methode® lässt sich insbesondere an den Ergebnissen einzelner Kanzleien ablesen: "Eine Steuerkanzlei aus Bayern konnte mit unserer Hilfe beispielsweise innerhalb von nur fünf Monaten 28 Bewerbungen generieren und vier hochqualifizierte Fachkräfte einstellen", berichtet Filip Rutzen. Dabei basierte der Erfolg vor allem auf einer Mischung aus hochwertigen Videos, ansprechenden Gruppenbildern und einem schlanken Bewerbungsprozess. In der Folge konnten sich die Verantwortlichen endlich wieder auf strategische Aufgaben konzentrieren, während die neuen Mitarbeiter das operative Tagesgeschäft übernahmen.

"Selbstverständlich wollen wir uns aber nicht auf unseren bisherigen Erfolgen ausruhen", betont Filip Rutzen. So plant die Rutzen Media GmbH, ihre Dienstleistungen auch in Zukunft weiter auszubauen, um noch mehr Kanzleien unterstützen zu können. Angesichts des demografischen Wandels und der anhaltenden Renteneintritte wird der Fachkräftemangel schließlich auch in den kommenden Jahren ein wichtiges Thema bleiben. Genau deshalb setzt die Rutzen Media GmbH nicht nur auf bewährte Strategien, sondern entwickelt fortlaufend neue Ansätze, um flexibel auf sich wandelnde Marktbedingungen reagieren zu können. "Je früher Kanzleien handeln, desto besser können sie sich als Marktführer ihrer Region etablieren und ihre Zukunft sichern – genau dabei wollen wir ihnen durchgehend unter die Arme greifen", so Filip Rutzen abschließend.

Sie wollen sich nachhaltig als bester Arbeitgeber Ihrer Region positionieren und trotz des anhaltenden Fachkräftemangels in der Steuerbranche qualifizierte Mitarbeiter einstellen? Dann melden Sie sich jetzt bei Filip Rutzen und vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch!

Original-Content von: Rutzen Media GmbH, übermittelt durch news aktuell