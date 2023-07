TradeFlow Capital Management

TradeFlow Capital Management-Gründer schließen Management-Buy-out ab, um dynamische Wachstumspläne zu verwirklichen

Die Gründer von TradeFlow Capital Management (TradeFlow), Dr. Tom James und John Collis, haben 81 % der Aktien des Unternehmens erworben, um die volle Kontrolle über die Strategie und den Betrieb des Unternehmens von der an der LSE notierten Supply@Me Capital PLC (SYME) zurückzuerlangen. Diese Transaktion wurde am Freitag, dem 30. Juni 2023, abgeschlossen und an der Londoner Börse (LSE) bekannt gegeben.

John Collis, TradeFlow CRO, kommentierte: „Dies ist ein wichtiger Meilenstein für TradeFlow. Als Gründer und Geschäftsführer haben Tom und ich 81 % des Unternehmens gekauft. Dies ist der erste Schritt in einer Periode bedeutenden Wachstums für TradeFlow."

Dr. Tom James, CEO und CIO von TradeFlow, bestätigte: „Das ist die nächste Stufe für unser Fondsmanagement-Geschäft. Die Wiedererlangung der Kontrolle über das TradeFlow-Geschäft ist ein wichtiger strategischer Schritt, über den wir uns sehr freuen. Wir werden innovative Ideen umsetzen, um das Fondsgeschäft in Zukunft weiter auszubauen. Mit diesem Management-Buy-out und der Neuausrichtung können wir unser Angebot erweitern und das Wachstum weiter vorantreiben."

Der Flaggschiff-USD-Fonds von TradeFlow, der seit April 2018 aktiv ist, hat seit seiner Auflage robuste und starke Renditen mit extrem niedriger Volatilität der Renditen gezeigt und verfügt über ein Investment-Grade-Rating. Die TradeFlow-Strategie hat sich als starke Alternative zu traditionellen festverzinslichen Anlagen erwiesen und bietet eine Diversifizierung abseits von traditionellen Anlageklassen und privaten Krediten. Da es sich um eine Strategie ohne Kreditvergabe handelt, bietet sie eine einzigartige Möglichkeit zur Diversifizierung von Anlageportfolios.

Seit 2018 hat TradeFlow erfolgreich in mehr als 2,3 Milliarden US-Dollar an realen, mit Rohstoffen besicherten Transaktionen investiert. Angesichts der soliden Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und dem Betrieb des robusten institutionellen Anlageprodukts und des starken AUM-Wachstums, das selbst während des COVID19-Lockdowns von Jahr zu Jahr zu verzeichnen war, ist eine konzertierte Aktion zur Ausweitung der Fonds und des Geschäfts nun möglich.

Informationen zu TradeFlow Capital Management (Tradeflow)

TradeFlow ist der weltweit erste Fintech-gestützte Enabler für den Rohstoffhandel, der sich an KMUs richtet. Seit 2018 hat TradeFlow erfolgreich in mehr als 2,3 Milliarden US-Dollar an physischem Rohstoffhandel durch mehr als 1.500 Transaktionen in mehr als 15 Ländern und mehr als 27 Rohstoffarten mit mehr als 800 KMU-Partnern investiert.

TradeFlow ist ein Partner der International Chamber of Commerce (ICC), um über die Plattformen „ICC Trade Now" und „ICC Digital Trade Standards Initiative" Kapital zu mobilisieren und den Zugang zu Handelsfinanzierungen für KMU weltweit zu verbessern.

