Neueröffnung Refugium Lunz - Boutique Hotel mit 23 Zimmer

Am 31. März 2023 hat das neue Boutique Hotel in Lunz am See eröffnet

>> Gebe dir Raum und Zeit. Bin alles oder nichts. Eben das, was du brauchst. <<

Am Kirchenplatz in Lunz am See, die Ybbs zur Seite und den Heiligen Geist, hat am 31. März das „Refugium Lunz“ seine Pforten geöffnet (Softopening bis 14. April): Für Müde und Muntere, für Land- und Stadtkinder, für Reisende und Eingesessene. Nicht #justanotherdesignhotel, sondern ein Ort der Zuflucht und Einkehr. 23 Zimmer mit unterschiedlichem Charakter - für Gäste mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Mit einer offenen Küche, wo das Herz des Hauses schlägt. Genau das hat noch gefehlt!

Lustig war es nicht, die letzten Monate. Eher anstrengend, die Uhr ständig tickend, trotzdem schön und voller Vorfreude. Zwei Jahre lang haben wir uns jeden Tag die Hände schmutzig gemacht, um das historische Haus am Kirchenplatz in Lunz am See aus seinem Dornröschenschlaf zu wecken. Man muss sowas schon wirklich wollen, sonst lässt man besser die Hände davon. Aber wir wollten eben wirklich! Einen Ort schaffen, den es so noch nicht gibt. Ein Ort, der ein Zuhause ist, für alle Sinne. Der schön aussieht, sich warm anfühlt, gut riecht. Wo man gerne bleibt. Oder immer wiederkommt.

Wir haben viel drüber nachgedacht, wie ein solcher Raum entsteht. Es ist unsere Vision von einem Hotel, wie es sein sollte, die Essenz von Wohlfühlen. Jeden Geschmack treffen wir sicherlich nicht damit. Dafür wäre das Haus ohnehin viel zu klein. Aber für diejenigen, denen es ähnlich geht wie uns, die vielleicht Ähnliches suchen wie wir, wenn sie auf Reisen sind oder einen Platz zum Auftanken brauchen, bieten wir einen Herzensort.

Das Angebot gilt für Weitgereiste ebenso wie für Alteingesessene, auch ohne Zimmerbuchung. Zum Essen, zum Auskosten, zum Sein. Neben dem á la Carte Restaurant schlägt das Herz des Hauses in unserer offenen Salonküche. Dort kommen wir immer wieder gemeinsam zusammen. Um zu plaudern, für eine Jause oder für einen Workshop. Zum Zuschauen oder Mitmachen, wie jeder mag. Übers Kochen, Backen, Fischen. Oder über Bienen.

Bei uns findet man Ruhe und Abenteuer, je nachdem, was man sucht. Man kann einfach die Zehen in die Ybbs stecken und warten, ob ein Fisch reinbeisst. An die Decke starren, ein Buch lesen, oder zwei. Man kann jeden Tag zu neuen Gipfeln aufbrechen und abends hungrig und müde heimkommen. Oder man feiert bei uns, einen Geburtstag, eine Hochzeit, oder das Leben.

>> Tun musst du nichts, aber sein kannst du viel. <<

Hard & soft facts

23 Zimmer in unterschiedlichen Größen und Designs

Softopening ab 31. März - Opening ab 14. April

Wellnessbereich mit beheiztem Außenpool, Sauna, Fitness- und Yogaraum

Gastgeber: Fanny & Christian Metzger, erfahrene Gastronomen mit Herz

Eigentümer: Joachim Mayr & Heinz Glatzl, Unternehmer ( Formdepot) Innenarchitekten ( M&G), Neo-Hotelliers

à la carte Restaurant mit regionalen Produkten und viel Leidenschaft derzeit von Mittwoch bis Sonntag (aktuelle Zeiten siehe Website)

Salonküche als Ort der Begegnung mit köstlichen Kleinigkeiten und Platz für Veranstaltung.

Schwerpunkte: Kulinarik, Architektur, Design und Wellbeing

