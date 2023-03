Sardinia360

Neue Luxusoase für Erholungssuchende auf Sardinien: Baja Hotel Is Arenas

Umschlossen von einem herrlich duftenden Pinienwald, direkt am türkisblauen Meer Sardiniens gelegen, heißt das 5-Sterne Baja Hotel Is Arenas ab dem 27. Mai 2023 seine Gäste gemäß dem italienischen Lebensstil "la dolce vita" mit jeder Menge Gelassenheit und Lebensfreude willkommen.

Das charmante 5-Sterne Baja Hotel Is Arenas liegt in einer noch unerschlossenen Region an der Westküste Sardiniens, eingebettet in ein Naturschutzgebiet und umgeben von einem 300 Hektar großen Pinienwald, in unmittelbarer Nähe zu dem noch unberührten weißen Sandstrand von Is Arenas. Fern ab größerer Städte und Ortschaften verzaubert das Resort seine Gäste mit einer für die Insel typischen Farbgebung und vielfältigen Düften. Harmonisch verschmilzt das Baja Hotel Is Arenas dank klarer Linienführung mit der Natur und die vielzähligen schmalen Pfade laden zu einem entspannten Spaziergang mit den Liebsten durch die üppige mediterrane Vegetation des Anwesens ein.

Im Hauptgebäude und über die gesamte Anlage verstreut, inmitten des Pinienwaldes, befinden sich die 90 stilvoll eingerichteten Zimmer und verträumten Bungalows. Exklusivität pur erwartet den Gast in der 100 Quadratmeter großen Garden Suite und der 140 Quadratmeter großen Garden Suite Deluxe, die sich in einem separaten Bereich des Resorts befinden und mit einem großzügigen Raumangebot jede Menge Platz bieten, um anzukommen und zu entspannen.

Das Is Arenas ist der ideale Ort, um der täglichen Hektik zu entfliehen. So können sich Gäste nach einem Sprung in den erfrischenden Swimmingpool im hauseigenen Wellnesscenter mit vielfältigen Massageangeboten ausgiebig verwöhnen lassen oder eine entspannte Partie Golf auf dem angrenzenden preisgekrönten Golfplatz Is Arenas genießen, ehe sie die Ruhe am hoteleigenen weißen, feinsandigen Sandstrand auf sich wirken lassen.

Highlight dieser exklusiven Oase ist für alle Sportliebhaber neben dem Golfplatz sicherlich das Yogaangebot am Strand. Gäste des Baja Hotels Is Arenas können in spektakulärer Kulisse Körper, Geist und Seele in Einklang bringen, während sie dem Meeresrauschen lauschen und die Wärme der italienischen Sonne auf der Haut genießen.

Am Abend verzaubert das hoteleigene À-la-carte-Restaurant "JANAS" seine Gäste mit feinsten sardischen Kreationen aus saisonalen und regionalen Produkten. In ein romantisches Ambiente gehüllt, lädt das Restaurant zu kulinarischen Themenabenden auf einer großzügigen Terrasse mit Blick auf den Pinienwald ein. Nach dem Abendessen kann in der S´Arenas Beach Club Bar der magische Sonnenuntergang beobachtet werden. Dort lässt sich die ins Meer versinkende Sonne bei einem italienischen Aperitivo besonders gut genießen. An ausgewählten Abenden präsentieren lokale Live-Künstler ihre Musik und entführen die Zuhörenden in eine Welt fernab des Alltagsstresses.

Für weitere Informationen und Buchungen besuchen Sie bitte www.isarenashotel.it und www.bajahotels.it/de/hotels-sardinien.

