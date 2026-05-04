Andreas Eichmeier

Eine Million Euro für ein neues Gesundheitsbewusstsein: Wie Andreas Eichmeier mit seiner Spendeninitiative Patienten und Therapeuten unterstützt

Bild-Infos

Download

München (ots)

Mehr als 1,1 Millionen Euro für ein Gesundheitssystem, das wirklich hilft: Therapeut und Autor Andreas Eichmeier hat mit dem Verkauf seines Buches „Die Rebellion der Gesundheitsbranche“ eine Spendenaktion ins Leben gerufen, deren Erlöse vollständig in die ganzheitliche Patientenversorgung fließen. Was dahintersteckt, wer davon profitiert und wie das Geld konkret eingesetzt wird, erfahren Sie hier.

Täglich kämpfen unzählige Menschen mit chronischen Erkrankungen, anhaltenden Beschwerden oder gesundheitlichen Problemen, für die das klassische Versorgungssystem Deutschlands oftmals keine zufriedenstellenden Antworten liefert. Sie gehen von Arzt zu Arzt, investieren Zeit, Energie und Geld. Dennoch stehen sie am Ende nur allzu oft mit leeren Händen da, denn das bestehende System ist auf Symptombehandlung ausgerichtet, nicht auf nachhaltige Heilung. Für ganzheitliche Ansätze, die körperliche, mentale und soziale Faktoren gleichzeitig berücksichtigen, gibt es im Regelversorgungssystem kaum finanzielle Unterstützung. Auf der anderen Seite stehen Heilberufler wie Therapeuten, Physiotherapeuten oder Heilpraktiker, die innovative Methoden anwenden möchten, aber durch bürokratische Vorgaben und wirtschaftliche Rahmenbedingungen massiv eingeschränkt werden. „Wer im klassischen System als austherapiert gilt, bekommt keine Chance mehr auf Besserung. Dabei gibt es längst Ansätze, die wirklich helfen könnten, wenn man sie nur ließe“, sagt Andreas Eichmeier, Gründer der Healing Humans Academy sowie des Healing Humans Vergütungssystems.

„Genau deshalb habe ich mich entschieden, nicht länger nur darüber zu reden, sondern aktiv etwas zu verändern“, fügt er hinzu. Dabei kennt Andreas Eichmeier die Problematik aus erster Hand: Seit Jahren setzt er sich dafür ein, dass Menschen Zugang zu ganzheitlicher Medizin erhalten. Mit dem Healing Humans Vergütungssystem hat er ein alternatives Modell zur klassischen Krankenversicherung entwickelt, das individuelle Heilwege unabhängig von standardisierten Kassensystemen ermöglicht. Die Healing Humans Academy dient währenddessen als Ausbildungsplattform für Heilberufler und vermittelt praxisnahe sowie wissenschaftlich fundierte Inhalte zur Umsetzung ganzheitlicher Therapieansätze. Mit seiner Spendenaktion rund um das Buch „Die Rebellion der Gesundheitsbranche“ hat Andreas Eichmeier nun einen weiteren konkreten Schritt unternommen: Sein Ziel ist es, Patienten und Therapeuten gleichermaßen aus der Abhängigkeit klassischer Versorgungssysteme zu lösen und ihnen mehr Eigenverantwortung sowie echten Handlungsspielraum zu ermöglichen.

Eine Gemeinschaft, die wirklich etwas bewegt: Was hinter der Spendenaktion steckt

Die Spendenaktion unter der Leitung von Andreas Eichmeier fand ursprünglich vom 21. bis zum 28. September 2025 statt, aufgrund der überwältigenden Resonanz wurde sie jedoch über den geplanten Zeitraum hinaus verlängert. Das Besondere daran: Sämtliche Einnahmen wurden ausschließlich über den Verkauf des Buches „Die Rebellion der Gesundheitsbranche“ generiert. Pro verkauftem Exemplar flossen 19,95 Euro ohne Mehrwertsteuer vollständig in den Spendentopf.

Alle Produktions-, Versand- und Verwaltungskosten übernahmen die Initiatoren selbst, sodass kein einziger Cent der Käufer verloren ging. Getragen wurde die Aktion nicht durch institutionelle oder industrielle Geldgeber, sondern durch eine deutschlandweite Community aus Therapeuten, Heilberuflern und engagierten Unterstützern. Das ursprünglich gesetzte Ziel von einer Million Euro wurde dabei deutlich übertroffen: Am Ende standen mehr als 1.190.500 Euro an gesammelten Spendengeldern. „Was diese Aktion vor allem zeigt, ist, dass es eine riesige Gemeinschaft gibt, die bereit ist, für ein besseres Gesundheitssystem einzustehen – nicht mit Worten, sondern mit konkretem Handeln“, so Andreas Eichmeier.

Ganzheitliche Patientenhilfe statt Wartezimmermedizin

Die gesammelten Spendengelder werden vorwiegend an die Ganzheitliche Patientenhilfe Deutschlands (GHPD) weitergeleitet, eine Organisation, die sich auf die umfassende Unterstützung von Patienten spezialisiert hat. Im Mittelpunkt steht dabei eine digitale Therapieplattform, über die Betroffene Zugang zu ganzheitlichen Behandlungsangeboten erhalten – unabhängig von ihrem Versicherungsstatus. Auf der Plattform finden regelmäßige Live-Sprechstunden mit Therapeuten aus verschiedenen Fachbereichen statt, darunter Physiotherapie, Ergotherapie sowie weitere ganzheitlich arbeitende Disziplinen. Ergänzend stehen Videoinhalte, strukturierte Gesundheitsanalysen und begleitende Programme zur Verfügung, die individuelle Therapieprozesse gezielt unterstützen.

Hierbei basieren die therapeutischen Inhalte auf einem ganzheitlichen Ansatz, der Bewegung, Wahrnehmungsveränderung und Stoffwechseloptimierung kombiniert, um die körperliche Funktionsfähigkeit nachhaltig zu verbessern. Besonders wichtig ist dabei die aktive Einbindung der Patienten: So fördert die Plattform kontinuierliche Teilnahme und persönliche Entwicklung, um Eigenverantwortung zu stärken und langfristige Heilungsprozesse zu ermöglichen. „Es geht nicht darum, Patienten oberflächlich zu versorgen, sondern darum, sie zu befähigen, aktiv an ihrer eigenen Gesundheit zu arbeiten“, betont Andreas Eichmeier.

Ein Vergütungssystem, das Patienten und Therapeuten gleichermaßen stärkt

Konkret fließt ein zentraler Teil der Spendengelder in ein Vergütungssystem, das sowohl Patienten als auch ganzheitlich arbeitende Therapeuten finanziell unterstützt. Im Fokus stehen dabei insbesondere Menschen, die im klassischen Gesundheitssystem keine ausreichende Behandlung erhalten oder als schwer therapierbar gelten. So übernimmt die Healing Humans GmbH für mehr als 22.000 Patienten die monatlichen Kosten für die Nutzung der Plattform in Höhe von 49 Euro – und das für einen Zeitraum von bis zu 90 Tagen.

Damit erhalten Betroffene unabhängig von ihrer finanziellen Situation oder ihrem Versicherungsstatus Zugang zu ganzheitlichen Therapieangeboten und können aktiv an ihrer Genesung arbeiten. Gleichzeitig schafft das System wirtschaftliche Rahmenbedingungen für Therapeuten, die ganzheitliche Methoden anwenden, außerhalb klassischer Kassensysteme arbeiten und damit bislang kaum eine faire Vergütung für ihre Arbeit erhalten haben. „Wir wollen nicht nur Patienten helfen, sondern auch den Therapeuten endlich die wirtschaftliche Grundlage geben, die sie brauchen, um ganzheitlich arbeiten zu können“, erläutert Andreas Eichmeier hierzu.

Forschung, Netzwerk und eine neue Versorgungsstruktur

Ein Teil der Mittel fließt außerdem gezielt in die Weiterentwicklung und Erforschung ganzheitlicher Therapieansätze, um deren Wirksamkeit langfristig zu verbessern und wissenschaftlich zu untermauern. Darüber hinaus umfasst die Initiative den Aufbau und die Stärkung interdisziplinärer Netzwerke zwischen Therapeuten, um den fachlichen Austausch zu fördern und die Qualität ganzheitlicher Behandlungen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Die Spendenaktion ist dabei kein isoliertes Projekt, sondern Teil eines umfassenderen Systems: Die Healing Humans Academy, die Ganzheitliche Patientenhilfe Deutschlands und das Healing Humans Vergütungssystem greifen ineinander und bilden gemeinsam eine alternative Versorgungsstruktur, die das klassische Gesundheitssystem dort ergänzt, wo es an seine Grenzen stößt.

Sie möchten Ihre Gesundheit endlich selbst in die Hand nehmen oder als Therapeut Teil eines neuen, ganzheitlichen Systems werden? Dann melden Sie sich jetzt bei Andreas Eichmeier und vereinbaren Sie Ihr unverbindliches Erstgespräch über die Healing Humans Academy!

Original-Content von: Andreas Eichmeier, übermittelt durch news aktuell