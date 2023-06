Valour Inc.

Valour kündigt die Einführung des ersten physisch besicherten Bitcoin-Produkts (ETP) mit CO2-Neutralität an der Frankfurter Wertpapierbörse XETRA an.

Valours Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP wird das 12. ETP, das von Valour angeboten wird.

1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral bietet Anlegern eine Möglichkeit, in Bitcoin zu investieren und stellt eine vertrauenswürdige Investitionsmethode dar, die der Umwelt zugutekommt und sich mit ESG-Zielen (Umwelt, Soziales und Governance) in Einklang bringt, indem es zertifizierte Initiativen zur Kohlenstoffentfernung und -kompensation finanziert, um den damit verbundenen Bitcoin-Kohlenstoff-Fußabdruck zu neutralisieren.

Ab heute, dem 15. Juni, können Anleger in Deutschland das 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP (ISIN: GB00BQ991Q22) mit einer niedrigen Verwaltungsgebühr von 1,49 % an der Frankfurter Wertpapierbörse XETRA erwerben, der größten Börse in Deutschland.

Valour erwartet in naher Zukunft zahlreiche weitere Produktneuheiten mit der Einführung einer ABS (Asset-Backed-Security)-Struktur.

TORONTO, 16. Juni 2023 /PRNewswire/ - Valour Inc. (das „Unternehmen" oder „Valour") (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF), eine Technologie-Holdinggesellschaft und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dezentraler Finanzierung schließt, freut sich, die Einführung seines ersten physisch besicherten Digital-Asset-Produkts bekannt zu geben.

Das 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP (ISIN: GB00BQ991Q22) wird von Valours neuer EU-weiter Emissionsplattform für physisch gespeicherte digitale Vermögenswerte namens Valour Digital Securities Limited („VDSL") eingeführt. VDSL, ein Wertpapieremittent mit Sitz auf Jersey, hat von den schwedischen und jerseyischen Regulierungsbehörden alle Genehmigungen für eine EU-weite Emission an Anleger erhalten. Die ETPs sind durch die jeweiligen digitalen Vermögenswerte abgesichert, die physisch bei regulierten Verwahrstellen gelagert werden.

Das 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP bietet Anlegern eine nachhaltige und klimafreundliche Möglichkeit, in Bitcoin zu investieren, mit einer niedrigen Verwaltungsgebühr von 1,49 %. Das ETP stellt eine vertrauenswürdige Investitionsmethode dar, die der Umwelt zugutekommt und sich mit ESG-Zielen (Umwelt, Soziales und Governance) in Einklang bringt, indem es zertifizierte Initiativen zur Kohlenstoffentfernung und -kompensation finanziert, um den damit verbundenen Bitcoin-Kohlenstoff-Fußabdruck zu neutralisieren.

Valour hat bei der Strukturierung des ETP mit dem führenden Anbieter von Klimaschutzinfrastruktur Patch zusammengearbeitet. Wenn in das 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP investiert wird, werden alle mit der Investition verbundenen Kohlenstoffemissionen automatisch durch die API-basierte Lösung von Patch neutralisiert, die verschiedene Eingaben berücksichtigt, wie die Effizienz der Mining-Ausrüstung, die Verteilung der Hash Power und die Kohlenstoffemissionsdaten auf nationaler Ebene, um die entsprechende Menge an Kohlenstoffemissionen zu schätzen, die das VDSL-Portfolio aufweist.

Um diese Emissionen auszugleichen, wählt Patch nur Projekte mit hoher Integrität aus, die Kohlendioxid aus der Atmosphäre verhindern, entfernen und binden. Patch wählt sorgfältig Projekte aus und stellt sicher, dass sie von qualifizierten und anerkannten Organisationen und Standards geprüft wurden, darunter Gold Standard, Climate Action Reserve, Verified Carbon Standard, BCarbon, American Carbon Registry und Puro.Earth.

„Valour strebt danach, sicherzustellen, dass seine Angebote nachhaltige Praktiken fördern und dazu beitragen, Anstrengungen zum Aufbau einer kohlenstoffneutralen Kryptoindustrie zu unterstützen", so Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer von Valour. „Als stolzer Unterzeichner der Crypto Climate Accord nimmt Valour seine ESG-Verpflichtungen ernst. Wir möchten sowohl privaten als auch institutionellen Anlegern die Möglichkeit geben, am spannenden Ökosystem digitaler Vermögenswerte teilzunehmen, und wir sind sehr stolz darauf, unser erstes kohlenstoffneutrales Produkt auf unserer neuen physisch besicherten Plattform anzubieten. Mit der Einführung unseres ersten asset-basierten Produkts erwarten wir zahlreiche zukünftige Produkteinführungen, die dazu beitragen sollten, unser Vermögen erheblich zu steigern."

Trotz der neuen digitalen Vermögensplattform bietet Valour vollständig abgesicherte digitale Vermögens-ETPs mit niedrigen bis zu null Verwaltungsgebühren an, mit Produktlistungen bei europäischen Börsen, Banken und Broker-Plattformen. Valours bestehende Produktpalette umfasst Valour Uniswap ( UNI), Cardano ( ADA), Polkadot ( DOT), Solana ( SOL), Avalanche ( AVAX), Cosmos ( ATOM), Binance ( BNB), Enjin ( ENJ), Bitcoin Carbon Neutral ( BTCN) und Valour Digital Asset Basket 10 ( VDAB10) ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Valours Vorzeigeprodukte sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin ( BTC) und Ethereum ( ETH) als Basiswerte, die komplett gebührenfrei sind.

Informationen zu Valour : Valour Inc. (NEO: DEFI) ( GR: MB9) ( OTC: DEFTF) ist ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und der dezentralen Finanzierung schließt. Gegründet im Jahr 2019 wird Valour von einem renommierten und wegweisenden Team unterstützt, das jahrzehntelange Erfahrung in den Finanzmärkten und bei digitalen Vermögenswerten hat. Die Mission von Valour ist es, den Anlegern den Zugang zu branchenführenden Web3- und Technologielösungen zu erweitern. Dadurch können Anleger über regulierte Aktienbörsen auf die Zukunft des Finanzwesens zugreifen und dies mit ihrem herkömmlichen Bankkonto und Bankkontozugang tun.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem das Angebot selbst, die regulatorische Umgebung in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzierung, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch Valour und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge aus solchen Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens, je nach Fall, wesentlich von den durch solche zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz der Valour-Börsengehandelten Produkte durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften im Zusammenhang mit DeFi und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen wesentlich abweichen, kann es auch andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass solche Informationen korrekt sind, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies erfolgt in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

