E-Autos und Batterien - Wo China und Deutschland kooperieren und konkurrieren

Beijing (ots/PRNewswire) - Der China-Zentralasien-Gipfel findet am 18. und 19. Mai in Xi'an in der Provinz Shaanxi statt. Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping und die Staatsoberhäupter aus Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan nehmen an dem Gipfel teil. Xi Jinping und seine Frau Peng Liyuan haben am Donnerstagabend die Gäste mit einer Zeremonie begrüßt. Sie machten ein Gruppenfoto ...

mehr