CMG

China-Zentralasien-Gipfel findet in Xi'an statt

Beijing (ots/PRNewswire)

Der China-Zentralasien-Gipfel findet am 18. und 19. Mai in Xi'an in der Provinz Shaanxi statt.

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping und die Staatsoberhäupter aus Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan nehmen an dem Gipfel teil.

Xi Jinping und seine Frau Peng Liyuan haben am Donnerstagabend die Gäste mit einer Zeremonie begrüßt. Sie machten ein Gruppenfoto und sahen sich gemeinsam eine Willkommens-Kulturdarbietung an.

Die Zeremonie fand im Tang-Paradies statt, einem Komplex, der auf dem Gelände eines alten kaiserlichen Gartens aus der Tang-Dynastie errichtet wurde.

Laut Yu Jun, stellvertretender Direktor der Eurasien-Abteilung des chinesischen Außenministeriums, haben sich die Beziehungen zwischen China und den zentralasiatischen Ländern seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen vor 31 Jahren kontinuierlich und sprunghaft weiterentwickelt. Beide Seiten hätten gemeinsam eine Reihe strategischer Großprojekte umgesetzt und damit der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung aller Länder starke Impulse verliehen. Das gegenseitige Handelsvolumen überstieg 70 Milliarden US-Dollar und das Investitionsvolumen verschiedener Art liege bei über 30 Milliarden US-Dollar.

Yu Jun sagte weiter, die Zusammenarbeit zwischen China und Zentralasien sei nicht gegen Dritte ausgerichtet und beabsichtige auch nicht, mit anderen Mechanismen zu konkurrieren. China sei bereit, sie zu unterstützen, solange die Maßnahmen der regionalen Stabilität und Entwicklung sowie dem gemeinsamen Wohlstand der Region wirklich förderlich seien. China sei in der nächsten Phase auch bereit, mit den zentralasiatischen Ländern zusammenzuarbeiten, um den China-Zentralasien-Mechanismus kontinuierlich zu vergrößern und zu stärken.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2080936/CMG.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/china-zentralasien-gipfel-findet-in-xian-statt-301829246.html

Original-Content von: CMG, übermittelt durch news aktuell