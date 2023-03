abiturma

Erfolgreich durchs Mathe-Abi - mit abiturma im Intensivkurs

Frankfurt/München (ots)

Für die Schülerinnen und Schüler rückt das Abitur immer näher - höchste Zeit, sich dem Thema Abivorbereitung zu widmen. Ein Dauerbrenner dabei ist das Fach Mathematik, das in Bayern und Hessen Pflichtfach ist. abiturma bietet seit 2014 deutschlandweit Mathe Abiturvorbereitungskurse an - als Online-Angebot und in Präsenzkursen in allen Schulferien. abiturma ist Deutschlands erfolgreichster Anbieter von Präsenz- und Online-Nachhilfe für Schüler:innen, die Mathematik als Prüfungsfach im Abitur belegen. In München, Würzburg, Bayreuth, Nürnberg, Regensburg, Ingolstadt, Rosenheim und Augsburg starten Präsenz Intensivkurse in den Osterferien am 1. April - ein zusätzlicher in München am 11. April. In Frankfurt am Main und in Wiesbaden startet jeweils ein 6-tägiger Präsenz Intensivkurs in den Osterferien am 1. April. Eine Übersicht über alle Kurse online und in Präsenz befindet sich auf der Homepage. Mathematisches Verständnis ist nicht nur für den reinen Abiturerfolg wichtig. "Unsere Welt ist durchdrungen von Mathematik und gerade junge Menschen sollten frühzeitig ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie sie die mächtigen Werkzeuge der Mathematik für sich zu Nutzen machen können", sagt Dr. Paul Bergold, Mathematiker und Geschäftsführer abiturma GmbH.

Präsenz und online Lernen Hand in Hand

Spätestens seit der Pandemie sind online und hybrid Lernangebote gefragt und viele Lernende haben die Vorteile von selbstbestimmtem, ortsunabhängigem Lernen am Endgerät daheim für sich entdeckt. Die Kurse von abiturma sind als spezielle Prüfungsvorbereitung gedacht und decken das gesamte Oberstufenwissen ab. Das interaktive Kurskonzept ermöglicht einen gruppendynamischen Lernerfolg, indem eine effektive Kombination aus Frontalunterricht und Übungsphasen ineinander greift. Vermittelt wird dabei Abiturwissen in Mathematik sowie allerlei Handwerkszeug, um die Abiturprüfungen auch mental zu meistern.

Grundschule legt den Grundstein

Und die Nachfrage nach solchen Angeboten steigt weiter - auch weil hier privatwirtschaftliche Angebote Ausgleich schaffen zu Versäumnissen im Regelschulbetrieb. Gerade hat eine Studie des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen aufgezeigt, dass nur knapp über die Hälfte der Kinder in den 4. Klassen in Deutschland den Regelstandard für Mathematik erreichen. Und die Lücken durch die Schulschließungen in der Pandemie sind auch längst noch nicht gestopft. Das hat das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) bereits im letzten Jahr nachgewiesen, als es die bundesweiten Programme "Aufholen nach Corona" evaluiert hat. Das ist umso alarmierender, als mathematische Kompetenzen eine Grundvoraussetzung sind, um in einer Welt mit fortschreitender Digitalisierung Schritt halten zu können - gerade auch was Berufsaussichten angeht.

Mathematik einfach erklärt

Zusätzlich zu diesen Abiturvorbereitungskursen sollen ab Sommer 2023 Angebote für die gesamte Oberstufe hinzukommen. Ziel ist es, Mathematik einfach und verständlich zu erklären, ohne komplizierte Herangehensweisen. Dr. Bergold erklärt: "Mathematik hilft dabei, komplexe Probleme zu strukturieren, auf das Wesentliche zu reduzieren und anschließend zu lösen." Das Kurs-Konzept hat sich bewährt und wird regelmäßig an 72 Standorten in Deutschland in Präsenz abgehalten.

Neben reiner Prüfungsvorbereitung bieten die Kurse tiefergehendes Verständnis für das Thema. Dr. Bergold: "Im Schulunterricht bauen mathematische Formeln in der Regel schrittweise aufeinander auf. Durch die Vermittlung der Lehrinhalte in Verbindung mit relevanten Fragestellungen und anschaulichen Erklärungen können Aha-Momente entstehen, bei denen plötzlich alles klar und verständlich wird."

Bei den Intensivkursen anmelden kann man sich hier: https://abiturma.de/kurse/fruehjahr

