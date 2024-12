Kindersoftwarepreis TOMMI 2024 für EDURINO

Edurino GmbH

EDURINO wurde mit dem renommierten Kindersoftwarepreis TOMMI 2024 ausgezeichnet. Das Münchner EdTech-Startup gewann den zweiten Platz in der Kategorie "Kita: Bestes Familienspiel". EDURINO führt Kinder spielerisch an digitale Lernangebote heran und schult neben den klassischen Schulkompetenzen auch wichtige Medien- und Zukunftskompetenzen. Die Preisverleihung fand am 1. Dezember im KiKA in der Sendung "Team Timster" statt.

EDURINO erhielt bereits 2022 den TOMMI Software-Preis. In der diesjährigen Edition war das EdTech Unternehmen in den Kategorien "Elektronisches Spielzeug" und "Sonderpreis Kindergarten" nominiert. Bei der ausgezeichneten Figur handelt es sich um "Alex". Bei diesem Lernspiel haben Chaos-Monster die Zeit durcheinandergebracht. Gemeinsam mit dem Pferd Alex sollen die Spielenden wieder für Ordnung sorgen. Dabei lernen sie in über 40 Mini-Spielen, wie analoge Uhren gelesen werden, welche Zahlen wo auf dem Zifferblatt stehen und welche Uhrzeiten an bestimmte Tagesabläufe gekoppelt sind. Aktiviert werden die App-Inhalte mithilfe der mitgelieferten Spielfigur, gesteuert wird mit dem beigelegten Stift. Die Kinder- und Jugendjury begründet: "Für Kinder ist [das Spiel] immer spannend, denn sie lernen viel dabei. Auch die gut gestaltete Grafik gefällt ihnen. Wenn Kinder lernen, die Uhr zu lesen, werden sie selbstständiger und selbstbewusster. So können Erwachsene beim Spielen nicht mehr mit Zeitlimits schummeln, da die Kinder dann die Zeit kontrollieren können."

Franziska Meyer, Co-Gründerin von EDURINO und verantwortlich für die Produkt- und edukative Entwicklung und den B2B-Bereich, sagt: "TOMMI und EDURINO teilen die Mission, Kinder beim richtigen Umgang mit Apps und digitalen Medien zu begleiten und wichtige Zukunftskompetenzen zu fördern. Diese Auszeichnung zählt für uns doppelt: Nicht nur die Fachjury hat unsere App für sehr gut befunden, auch die Kinder haben für uns gestimmt. Das zeigt, dass wir unserem Ziel gerecht werden: Im Vordergrund steht der Spaß. Und er geht beim Lernen nicht verloren."

Die Zusammensetzung der Jury ist beim TOMMI Preis besonders: Im ersten Schritt nominiert eine Fachjury aus JournalistInnen, WissenschaftlerInnen und PädagogInnen die besten Einreichungen. Danach testen Kinder und Jugendliche in über 50 öffentlichen Bibliotheken in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Anwendungen. Jährlich nehmen zwischen 3.000 und 4.000 Mädchen und Jungen teil.

TOMMI ist eine Initiative des Büros für Kindermedien FEIBEL.DE. Partner des Preises sind "Dein SPIEGEL", der Verein Biblioplay!, biblio}suisse, der Deutsche Bibliotheksverband e. V. (dbv), Deutschlandfunk Kultur, Familie & Co, Gaming ohne Grenzen, KiKA, Kita-Onlinekongress, Partner & Söhne, und das ZDF. Schirmherrin des Preises ist die Bundesfamilienministerin Lisa Paus. TOMMI hat sich laut eigenen Angaben Prävention zum Ziel gesetzt. Kinder sollen lernen, mit Free-to-Pay In-App-Käufen umzugehen. Außerdem fördert die Auszeichnung Kompetenzen wie Medienkompetenz- und Kritik, Lesen und Schreiben, Demokratieverständnis oder die Umsetzung von Kinderrechten.

Über EDURINO

EDURINO wurde 2021 von Irene Klemm und Franziska Meyer in München gegründet. Die Spiel- und Lern-App führt Kinder zwischen 4 und 8 Jahren spielerisch an digitales Lernen heran: Mit bunten Figuren werden digitale Lernwelten auf Tablets freigeschaltet, die Kinder mit einem ergonomischen Stift bearbeiten können. Neben den klassischen Schulkompetenzen wie Lesen, Schreiben und Zahlenverständnis schult EDURINO Medien- und Zukunftskompetenzen wie logisches Denken, Coding, Kreativität und Umweltverständnis.

Im DACH-Raum hat EDURINO schon mehr als 700.000 Produkte verkauft und wird von über 1.000 Bildungseinrichtungen wie Kitas oder Bibliotheken eingesetzt. Im Handel sind die Produkte von EDURINO bei mehr als zehn Partnern in über 900 Filialen erhältlich, darunter bei Media Markt, Saturn, Müller, Hugendubel und Smyths Toys. Das internationale Team besteht aus über 100 Personen.

