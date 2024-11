Edurino GmbH

EDURINO wird mit Pädagogischem Medienpreis 2024 ausgezeichnet

Das Münchner EduTech-Startup EDURINO wurde mit dem Pädagogischen Medienpreis 2024 ausgezeichnet. Im Jahr 2021 von Franziska Meyer und Irene Klemm gegründet, führt EDURINO Kinder spielerisch an digitale Lernangebote heran und schult neben den klassischen Schulkompetenzen auch wichtige Medien- und Zukunftskompetenzen. Die Preisverleihung fand am 30. Oktober im Gasteig HP8, Europas größtem Kulturzentrum, in München statt.

Im Wettbewerb werden die Produkte von Entwickler*innen, Fachkräften oder Familien eingereicht, und anschließend von dem Münchner SIN-Studio im Netz e.V., einer gemeinnützigen medienpädagogischen Facheinrichtung für Kinder- und Jugendkulturarbeit, auf Basis pädagogischer Kriterien bewertet. Hierbei spielen zentrale Kriterien wie z. B. die zielgruppengerechte und altersgemäße Ansprache der Inhalte, eine gelungene Mischung aus Spielen und Lernen, sowie auch Fantasie und Kreativität eine zentrale Rolle. Die Auszeichnung wird jährlich in den Kategorien "für Kinder (2 bis 11 Jahre)", "für Jugendliche (ab 12 Jahren)" und "pädagogische Praxis" verliehen. Die Produkte der ausgezeichneten Unternehmen erhalten das Prädikat "pädagogisch wertvoll".

"Der Pädagogische Medienpreis 2024 bedeutet für uns eine wichtige Anerkennung unserer pädagogischen Arbeit. Er bestärkt uns darin, dass wir mit EDURINO einen wertvollen Beitrag zur Förderung von Schul- und Zukunftskompetenzen leisten und zeigt uns, dass unser Ansatz, Kinder auf spielerische Weise beim selbstständigen Lernen zu unterstützen und mit den Vorteilen von digitalen Medien zu fördern, auch von außenstehenden Fachleuten wertgeschätzt wird", sagt Irene Klemm, Co-Gründerin von EDURINO.

"Genau wie beim Auswahlverfahren für den Pädagogischen Medienpreis, testen wir unsere Spiele gemeinsam mit Kindern in Kindergärten, um die Inhalte, den Schwierigkeitsgrad und die Spiellänge optimal auf ihre Bedürfnisse abzustimmen, aber vor allem auch um zu sehen, ob sie Spaß an EDURINO haben. Dass die Freude an EDURINO auch im Auswahlprozess des Medienpreises reflektiert wurde, ist für uns eine großartige Bestätigung, dass unsere Arbeit nicht nur von Pädagog*innen, sondern auch von den Kindern geschätzt wird", ergänzt Franziska Meyer, Co-Gründerin von EDURINO.

Die Intention des Medienpreises ist es, Eltern und Pädagog*innen jährlich eine aktuelle Empfehlungsliste als Orientierungshilfe an die Hand zu geben und zugleich innovative Ideen von Firmen zu würdigen, die qualitativ hochwertige Medienprodukte veröffentlichen. Der Preis wird an Angebote verliehen, die in einem fundierten Auswahlverfahren das Prädikat "pädagogisch wertvoll" erhalten haben - aus der Sicht von Kindern, Jugendlichen und medienpädagogischen Fachkräften.

Über EDURINO

EDURINO wurde 2021 von Irene Klemm und Franziska Meyer in München gegründet. Die Spiel- und Lern-App führt Kinder zwischen 4 und 8 Jahren spielerisch an digitales Lernen heran: Mit bunten Figuren werden digitale Lernwelten auf Tablets freigeschaltet, die Kinder mit einem ergonomischen Stift bearbeiten können. Neben den klassischen Schulkompetenzen wie Lesen, Schreiben und Zahlenverständnis schult EDURINO Medien- und Zukunftskompetenzen wie logisches Denken, Coding, Kreativität und Umweltverständnis.

Im DACH-Raum hat EDURINO schon mehr als 700.000 Produkte verkauft und wird von über 1.000 Bildungseinrichtungen wie Kitas oder Bibliotheken eingesetzt. Im Handel sind die Produkte von EDURINO bei mehr als zehn Partnern in über 900 Filialen erhältlich, darunter bei Media Markt, Saturn, Müller, Hugendubel und Smyths Toys. Das internationale Team besteht aus über 100 Personen.

