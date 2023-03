PioneerMakers GmbH

Der Pioneer Park Hanau ist ein einzigartiges Projekt, das Wohnen und Arbeiten miteinander verschmelzen lässt

Hanau, Frankfurt am Main

Der Pioneer Park Hanau setzt ein einzigartiges Konzept um: Wohnen und Arbeiten verschmelzen miteinander. Seit Herbst 2022 bietet der Park mit dem base for brave new work der PioneerMakers einen modernen Co-Working-Space auf aktuell 5.000 Quadratmetern, der bis 2024 auf 9.000 Quadratmeter erweitert wird. Hier können Menschen aus verschiedenen Branchen flexibel arbeiten, ohne lange Anfahrtswege in Kauf nehmen zu müssen. Das Angebot umfasst moderne Büroflächen, flexible Teamzonen, Event- und Konferenzflächen, Plattformen für Produktpräsentationen und Trainingsmöglichkeiten ( www.pioneermakers.com).

Ein großer Vorteil von PioneerMakers ist die ideale Lage im Pioneer Park Hanau, der ein großes Einzugsgebiet von Bürgern und Unternehmen bietet. Das Konzept passt perfekt zur Grundidee des umgebenden Pioneer Parks und den vier Säulen des neuen Quartiers: Soziales, Ökologie, Innovation und Geschwindigkeit. Mit dem PioneerMakers wird nicht nur ein innovatives Konzept für moderne Arbeitsplätze geboten, sondern auch ein wichtiger Baustein in der Stadtentwicklung von Hanau. Zusätzliche Angebote wie ein MakerSpace, Yoga-Fitness, eine Roof-Bar und ein Campus-Café sollen für ein rundum gelungenes Arbeitsumfeld sorgen. mehr zur Entwicklung des Pioneer Parks: www.pioneer-park.de.

