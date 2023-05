J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland

30 Euro geschenkt! J&T Direktbank startet Kunden werben Kunden Programm

Frankfurt am Main (ots)

Zufriedene Kunden der J&T Direktbank werden belohnt, wenn Sie Ihre positiven Erfahrungen mit Freunden, Familie und Bekannten teilen und eine Empfehlung für die Produkte der Bank aussprechen. Dabei ist es egal, ob die Empfehlung für ein Tagesgeld- oder Festgeldkonto erfolgt. Sobald der empfohlene Neukunde ein Konto eröffnet und sich erfolgreich legitimiert hat, werden 30EUR auf das Tagesgeldkonto des Empfehlers gutgeschrieben.

Arthur Iliyav, Geschäftsführer der deutschen Zweigniederlassung erklärt: "Das Vertrauen unserer Kunden ist uns sehr wichtig. Deshalb möchten wir den Kunden etwas zurückgeben und bieten mit unserem neuen Kunden werben Kunden Programm die Möglichkeit, aktiv die positiven Erfahrungen zu teilen und damit gleichzeitig zu profitieren. Wir wollen, dass unsere Kunden zufrieden sind und zeigen, dass wir mit einer langfristigen Perspektive unsere Geschäftstätigkeit am deutschen Anlagemarkt aufgenommen haben."

So funktioniert es:

Empfehlungslink im Online-Banking generieren Link mit Freunden und Bekannten teilen Konto über den Empfehlungslink eröffnen Prämiengutschrift auf das Tagesgeldkonto erhalten

6 gute Gründe die J&T Direktbank weiterzuempfehlen:

Attraktive Konditionen: Festgeld bis zu 3,6% Zinsen p.a.; Tagesgeld 3,0% Zinsen p.a.

Kostenlose Kontoführung

Banking sicher und einfach mit der TÜV-zertifizierten J&T Online-Banking App

Digital und einfach mit Chat und Co-Browsing

Telefonische Erreichbarkeit rund um die Uhr 24/7

Gesetzliche Einlagensicherung mit bis zu 100.000EUR pro Person nach EU-Richtlinie

Weiterführende Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie auf der Webseite der J&T Direktbank unter folgendem Link: https://www.jtdirektbank.de/kunden-werben-kunden.html

Die J&T Direktbank auf einen Blick:

Die J&T Direktbank ist eine Zweigniederlassung der tschechischen J&T Banka, a.s. Das Haupttätigkeitsfeld liegt auf den klassischen Anlageprodukten Festgeld und Tagesgeld. Als kosteneffiziente Direktbank mit schlanken Prozessstrukturen und einer etablierten technischen Plattform ist die Bank in der Lage, diese Vorteile in Form attraktiver Konditionen an ihre Kunden weiterzugeben. Kunden profitieren zudem von einer hohen Sicherheit, da alle Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000EUR pro Kunde durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt sind.

Die Kundenbetreuung der J&T Direktbank steht Anlegern rund um die Uhr, sowohl telefonisch als auch per Chat und Co-Browsing, zur Verfügung.

Alle Informationen zu den Anlageprodukten der J&T Direktbank finden Sie unter www.jtdirektbank.de.

Original-Content von: J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuell