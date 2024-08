en consulting GmbH

Wie Fitnessstudios ihren Erfolg mit der 3-Säulen-Marketing-Strategie der en consulting GmbH nachhaltig steigern

Erftstadt (ots)

In der zunehmend wettbewerbsintensiven Fitnessbranche ist es entscheidend, sich von der Masse abzuheben und neue Mitglieder zu gewinnen - eine Herausforderung, mit der noch immer etliche Fitnessstudios überfordert sind. Die Lösung hierfür versprechen Daniel Neumann und Daniel Erpenbach mit ihrer eigens entwickelten 3-Säulen-Marketing-Strategie. Was aber hat es damit auf sich und wie setzt sich das Konzept zusammen?

An einem entscheidenden Wendepunkt angekommen, sehen sich zahlreiche Fitnessstudios mit der anspruchsvollen Aufgabe konfrontiert, nicht nur kontinuierlich neue Mitglieder zu gewinnen, sondern auch die Loyalität der bestehenden Kunden zu stärken. Der Weg dorthin ist jedoch durch digitale Transformationen, erhöhten Wettbewerbsdruck und die sich ständig ändernden Verbraucherpräferenzen geprägt. Häufig mangelt es dabei nicht nur an der nötigen Zeit, sondern vor allem an grundlegenden Kenntnissen. "Wenn es nicht gelingt, diesen Herausforderungen mit kreativen und durchdachten Lösungen zu begegnen, riskieren Fitnessstudios nicht nur den Einbruch ihrer Mitgliederzahlen. Vielmehr gefährden sie ihre gesamte Marktpositionierung", mahnt Daniel Neumann, Geschäftsführer der en consulting GmbH.

"Um die gegenwärtigen Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen, müssen Fitnessstudios ihre Strategien daher anpassen und digitale Innovationen als Chance begreifen - nicht als Bedrohung", fügt sein Geschäftspartner Daniel Erpenbach hinzu. "Unsere Erfahrung zeigt, dass der gezielte Einsatz digitaler Werkzeuge und eine authentische Kommunikationsstrategie der Schlüssel zum Erfolg sind." Ihre Expertise gründet auf der erfolgreichen Transformation ihrer eigenen Fitnessclubs, deren Mitgliederzahl sie innerhalb eines Jahres auf über 1.000 steigern konnten. Grundlegend für diesen Erfolg war die 3-Säulen-Marketing-Strategie der en consulting GmbH, deren Grundpfeiler Daniel Neumann und Daniel Erpenbach hier näher beleuchten.

1. Digitales Empfehlungsmarketing via WhatsApp

Empfehlungsmarketing zählt mittlerweile zu den wirkungsvollsten Methoden, um neue Mitglieder zu gewinnen. Dabei ermöglicht es die Strategie der en consulting GmbH allen Bestandskunden, das Fitnessstudio unkompliziert über WhatsApp weiterzuempfehlen. Ohne zusätzlichen Kostenaufwand lassen sich dadurch monatlich zwischen fünf und zehn neue Mitglieder gewinnen, , je nach Mitgliederanzahl auch noch wesentlich mehr. Kein Wunder, denn persönliche Empfehlungen schaffen ein hohes Maß an Vertrauen - dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Interessenten zu Kunden und letztendlich zu langfristigen Mitgliedern werden.

2. Homepage-Leadsystem

Darüber hinaus ist auch eine gut gestaltete Homepage eine essenzielle Grundlage dafür, um potenzielle Interessenten schnell und effektiv zu überzeugen. Besucher sollten sich dort in kürzester Zeit in einem Problem wiederfinden und durch die bereitgestellten Informationen eine passende Lösung entdecken. Hierbei motiviert insbesondere der Einsatz gezielter Verkaufspsychologie wiederholt zur Anmeldung für ein kostenloses Probetraining oder eine Beratung. Zudem verbessert ein optimierter Homepage-Auftritt die Marktpositionierung und stärkt das Branding - bessere Auffindbarkeit und erhöhte Wahrnehmung als Experte in der Fitnessbranche inklusive.

3. Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram

Zuletzt ermöglichen es gezielte Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram, Angebote und Dienstleistungen präzise den richtigen Personen zu präsentieren. Mit einer durchdachten Strategie lassen sich damit langfristig passende Neumitglieder gewinnen. Diese Social-Media-Plattformen bieten also die Möglichkeit, exakt die Zielgruppe anzusprechen, die am spezifischen Angebot eines Fitnessstudios auch tatsächlich interessiert ist - dadurch werden die Effizienz der Marketingmaßnahmen maximiert und die Mitgliederzahlen nachhaltig gesteigert.

