Steuerfreies Einkommen und beste Lebensbedingungen: Warum immer mehr Deutsche nach Dubai auswandern

Jeffrey Oliver ist Immobilienmakler und Mittelsmann für Privatpersonen, Unternehmer und Investoren aus dem gesamten DACH-Raum. Mit seiner Spezialisierung auf die Vermittlung von Luxusimmobilien in Dubai ist er der vertrauensvolle Ansprechpartner für Menschen, die in der Metropole einen zusätzlichen Wohnsitz oder eine lohnenswerte Kapitalanlage suchen. Dank seiner langjährigen Erfahrung und seines weitreichenden Netzwerks ist der Immobilien-Experte dazu in der Lage, mögliche Stolperfallen von Anfang an aus dem Weg zu räumen. Seine Klienten profitieren von einer professionellen Unterstützung bei der Investition im Ausland.

Dubai ist seit vielen Jahren ein beliebtes Ziel für Einwanderer aus verschiedenen Teilen der Welt. So zieht das Geschäftszentrum des Nahen Ostens auch immer mehr Deutsche an, die aufgrund der zahlreichen Vorteile in Dubai leben und arbeiten möchten. Die boomende Wirtschaft, die erstklassigen Lebensbedingungen und die hochwertige Infrastruktur machen die Metropole zum idealen Auswanderungsziel. "Rund 85 Prozent der Einwohner Dubais sind Einwanderer", weiß Jeffrey Oliver, der als Immobilienmakler selbst in Dubai tätig ist. "Sie sind es, die den größten Teil der hiesigen Wirtschaftsleistung erbringen. Denn obwohl die Stadt durch die Förderung von Erdöl reich geworden ist, ist es heute vor allem der Tourismus, der die Mühlen am Laufen hält." Dubai ist damit multikulturell und auch die deutsche Gemeinschaft in Dubai wächst von Tag zu Tag.

Für Jeffrey Oliver ist das kein Wunder: Schließlich hat die Metropole am Meer einiges zu bieten. "Dubai bietet potenziellen Auswanderern nicht nur Zugang zu einem einzigartigen Lebensstil, wie ihn nur die vermögendsten Bürger der Welt genießen, sondern eröffnet ihnen auch die Möglichkeit, Immobilien zu günstigen Preisen zu erwerben", betont der Immobilien-Experte. "Niedrige Kaufpreise, hohe Renditen und vorteilhafte Rechte machen eine Immobilie in Dubai zur idealen Kapitalanlage." Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem weitreichenden Netzwerk unterstützt Jeffrey Oliver seine Klienten dabei, eine Luxusimmobilie in Dubai zu finden, die genau zu ihren Anforderungen passt - ganz gleich, ob es sich dabei um einen weiteren Wohnsitz oder um eine lohnenswerte Kapitalanlage handelt. Die rechtlichen und verwaltungstechnischen Vorgaben vor Ort kennt er genau - und ist dadurch in der Lage, seine Klienten in allen Belangen bei der Investition im Ausland zu unterstützen. Im Folgenden erklärt Jeffrey Oliver, warum immer mehr Deutsche aus seiner Sicht nach Dubai auswandern.

Immer mehr Deutsche wandern aus

Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung hat im Jahr 2015 in Zusammenarbeit mit der Universität Duisburg-Essen und dem SVR-Forschungsbereich eine Studie in größerem Umfang - quer über alle Berufsgruppen und Qualifikationsniveaus - durchgeführt, um dem Risiko eines dauerhaften Verlusts von Fachkräften zu begegnen. Die Befragung International Mobil kam zu dem Schluss, dass der Migrationssaldo bei der deutschen Bevölkerung seit Jahren im Minus ist: Jedes Jahr verlassen mehr Deutsche die Bundesrepublik Deutschland, als Deutsche aus dem Ausland zurückkehren. So wurde zwischen 2009 und 2013 ein moderater Abfluss von rund 25.000 Menschen pro Jahr gemessen. Im Rahmen der Studie konnte festgestellt werden, dass vor allem Akademiker und Führungskräfte überdurchschnittlich häufig auswandern: So liegt der Anteil der Hochqualifizierten mit Fachhochschul- beziehungsweise Hochschulabschluss im Falle deutscher Auswanderer bei rund 70 Prozent. Gerade Dubai ist in diesem Zusammenhang mehr denn je im Fokus deutscher Auswanderer: Eine gelungene Mischung aus wirtschaftlichen Chancen, kultureller Vielfalt und hohen Lebensstandards macht die Weltstadt zu einem attraktiven Ziel für Menschen, die auswandern möchten.

In Dubai leben und arbeiten

Es gibt zahlreiche Gründe, warum immer mehr Deutsche sich dazu entscheiden, in die beliebte Metropole Dubai auszuwandern. Beispielsweise bietet die Stadt aufgrund ihres schnellen wirtschaftlichen Wachstums eine breite Palette an Karrieremöglichkeiten in den verschiedensten Branchen - vom Tourismus über das Bauwesen bis hin zur Finanzbranche. Schließlich ist die Stadt ein wichtiger Wirtschafts- und Handelsknotenpunkt, weshalb englischsprachige Mitarbeiter praktisch immer gefragt sind. Daneben spielt natürlich auch die Steuer eine entscheidende Rolle. Dabei glänzt die Stadt vor allem mit der Abwesenheit der Einkommenssteuer. Menschen, die in Dubai leben und arbeiten, können ihr Einkommen damit abzugsfrei einbehalten.

Zudem ist Dubai eine moderne und weltoffene Stadt, die sich auf die Bedürfnisse ihrer Bewohner einstellt. Ob Bildung, Freizeit oder Gesundheit: Hier werden internationale Standards geboten, die für ein hohes Maß an Lebensqualität sorgen. Auch für ihre Toleranz und Offenheit gegenüber anderen Kulturen und Religionen ist die multikulturelle Metropole bekannt: Dubai hat in den letzten Jahren beachtliche Fortschritte gemacht, sodass Bewohner alles finden können, was sie von einer Weltstadt erwarten. Last, but not least ist Dubai eine der sichersten Städte weltweit - entgegen der allgemeinen Annahme. Kein Wunder also, dass immer mehr Deutsche ihren Traum vom Leben im Luxusparadies in die Tat umsetzen.

