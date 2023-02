Jeffrey Oliver

Jeffrey Oliver unter den Gewinnern der Elysian Annual Awards 2022: Immobilienmakler erhält Auszeichnung für überragende Vertriebsleistungen

München (ots)

Jeffrey Oliver, Mittelsmann für deutsche Unternehmer und Investoren, gehört zu den offiziellen Gewinnern der Elysian Annual Awards 2022. Der Immobilienmakler wurde Ende Januar dieses Jahres von der Elysian Real Estate LLC, einer der ältesten Makleragenturen Dubais, für seine überragende Vertriebsleistung im vergangenen Jahr ausgezeichnet. Die Auszeichnung "Rising Star" ging an die oberen zehn Prozent aus mehr als 100 Maklern mit dem höchsten Verkaufsvolumen im letzten Jahr.

Immobilienmakler Jeffrey Oliver: "Den Traum von der eigenen Immobilie in Dubai - sei es zu privaten Zwecken oder als Kapitalanlage - hegen viele. Schließlich überzeugt Dubai nicht nur mit niedrigen Kaufpreisen, hohen Renditen und vorteilhaften Vermieterrechten, es ist außerdem eine Stadt, die keine Wünsche offen lässt. Im vergangenen Jahr konnte ich zahlreichen Menschen genau zu diesem Traum verhelfen. Umso glücklicher macht es mich, dass meine Arbeit durch die Auszeichnung der Elysian Real Estate LLC gewürdigt wurde."

Jeffrey Oliver ist zertifizierter Immobilienmakler mit Fortbildungen als Bauleiter und Baufinanzierer und gehört zu den gefragtesten Beratern deutscher Unternehmer und Investoren für Luxusimmobilien in Dubai. Als Ansprechpartner für namhafte Personen aus dem gesamten DACH-Raum besitzt er die entsprechenden Qualifikationen und das erforderliche Fachwissen, das es braucht, um seine Kunden professionell und vollumfänglich zu beraten. In Dubai pflegt der Experte enge Kontakte zu den renommiertesten Bauträgern und ist so in der Lage, für seine Kunden auch exklusive Immobilien zu finden, die nicht offiziell ausgeschrieben sind. Außerdem weiß er, welche Dinge seine Kunden steuerrechtlich beachten müssen, damit ein Kauf sowohl profitabel als auch rechtssicher ist.

"Dass ein Immobilienkauf in Dubai einfach sein kann, möchte ich mit meinen Leistungen unter Beweis stellen. Dabei berate ich meine Kunden zu einer Immobilie, die ihren eigenen Anforderungen in jeder Hinsicht entspricht, zugleich aber auch als Kapitalanlage geeignet ist. Durch Zahlen, Daten und Fakten erhalten sie zu jeder Zeit eine glasklare Übersicht über ihr Investment. Um absolute Flexibilität zu bieten, kümmere ich mich zudem um die komplette Kaufabwicklung, einschließlich aller Formalia. Auf diese Art und Weise konnte ich im vergangenen Jahr zahlreichen Investoren und Auswanderern ihre Traumimmobilie beschaffen. Der Erfolg gibt mir recht: Ich freue mich sehr, als Gewinner der Elysian Annual Awards 2022 für meine Vertriebsleistungen ausgezeichnet worden zu sein", so Jeffrey Oliver.

Mehr Informationen zu Jeffrey Oliver unter https://jeffreyoliver.com/

Original-Content von: Jeffrey Oliver, übermittelt durch news aktuell