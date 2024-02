Hisense Gorenje Germany GmbH

Vanlife-Feeling für zuhause: Gorenje präsentiert Retrodesign-Kühlschrank im VW-Bulli Look

Garching (ots)

Es ist dieses besondere Gefühl von Freiheit: Ein Urlaub im eigenen Wohnmobil oder Van ist für viele ein großer Traum und die beste Flucht aus dem Alltag. Wer nicht bis zur nächsten Reisesaison warten will, holt sich mit dem Gorenje Kühlschrank im VW-Bulli Look das Vanlife-Feeling einfach 365 Tage im Jahr nach Hause.

Gorenje sorgt mit der Sonderedition des Retro-Kühlschranks im kultigen VW-Bulli Look für Urlaubsstimmung und schafft sofort gute Laune, die nicht nur Camper und Autofans ansteckt.

Der Kühlschrank ist ein echtes Liebhaberstück: Die runden Formen, der typische Griff sowie das Logo-Design auf beigefarbenen Untergrund machen den Nostalgie-Look perfekt. Mit trendigem Olive, farbenfrohem Bordeaux und klassischem Schwarz stehen drei Farbtöne zur Wahl, die für spannende Akzente sorgen. Jetzt gilt es nur noch den richtigen "Parkplatz" in der Küche zu finden: Mit seinen schlanken Maßen (BxTxH: 595 x 661 x 1525mm) nimmt der Retro-Kühler angenehm wenig Raum ein. Das Gesamtvolumen von 247 Litern inklusive 22 Liter großem Gefrierteil bietet dennoch jede Menge Stauraum für Reiseproviant und coole Drinks.

Außen Retro, innen topmodern

Auch wenn das Design an die gute alte Zeit erinnert, die technische Ausstattung ist absolut zeitgemäß. Die DynamicCooling-Technologie sorgt für eine perfekte Temperaturverteilung im Kühlteil während IonAir die Luft mit negativen Ionen anreichert und ein natürliches Mikroklima schafft, das Lebensmittel länger frisch hält. Besonders clever: Wenn der Kühlschrank nach dem Wochenendeinkauf gut gefüllt ist, kann die Temperatur auf Wunsch mit der SuperCool-Funktion via Schnellabkühlung für 6 Stunden um weitere 3°C reduziert werden. Ein moderner Inverter-Kompressor gewährleistet Effizienz, Langlebigkeit und einen geräuscharmen Betrieb von 38 dB(A).

Sofort verfügbar

UVP: 1.299 Euro

Farbe: Olive / Bordeaux / Schwarz

Maße (B x T x H): 595 x 661 x 1525mm

Energieeffizienzklasse: D

Weitere Informationen unter: https://de.gorenje.com/presse

Über Gorenje

Das Unternehmen und die Marke Gorenje mit Stammsitz in Velenje, Slowenien, wurde 1950 gegründet und ist seit 2018 Teil der internationalen Hisense Gruppe. Heute beschäftigt die Gruppe weltweit mehr als 80.0000 Mitarbeiter in 42 Ländern. In Europa betreibt die Gruppe mit 9.800 Mitarbeitern drei Produktionsstätten in den Ländern Slowenien, Tschechien und Serbien sowie Konzern Forschungs- und Entwicklungszentren in den Niederlanden, in Schweden, Tschechien und Slowenien. Das Gorenje-Produktsortiment zeichnet sich durch innovative und designorientierte Produkte mit hoher technischer Perfektion und Funktionalität aus. Intelligente Gerätefunktionen sorgen dabei für einen niedrigen Energieverbrauch. http://www.gorenje.de/

