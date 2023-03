OneCareer GmbH

Die Zukunft des Managements: Mit diesen 4 Skills und beruflichen Weiterbildungen bleiben Manager an der Spitze

Das sich ständig weiterentwickelnde Geschäftsumfeld stellt Manager vor immer neue Herausforderungen. Um an der Spitze zu bleiben, müssen Führungskräfte deshalb in der Lage sein, sich rasch an neue Technologien und Geschäftsmodelle anzupassen und diese erfolgreich in ihre Unternehmensstrategie zu integrieren.

Wer mit der Zeit nicht Schritt hält und sich nicht fortbildet, kann seinen Verpflichtungen oftmals nicht gerecht werden. Berufliche Weiterbildungen sollten daher idealerweise zu jedem Geschäftsführer-Alltag gehören. OneCareer ist eine Plattform für digitale Weiterbildung und adressiert im Gegensatz zu anderen Anbietern nicht nur Berufsein- und wiedereinsteiger, sondern vermittelt auch Managern alle notwendigen Skills, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein.

Welche vier Skills und Weiterbildungen Manager im genaueren benötigen und welche Weiterbildungen diese abschließen sollten, wird in diesem Artikel zusammengefasst.

1. Digitale Kompetenz

Digitale Kompetenz ist in der heutigen Geschäftswelt unerlässlich. Die fortschreitende Digitalisierung beeinflusst nahezu alle Aspekte des Geschäfts, von der Kundenbindung über Marketing bis hin zur Produktion. Manager müssen sich bewusst sein, welche digitalen Technologien für ihr Unternehmen relevant sind und wie sie diese am besten einsetzen können. Dabei geht es nicht nur um technische Kenntnisse, sondern auch um ein tiefes Verständnis für die Möglichkeiten und Grenzen digitaler Werkzeuge.

Um ihre digitale Kompetenz zu verbessern, sollten Manager sich regelmäßig über aktuelle Trends und Entwicklungen informieren und gezielt Weiterbildungen absolvieren. Beispielsweise gibt es Online Marketing Weiterbildungen, Kurse oder auch verschiedene Seminare zu Themen Social Media Marketing, Data Analytics oder Cybersecurity. Es lohnt sich auch, Experten im Bereich digitale Transformation zu konsultieren, um spezifische Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

2. Agiles Management

Agiles Management ist ein Ansatz, der darauf abzielt, schnell auf Veränderungen zu reagieren und flexibel zu sein. Es geht darum, die Organisation so zu gestalten, dass sie in der Lage ist, sich schnell an neue Anforderungen anzupassen und flexibel auf Kundenbedürfnisse und Marktveränderungen zu reagieren. Agile Manager müssen in der Lage sein, Teams zu motivieren und zu inspirieren, indem sie ihnen Freiheit und Verantwortung geben, um ihre Ziele zu erreichen.

Um agiles Management zu beherrschen, sollten Manager durch berufliche Weiterbildung lernen, wie man agile Methoden wie Scrum oder Kanban anwendet und wie man Teams erfolgreich führt. Es ist auch wichtig, die Kultur des Unternehmens so zu gestalten, dass sie flexibel und anpassungsfähig ist. Agile Manager müssen offen für Feedback sein und in der Lage sein, schnell auf neue Informationen zu reagieren.

3. Innovationsmanagement

Innovation ist der Schlüssel zum Erfolg in der heutigen Geschäftswelt. Um in einem sich ständig verändernden Umfeld erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen ständig neue Ideen und Konzepte entwickeln. Innovationsmanagement bezieht sich auf den Prozess der Ideenfindung, Entwicklung und Umsetzung von neuen Produkten oder Dienstleistungen. Manager müssen in der Lage sein, Innovationsstrategien zu entwickeln und zu implementieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Um Innovationsmanagement zu beherrschen, sollten Manager lernen, wie man kreative Prozesse anregt und wie man Innovationen in die Unternehmenskultur integriert. Es ist auch wichtig, ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Kunden und des Marktes zu haben, um innovative Ideen zu generieren. Dieses entwickeln Manager auch in entsprechenden Marketing Weiterbildungen. Durch den Einsatz von Technologien wie Big Data und Künstlicher Intelligenz können Manager auch datengetriebene Entscheidungen treffen und Innovationen gezielt vorantreiben.

4. Leadership und Soft Skills

Neben den oben genannten harten Fähigkeiten sind auch Leadership- und Soft Skills für Manager von entscheidender Bedeutung. Als Führungskraft müssen sie in der Lage sein, ein Team zu motivieren, zu inspirieren und zu führen. Sie müssen Konflikte lösen, Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen. Soft Skills wie Kommunikationsfähigkeit, Empathie, Teamfähigkeit und Konfliktmanagement sind dabei unerlässlich und können in beruflichen Weiterbildungen erlernt werden.

Um Leadership und Soft Skills zu verbessern, sollten Manager daher an Trainings und Coachings teilnehmen, um ihre Fähigkeiten zu erweitern und zu verbessern. Sie können auch Feedback von Kollegen und Mitarbeitern einholen, um ihre Stärken und Schwächen zu identifizieren und gezielt daran zu arbeiten.

Fazit

Manager müssen in der heutigen Geschäftswelt über ein breites Spektrum an Fähigkeiten und Kompetenzen verfügen, um erfolgreich zu sein. Die digitale Kompetenz, agiles Management, Innovationsmanagement und Leadership- und Soft Skills sind dabei besonders wichtig. Durch gezielte berufliche Weiterbildungen und Schulungen können Manager diese Fähigkeiten verbessern und so ihr Unternehmen erfolgreich in die Zukunft führen.

