GLS Crowdfunding GmbH

GLS Crowd startet Finanzierungskampagne für die Unternehmensanleihe BMS Zukunftsenergie 2023/2028

Frankfurt am Main (ots)

Die Gasversorgung in diesem Winter ist ein präsentes Thema für alle. Notwendige Alternativen zum russischen Gas ebenfalls. Die Biomethan Soltau GmbH zeigt auf, wie die Abhängigkeit von ausländischen Gasimporten reduziert und gleichzeitig die Unabhängigkeit von fossilem Gas vorangetrieben werden kann. Aus Essens- und Lebensmittelresten wird in der Anlage Biomethangas erzeugt, das direkt in das deutsche Gasnetz eingeleitet wird. Über die Crowdinvesting-Plattform GLS Crowd gibt es ab heute die Möglichkeit, in dieses Unternehmen zu investieren.

Das Wertpapier ist mit jährlich 5,0 Prozent* verzinst und hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Das Emissionsvolumen beträgt 1,25 Millionen Euro. Die Mindestanlagesumme beträgt 250 Euro. Mit den Finanzmitteln wird die Zwischenfinanzierung eines Teils der Anlage, die sogenannte Gärresteaufbereitung, abgelöst. Zukünftig soll die Anlage so weiterentwickelt werden, dass die aktuell noch anfallenden Gärreste im Sinne einer zirkulären Wirtschaftsweise annähernd vollständig wieder aufbereitet werden können. Die Biomethan Soltau kann nach eigenen Angaben ca. 65.000 MWh Biomethan pro Jahr produzieren und erreicht dadurch eine Minderung der Treibhausgase von ca. 20.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Dies entspricht einer Menge von 6,5 Mio. Litern Diesel. Ein Investment in eine zukunftsfähige und nachhaltige Energieerzeugung.

"Die Biomethan Soltau GmbH ist ein kleines Unternehmen, das zeigt, wie wir mit innovativem Technikeinsatz kreislauffähige Lösungen für die Energieversorgung der Zukunft realisieren und so aus Abfällen wieder wertvolle Ressourcen gewinnen können. So wird aus einer regionalen Idee eine beispielhafte Zukunftsenergie für eine enkeltaugliche Welt", so Axel Schmidt, Leiter der Crowdfinanzierung in der GLS Bank.

Über die GLS Crowd

Die Plattform GLS Crowd wurde 2017 von der GLS Bank initiiert. Heute ist sie eine der bedeutendsten Plattformen für nachhaltige Crowdinvestments in Deutschland. Die GLS Bank wählt diese anhand ihrer Anlage- und Finanzierungsgrundsätze aus und schlägt sie der Online-Plattform GLS Crowd zur Vermittlung vor. Die GLS Crowdfunding GmbH (Betreiberin der Plattform GLS Crowd) ist ein gebundener Vermittler gemäß § 3 (2) WpIG der CONCEDUS GmbH aus Eckental bei Nürnberg. Bei beiden Unternehmen handelt es sich um von der GLS Bank unabhängige Gesellschaften und nicht um gruppenangehörige Unternehmen.

*Nähere Informationen zum Finanzinstrument und Risikohinweise entnehmen Sie bitte der entsprechenden Projektseite/Emissionsunterlagen

Original-Content von: GLS Crowdfunding GmbH, übermittelt durch news aktuell