Bumble

Jeder dritte Mann interessiert sich nur dann für Frauensport, wenn er die Athletinnen attraktiv findet

Berlin (ots)

Wir sind alle gleichberechtigt und ein paar geschlechtsbasierte Ungleichheiten im Profisport interessieren eh keinen? Die Dating App, Bumble, bei der Frauen den ersten Schritt machen, veröffentlicht heute eine Umfrage, die etwas anderes zeigt. Tatsächlich kann sich eine abwertende Einstellung zum Profisport von Frauen wie z. B. Fußball negativ auf das Liebesleben auswirken.

Deutschland ist Fußballnation - aber nicht jede Art von Fußball ist gleich beliebt. Männer in Deutschland verfolgen mehr als doppelt so häufig die Fußballweltmeisterschaft der Männer als die der Frauen. In der Gen Z gibt sogar jeder dritte Mann (31%) an, ausschließlich Fußballspiele der Männer zu verfolgen.

Die Gründe für das Desinteresse am Frauenfußball scheinen vielfältig, man kann aber eine ähnliche Grundhaltung dahinter vermuten. So gibt jeder zweite Mann (53 %) in der Umfrage an, Profisport von Frauen einfach nicht so relevant zu finden wie den der Männer - selbst wenn die Frauen erfolgreicher sind. Mehr als jeder vierte Mann (28%) interessiert sich nur dann für Frauensport, wenn er die Sportlerinnen attraktiv findet. Dies gilt insbesondere für Männer der Gen Z zwischen 18 und 26 Jahren (36%).

Diese Einstellung kommt bei Frauen nicht besonders gut an, denn mehr als jede dritte Frau (40 %) findet, dass Fußballfans, die gar keine Spiele der Frauenmannschaft ansehen, sich nicht wirklich für Gleichberechtigung interessieren. Laut Bumble ist mangelndes Interesse an Gleichberechtigung jedoch eine 'Red Flag' (Ausschlusskriterium) für mehr als jede zweite (58 %)** Frau in Deutschland.

Männer, die sich aus Überzeugung für Profisport von Frauen interessieren, könnten bessere Chancen in der Liebe haben. Die Hälfte der Frauen (50 %) findet Männer, die professionelle Sportlerinnen ernst nehmen, attraktiver als Männer, die das nicht tun - dies gilt besonders für Frauen der Gen Z (57 %). Tatsächlich assoziieren Frauen positive Eigenschaften mit Männern, die Sportlerinnen und professionellen Frauensport ernst nehmen. Am meisten schätzen sie, dass diese Männer Frauen auf Augenhöhe begegnen, respektvolle Menschen und Partner sind und über emotionale Reife verfügen.

"Wir wissen, dass Gleichberechtigung und emotionale Reife für deutsche Singles immer wichtiger und sogar attraktiver werden. Singles suchen nach Menschen, die eine ähnliche Sichtweise teilen und nehmen auch die Einstellung zum Profisport der Frauen als Maßstab, da die Haltung zu solchen Themen oft mehr aussagt als einfache Lippenbekenntnisse. Auf Bumble zeigen Tausende ihre Liebe zum Fußball, indem sie den Fußball-Sticker auf ihrem Profil haben oder Fotos beim Fußballspielen hochladen. Unsere Umfrage zeigt aber, dass man daneben auch kommunizieren sollte, wie man den Sport als Ganzes betrachtet und sich über alle Geschlechter hinweg damit auseinandersetzt", so Leonie Meyer, Bumble-Sprecherin für Deutschland.

HINWEISE

*Die Umfrage wurde von Bumble in Auftrag gegeben und von Research Without Barriers online mit einer Stichprobengröße von 2.021 deutschen Erwachsenen im Alter von 18-53 Jahren zwischen dem 22. und 26. Juni 2023 durchgeführt.

**Die Umfrage wurde von Bumble, online durchgeführt durch Civey mit einer Stichprobengröße von 2.500 deutschen Erwachsenen zwischen Dezember 2020 und Januar 2021 in Auftrag gegeben.

ÜBER BUMBLE

Bumble, die erste "Women-First" Dating and Social Networking App, wurde 2014 von CEO Whitney Wolfe Herd gegründet. Die beliebte App ermöglicht es Millionen von Menschen weltweit, wichtige Beziehungen zu finden und aufzubauen, sei es im Dating, als Freundschaft (Bumble BFF) oder beim professionellen Netzwerken (Bumble Bizz).

Bumble basiert auf der Überzeugung, dass alle profitieren, wenn Dating für Frauen besser ist. Gleichberechtigte Beziehungen jeglicher Art sind ein wichtiger Bestandteil eines gesunden und glücklichen Lebens. Die Bumble App basiert auf Freundlichkeit, Respekt und Gleichberechtigung - und dabei spielen alle eine wichtige Rolle.

Bumble ist kostenlos im App Store und bei Google Play verfügbar.

Original-Content von: Bumble, übermittelt durch news aktuell