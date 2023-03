Sustainability Days / MCH Group

Nachhaltigkeit hat viele Facetten, wie die Sustainability Days zeigen

Die erste Ausgabe der Sustainability Days widmet sich am 28. und 29. März 2023 im Congress Center Basel dem Thema Nachhaltigkeit in all seinen Dimensionen. Eröffnet werden die Kongressreihen von Marco Gadola, Verwaltungsrat MCH Group und dem Sonderbeauftragten des WWF International Marco Lambertini. Während zwei Tagen werden rund 150 Referierende, darunter Thomas Rau, Petteri Taalas, Pekka Timonen und Bertrand Piccard, ihre Visionen, Case Studies und Lösungsvorschläge in den Bereichen Smart City, Corporate Sustainability, Umwelttechnik und Infrastruktur vorstellen und mit den Fachbesuchenden diskutieren.

Neben einer kompakten Ausstellung mit rund 70 führenden Anbieterinnen und Anbietern, die Neuheiten, Produkte, Dienstleistungen sowie Lösungen aus den Bereichen Smart City, Nachhaltigkeit und Umwelttechnik vorstellen, überzeugen die einzelnen Kongressreihen an den Sustainability Days mit Beiträgen hochkarätiger nationaler sowie internationaler Expertinnen und Experten. Die über 150 Referierenden teilen zu rund 15 Themenschwerpunkten exklusive Einblicke in aktuelle Entwicklungen und die Forschung, zu Trends und Best Practice-Beispielen. Die Besuchenden erwartet ein Mix aus konkreten Lösungen und Strategien.

So diskutieren beispielsweise die Stadtpräsidentinnen und -präsidenten von Basel, Luzern, Solothurn, Uster und Winterthur gemeinsam, ob das Ziel der klimaneutralen Stadt wirklich erreichbar ist oder nur ein Versuch, den Klimawandel zu ignorieren. Thomas Rau, Petteri Taalas und Pekka Timonen gehen in ihren Keynotes zentralen Themen wie Stadtentwicklung, Klimawandel oder Kreislaufwirtschaft nach, während die Fachbesuchenden beim Q&A mit dem Schweizer Entdecker und Psychiater Bertrand Piccard die Möglichkeit haben, Fragen zu seiner bahnbrechenden Arbeit als Pionier der Solarflugzeug-Technologie und seiner Vision für eine nachhaltige Zukunft zu stellen. Beim Health Podium gehen Expertinnen und Experten aus der Praxis der Frage "Gesundheitsdaten, das neue Gold? Datensicherheit vs. Datennutzung" nach. Das umfassende Programm der einzelnen Kongressreihen finden Interessierte auf der Website inklusive Anmeldemöglichkeit.

Mit der kompakten Ausstellung sowie einer plattformübergreifenden Networking Dinner Party am Abend des ersten Veranstaltungstags ermöglichen die Sustainability Days sowohl einen branchenübergreifenden als auch themenrelevanten Ansatz. Somit sind sie die optimale Plattform nicht nur für Wissenstransfer und Austausch, sondern auch für Networking.

Sustainability Days - die Eckwerte zum Live-Event

Datum: Dienstag/Mittwoch, 28./29. März 2023

Ort: Congress Center Basel

Veranstalter: MCH Messe Schweiz (Basel) AG

An zwei Tagen dreht sich bei den Sustainability Days mit insgesamt vier Plattformen alles rund um Nachhaltigkeit für Stadt, Raum, Umwelt und Wirtschaft. Eine gemeinsame Networking Dinner Party bietet den Entscheiderinnen und Entscheidern der unterschiedlichen Fachbereiche weitere Möglichkeiten zur Vernetzung und zum Wissensaustausch. Die vier Plattformen sind:

SmartSuisse - Kongress + Ausstellung www.smartsuisse.com

Re' Summit - Kongress + Ausstellung www.resummit.ch

Future-Proof Infrastructure - Virtueller Kongress www.futureproof-infrastructure.com

MUT - Messe für Umwelttechnik www.mut-umwelttechnik.ch

Weitere Informationen, Programm und Tickets: www.sustainability-days.ch

MCH Group

Die MCH Group mit Sitz in Basel ist ein international tätiges Erlebnismarketing-Unternehmen mit einem umfassenden Dienstleistungs-Netzwerk und einem internationalen Angebot von Erlebnismarketing-Lösungen. Der Geschäftsbereich Exhibitions & Events veranstaltet jährlich rund 170 Gastveranstaltungen und organisiert 25 eigene Events und Messen in der Schweiz, darunter national führende Plattformen wie die Swissbau, die Igeho und die Giardina. Zudem betreibt die MCH mit der Messe Basel, dem Congress Center Basel und der Messe Zürich die flächenmässig grössten multifunktionalen Eventinfrastrukturen der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt über 800 festangestellte Mitarbeitende, rund die Hälfte davon in der Schweiz und in den USA. Weitere Informationen unter: www.mch-group.com

