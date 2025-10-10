Digital Beat GmbH

SPIEGEL-Bestsellerliste für Kölner Autor Christoph J.F. Schreiber: "55 Wege, wie KI dein Leben leichter macht"

Künstliche Intelligenz im Alltag erleben

Köln (ots)

Künstliche Intelligenz verändert unseren Alltag rasant - doch viele Menschen wissen noch immer nicht, wo sie anfangen sollen. Der Kölner Autor und KI-Experte Christoph J. F. Schreiber hat mit seinem Buch "55 Wege, wie KI dein Leben leichter macht" (Next Level Verlag) einen Nerv getroffen: Nur wenige Wochen nach Erscheinen steht es neu auf der SPIEGEL-Bestsellerliste.

"Ich wollte zeigen, wie greifbar KI heute schon ist - nicht theoretisch, sondern in ganz normalen Lebenssituationen", sagt Schreiber. "Wer KI nutzt, gewinnt Zeit, Inspiration und Lebensqualität - und genau das erlebbar zu machen, war mein Ziel."

Vom Ehegelübde bis zur Kaffeemaschine - KI mitten im Leben

Statt trockener Technik erklärt das Buch Künstliche Intelligenz durch echte Geschichten: Da ist Jannik, dessen alter Schulfreund sein Ehegelübde mithilfe von KI schreibt - poetisch, persönlich, perfekt formuliert. Oder Max, der mit einem KI-Tool seine defekte Kaffeemaschine repariert und damit mehrere Hundert Euro spart. Ein anderes Kapitel zeigt, wie KI komplette Reisepläne erstellt, E-Mails vorsortiert oder beim Familienabend schlichtet - indem sie als digitaler Mitspieler die Regeln des Gesellschaftsspiels erklärt und Streit charmant löst. So vermittelt Schreiber, dass KI längst Teil des Alltags ist - und nicht den Menschen ersetzt, sondern unterstützt.

Von der Weiterbildungsplattform auf die Bestsellerliste

Schreiber ist CEO der Digital Beat GmbH, einem der führenden Anbieter für praxisorientierte KI-Weiterbildungen im DACH-Raum. Aus seiner täglichen Arbeit mit Tausenden Teilnehmenden weiß er, wo Neugier endet und Unsicherheit beginnt. "Viele glauben, KI sei nur etwas für Programmierer - dabei kann heute jeder mit Tools wie ChatGPT, Claude oder Gemini sofort produktiver werden", so Schreiber.

Neben den 55 Alltagsgeschichten bietet das Buch über 550 Tool-Empfehlungen und QR-Codes zu Videolektionen - ein Mix aus Praxis, Unterhaltung und Aha-Momenten.

Über den Autor

Christoph J. F. Schreiber ist CEO der Digital Beat GmbH und zählt zu den prägenden Stimmen für praxisnahe KI-Weiterbildung im deutschsprachigen Raum. Als Speaker und Impulsgeber übersetzt er komplexe Technologien in sofort nutzbare Anwendungen. Mit "55 Wege, wie KI dein Leben leichter macht" verfolgt er ein Ziel: Künstliche Intelligenz verständlich, zugänglich und für alle nutzbar zu machen. Er lebt und arbeitet in Köln.

Pressematerialien:

https://ots.de/GwYJ07

Original-Content von: Digital Beat GmbH, übermittelt durch news aktuell