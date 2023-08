Internationales Gremium bestätigt Produkte von Vedanta Aluminium als ökologisch nachhaltig

Vedanta Aluminium

Die Umweltproduktdeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) ist ein Beweis für das Engagement von Vedanta Aluminium, die höchsten Industriestandards in puncto nachhaltige Fertigung einzuhalten

Vedanta Aluminium, Indiens größter Aluminiumproduzent, hat den Erhalt der internationalen Umweltproduktdeklaration (Environmental Product Declaration, EPD, International) für seine Produktpalette bekanntgegeben, eine der größten der Aluminiumindustrie weltweit. Im Rahmen einer gründlichen Lebenszyklusanalyse (Life Cycle Assessment, LCA) schnitten die primären Aluminiumprodukte von Vedanta in Bezug auf die Parameter Energieverbrauch, Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch und Abfallaufkommen gut ab. Dies ist ein Beweis für die fortschrittlichen Fertigungspraktiken des Unternehmens und seine umweltfreundlichen Innovationen zur Gewährleistung der Nachhaltigkeit in der gesamten Aluminium-Wertschöpfungskette.

Eine Umweltproduktdeklaration (EPD) ist ein standardisiertes und international anerkanntes Dokument, das transparente und wissenschaftlich belegte Informationen über die Ökobilanz eines Produkts liefert. Sie basiert auf einer gründlichen Lebenszyklusanalyse (LCA) und liefert Daten über die Umweltauswirkungen eines Produkts im Laufe seines gesamten Lebenszyklus, einschließlich Rohstoffgewinnung, Herstellung, Verwendung bis hin zur Entsorgung.

Zu den primären Aluminiumprodukten, die von Vedanta Aluminium hergestellt und im Rahmen der EPD verifiziert wurden, gehören Rohlinge, Primärgusslegierungen (Primary Foundry Alloy, PFA), Walzdraht sowie sämtliche Kategorien von Barren. Zusammen kommen diese Produkte bei High-End-Anwendungen in kritischen Sektoren wie Luft- und Raumfahrt, Infrastruktur, Automobilindustrie, Elektrotechnik und Verpackung sowie in zukunftsträchtigen Sektoren wie High-Tech-Fertigung, erneuerbare Energien, Batterietechnologien, Elektrofahrzeuge und mehr zum Einsatz.

Über die Zertifizierung äußerte sich Herr Sunil Gupta, COO, Vedanta Ltd., Aluminiumgeschäft, wie folgt: „Indem die Welt auf nachhaltige Praktiken mit dem Ziel einer kohlenstoffarmen Zukunft setzt, steht die Aluminiumindustrie an der Spitze in puncto bemerkenswertes Wachstum und Innovation. Aufgrund seiner Vielseitigkeit birgt Aluminium ein erhebliches Potenzial, die Energiewende voranzutreiben, wodurch Vedanta Aluminium zu einem überaus wichtigen Akteur wird. Unser Engagement für Umweltverantwortung wird durch die Umweltproduktdeklaration veranschaulicht, die unsere umweltfreundlichen Praktiken und Innovationen in der gesamten Aluminium-Wertschöpfungskette aufzeigt. Wir werden uns auch weiterhin dafür einsetzen, die höchsten Industriestandards einzuhalten und unseren Kunden umweltverträgliche Produkte zu bieten."

Nehmen Sie hier Einblick in die EPD: https://www.environdec.com/library/epd6491

Vedanta Aluminium ist Indiens größter Aluminiumproduzent und produziert mehr als die Hälfte des Aluminiums Indiens, d. h. 2,29 Millionen Tonnen im Geschäftsjahr 2023. Vedanta ist führend in der Herstellung von Aluminiumprodukten mit hohem Mehrwert, die in Kernindustrien bei kritischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Vedanta Aluminium belegt Platz 2 in der weltweiten Rangliste des Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 2022 für die Aluminiumindustrie, was seine nachhaltigen Entwicklungsmethoden widerspiegelt.

