Das Unternehmen Vedanta Aluminium sichert sich die begehrte ASI Performance Standard Certification

Das UnternehmenVedanta Limited - Aluminium (Vedanta Aluminium), Indiens größter Aluminiumproduzent, hat für seine Schmelzanlage in der Sonderwirtschaftszone in Jharsuguda, Odisha, Indien, die Zertifizierung nach ASI Performance Standard V2 (2017) erhalten. Das Unternehmen wurde für die Herstellung aller primären Aluminiumprodukte in Form von Rohlingen, Walzdrähten, primären Gusslegierungen (PFA), Barren und Sauenbarren sowie für seine kohlenstoffarmen Aluminiumprodukte der Marke ,,Restora" zertifiziert.

Das ASI-Zertifizierungsprogramm wurde durch einen umfassenden Konsultationsprozess mit mehreren Interessengruppen entwickelt und ist die einzige umfassende freiwillige Initiative für Nachhaltigkeitsstandards für die Aluminium-Wertschöpfungskette. Der ASI Performance Standard V2 (2017) bestimmt Umwelt- und soziale Kriterien sowie Führungsgrundsätze mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsfragen in der Aluminium-Wertschöpfungskette anzugehen. Er enthält 59 Kriterien, die sich auf die drei Säulen der Nachhaltigkeit - Umwelt, Soziales und Governance - beziehen und wichtige Themen wie biologische Vielfalt, Arbeitnehmerrechte, Rechte indigener Völker und Treibhausgasemissionen behandeln.

Fiona Solomon, Chief Executive Officer bei ASI, sagte: ,,Wir gratulieren Vedanta Aluminium zum Erhalt der ASI Performance Standard (V2)-Zertifizierung für seine Schmelzanlage in Jharsuguda, Odisha, Indien. Das Unternehmen unternimmt Schritte zur Dekarbonisierung, u. a. durch einen erhöhten Verbrauch an erneuerbarer Energie, die Rückgewinnung von Aluminium aus Schlacke und andere Initiativen auf Werksebene. Die Zertifizierung nach dem Performance Standard zeigt, dass Vedanta Aluminium auch umfassendere ESG-Themen anspricht."

Rahul Sharma, CEO von Vedanta Limited - Aluminium Business, erklärte: „Aluminium ist eine sich schnell entwickelnde Industrie, die in einer auf Nachhaltigkeit bedachten Welt ein größeres Anwendungspotenzial hat. Aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften ist Aluminium für die weltweite Energiewende von entscheidender Bedeutung, da es das Rückgrat einer kohlenstoffarmen Zukunft bildet. Die ASI-Zertifizierung zeugt von unserem unermüdlichen Einsatz, die Bedürfnisse unserer Kunden durch verantwortungsbewusste Produktionspraktiken zu befriedigen. Als einer der weltweit führenden Aluminiumhersteller bestärkt uns dies in unserer Überzeugung, das grenzenlose Potenzial von Aluminium als ,,Metall der Zukunft" für eine umweltfreundlichere Zukunft zu erforschen."

Vedanta Limited - Aluminium Business ist mit 2,29 Millionen Tonnen (im GJ23) der größte Aluminiumproduzent Indiens. In der Weltrangliste 2022 des Dow Jones Sustainability Index für die Aluminiumindustrie belegt das Unternehmen denzweiten Platz.

