GDToday

GDToday wurde als Vorzeigemedium in Chinas Greater Bay Area gegründet

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

GUANGZHOU, China, 14. November 2023 /PRNewswire/-- GDToday wurde am 14. November offiziell als internationales Kommunikationszentrum und Tochtergesellschaft der Nanfang Media Group gegründet. Das Unternehmen soll in drei bis fünf Jahren die wichtigste Quelle sein, über die die Welt etwas über Guangdong erfahren kann; außerdem soll es in Chinas Greater Bay Area ein Vorzeigemedium darstellen.

Bei der Einweihungszeremonie übermittelten Regierungsvertreter, Medienpartner und Wissenschaftler aus dem In- und Ausland GDToday ihre besten Wünsche und forderten mehr Qualitätsberichte, Medienprodukte und Aktivitäten des kulturellen Austauschs.

„GDToday verbreitet mehrsprachige Geschichten über China und die Greater Bay Area (GBA) Guangdong-Hong Kong-Macao", sagte Irina Bokova, ehemalige Generaldirektorin der UNESCO, und sie hofft, dass sich GDToday weiterhin für ein besseres gegenseitiges Verständnis mit den globalen Medien einsetzen wird, damit Ost und West einander wieder begegnen und die ganze Welt in Harmonie lebt.

GDToday hat seine englischsprachige Anwendung mit vier Hauptfunktionen, darunter Nachrichten, Dienstleistungen, Städte und Lifestyle, offiziell gestartet. Ziel ist es, eine praktische Anwendung für Einblicke und Dienstleistungen in Guangdong zu entwickeln und Expats dazu einzuladen, ihr Leben in der Provinz zu teilen.

Darüber hinaus werden die Abteilungen der Provinzregierung von Guangdong, die wichtigsten Medien und die 21 Gemeinden auf der GDToday-Website und in der Anwendung eigene Seiten eröffnen, um aktuelle Informationen über die lokale Entwicklung zu veröffentlichen.

Bis heute hat sich GDToday zu einer vielseitigen Plattform mit einer Nachrichten-Website, einer Mobil-App, Social-Media-Kanälen, einem offiziellen WeChat-Konto und einem Newsletter mit etwa 20 Millionen Nutzern im Ausland entwickelt. Die Website ( www.newsgd.com) und die Nachrichten-App sind die einzige mehrsprachige Website und die einzige englische Nachrichten-App der Provinz. Das Unternehmen hat außerdem Partnerschaften mit mehr als 1.000 Medienunternehmen weltweit geschlossen.

In den vergangenen zwei Jahren hat GDToday mittels Multimedia etwa 40.000 Originalberichte veröffentlicht und die rasante Entwicklung in China, insbesondere in der GBA, mit anschaulichen Geschichten beleuchtet. Das Unternehmen hat außerdem mehr als 40 Online- und Offline-Salons, Foren und Musikkonzerte organisiert, um die Kultur und das Geschäftsumfeld von Lingnan zu präsentieren, was etwa 10.000 Teilnehmer angezogen hat.

Den bei der Zeremonie veröffentlichten Informationen zufolge wird GDToday seinen Umfang erweitern und mehr als 100 Mitarbeiter haben. Das Unternehmen wird sich zu einem Vorzeigemedium der GBA entwickeln, das weiterhin akkurate und aktuelle Nachrichten bietet und eine Reihe von kulturellen Aktivitäten ausrichtet, um die Beziehungen zwischen den Menschen in der Welt zu fördern.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=GzDzfIBmuQs

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/gdtoday-wurde-als-vorzeigemedium-in-chinas-greater-bay-area-gegrundet-301987957.html

Original-Content von: GDToday, übermittelt durch news aktuell