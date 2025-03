Introhive

Joanna Trimble wird Chief Revenue Officer bei Introhive, um kundenorientiertes Wachstum und Marktexpansion voranzutreiben

Fredericton, Nb, 25. März 2025 (ots/PRNewswire)

Introhive, die führende Plattform für Beziehungsintelligenz, freut sich, die Ernennung von Joanna Trimble zur neu geschaffenen Position des Chief Revenue Officer (CRO) bekannt zu geben. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Erzielung profitabler Umsätze in wachstumsstarken und großen Unternehmen, einschließlich einer herausragenden Erfolgsbilanz in der Rechts- und Dienstleistungsbranche, wird Joanna die globale Go-to-Market-Strategie von Introhive leiten, einschließlich Vertrieb, Marketing, Kundenerfolg und Umsatz. Sie wird das Team leiten, das das Kundenerlebnis verbessern und die nächste Wachstumsphase des Unternehmens beschleunigen soll.

Diese Ernennung erfolgt zu einem kritischen Zeitpunkt, an dem professionelle Dienstleistungsunternehmen zunehmend versuchen, die Art und Weise, wie sie Beziehungen verwalten und maximieren, zu verändern, um ein nachhaltiges Wachstum zu fördern. Um diesen Wandel zu bewältigen, muss Introhive seine Go-to-Market-Strategie verfeinern, um Innovationen voranzutreiben und die Ausrichtung auf wichtige vertikale Märkte zu stärken. Mit Joanna an der Spitze der Go-to-Market-Strategie von Introhive ist das Unternehmen gut positioniert, um professionellen Dienstleistungsunternehmen dabei zu helfen, Beziehungen durch innovative Lösungen und fachkundige Beratung in Umsatz zu verwandeln.

„Joanna bringt eine starke Kombination aus strategischem Weitblick, fundiertem Fachwissen im Rechts- und Dienstleistungssektor und exzellenter Umsetzung mit, was sie zur idealen Führungskraft macht, um Introhive bei der Skalierung zu unterstützen und unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bieten", sagte Lee Blakemore, Geschäftsführer von Introhive. „Ihre beeindruckende Erfahrung beim Aufbau von wachstumsstarken Vertriebsorganisationen zeigt, dass sie in der Lage ist, transformative Veränderungen voranzutreiben, Go-to-Market-Funktionen zu optimieren und hochleistungsfähige Teams zu fördern. Diese Erfahrung unterstützt direkt die Mission von Introhive, die Art und Weise zu revolutionieren, wie professionelle Dienstleistungsunternehmen ihre Kundenbeziehungen verwalten, pflegen und nutzen, um Werte zu erschließen und bedeutendes Wachstum zu erzielen."

Als erfahrene Führungskraft mit fundierten Kenntnissen in den Bereichen Markteinführungsstrategie und Umsatzwachstum kann Joanna eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Förderung der Geschäftsausweitung und operativen Exzellenz in den Bereichen professionelle Dienstleistungen, Rechtstechnologie und Unternehmensmärkte vorweisen. Zuletzt gründete sie Game Changer Consulting, eine Go-to-Market-Beratungsfirma, die strategische Beratung in den Bereichen Vertrieb, Produktmarketing, Führungsentwicklung und Organisationsdesign anbietet.

Davor übertraf sie als Präsidentin von HotDocs die Wachstumsziele durch eine strategische Neuausrichtung der Markteinführung, die Expansion des Unternehmens und einen neuen Ansatz für den Kundenerfolg. Zuvor leitete sie als CRO von CARET eine umfassende Umstrukturierung im Rechts- und Buchhaltungssektor, wobei sie die wiederkehrenden Umsätze steigerte und die Marktdurchdringung durch kundenorientierte Innovationen erhöhte. Während ihrer Zeit als Führungskraft hatte sie außerdem leitende Positionen bei Thomson Reuters, Kira Systems und Practical Law Company inne, wo sie Initiativen zur Optimierung der Umsatzabläufe, zur Erweiterung der Kundenreichweite und zur Vertiefung des Engagements leitete.

„Introhive befindet sich in einer entscheidenden Wachstumsphase, und ich freue mich, zu einem Unternehmen zu stoßen, das Innovation und Kundenerfolg in den Mittelpunkt stellt", so Joanna. „Ich habe einen Großteil meiner beruflichen Laufbahn damit verbracht, Anwaltskanzleien und Unternehmen dabei zu helfen, ihre Effizienz zu steigern und ihre Kundenbeziehungen und Geschäftsergebnisse zu maximieren. Ich sehe ein enormes Potenzial für Introhive, diesen Kanzleien und Organisationen dabei zu helfen, durch datengesteuerte Beziehungsintelligenz einen messbaren Geschäftserfolg zu erzielen. Ich freue mich darauf, mit einem so talentierten Team zusammenzuarbeiten und in dieser Phase der Reise dabei zu sein, um gemeinsam das Potenzial von Introhive in allen Bereichen des Marktes weiter zu optimieren. Ich bin dankbar, dass ich in einem Unternehmen arbeiten kann, das eine Unternehmenskultur pflegt, in der Menschen gefördert werden – Teammitglieder und Kunden gleichermaßen."

Unter Joannas Führung wird Introhive seine Fähigkeit stärken, praktische Lösungen zu liefern, die professionellen Dienstleistungsunternehmen dabei helfen, ihre Kundenbeziehungen für erfolgreiches Cross-Selling und die Erweiterung von Kundenkonten transparenter zu gestalten, Betriebsabläufe durch automatisiertes Datenmanagement zu optimieren und die Kundenbindung durch Echtzeit-Einblicke und -Benachrichtigungen zu verbessern.

Weitere Informationen über Introhive und sein Führungsteam finden Sie unter www.Introhive.com.

Informationen zu Introhive

Introhive ist eine führende Relationship Intelligence-Plattform, die Unternehmen dazu befähigt, Datensilos aufzubrechen und verwertbare Erkenntnisse aus ihren Beziehungen zu gewinnen, um Zusammenarbeit und Wachstum zu fördern. Mit der Relationship Intelligence von Introhive können Unternehmen die wichtigsten Beziehungen innerhalb des Unternehmens identifizieren, die Stärke von Kunden- und Interessentenbeziehungen messen, die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit fördern, Risiken und Chancen aufdecken, indem sie den Zustand der Beziehungen im Verlauf der Zeit verstehen, und diese Erkenntnisse für die Geschäftsentwicklung und Kundenbindung nutzen. Introhive genießt das Vertrauen von branchenführenden Marken und unterstützt mehr als 250.000 Benutzer in über 90 Ländern. Entdecken Sie, wie Introhive die Art und Weise, wie Sie Beziehungen verwalten, verändern kann: www.introhive.com.

