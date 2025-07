Valensina Gruppe

Säfte zum Frühstück, zwischendurch Limonaden, Eistees und Schorlen

GfK-Umfrage im Auftrag der Valensina Gruppe zeigt Verzehrsanlässe alkoholfreier Getränke

Mönchengladbach (ots)

Säfte und Nektare werden am liebsten zum Frühstück getrunken - auch für Ingwer-Shots ist das Frühstück der beliebteste Verzehrsanlass. Limonaden, Eistees und Schorlen werden hingegen eher zwischendurch genossen und nicht unbedingt mit einer Mahlzeit verknüpft. Das zeigt eine Umfrage, die im Auftrag der Valensina Gruppe vom Marktforschungsunternehmen GfK vom 03. bis 07. Juli 2025 durchgeführt wurde. Befragt wurden repräsentativ für die deutschsprachige Bevölkerung über 1.000 Männer und Frauen im Alter von 18-74 Jahren.

Die Ergebnisse zeigen ein gemischtes Bild - was Menschen trinken und zu welchen Gelegenheiten, ist sehr vielfältig. Die Valensina Gruppe sieht sich auf dem Weg zum Getränke-Allrounder bestärkt. Säfte sind nach wie vor ein beliebter Frühstücksklassiker. Von den Verwendern der jeweiligen einzelnen Getränke geben 32 % an, Monofruchtsäfte zum Frühstück zu trinken, 28 % Nektare, 26 % Mischsäfte. Auch für Ingwer-Shots (25 %) ist das Frühstück die Top-Gelegenheit zum Verzehr.

Die Umfrage zeigt zudem: Viel wird einfach zwischendurch getrunken, ganz ohne besonderen Anlass. Spitzenreiter sind hier Limonaden mit 42 %, gefolgt von Eistees mit 40 % und Fruchtsaftschorlen mit 38 %. Bei Energydrinks ist die Motivation zum Genuss wenig überraschend: Die meisten (33 %) trinken sie, um Energie zu tanken.

Limonaden haben auch insgesamt die Nase vorn, wenn es um die Häufigkeit des Verzehrs geht. 44 % der Befragten geben an, Limonaden mindestens einmal in der Woche oder häufiger zu konsumieren. Knapp 20 % trinken Limonade einmal oder sogar mehrmals am Tag. Auf Platz zwei landen Fruchtsaftschorlen, auf Platz drei und vier Mischsäfte und Monofruchtsäfte.

Original-Content von: Valensina Gruppe, übermittelt durch news aktuell