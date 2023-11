Guizhou Satellite TV

Guizhou Satellite TV enthüllt die verborgenen ökologischen Attraktionen in Bijie, Guizhou

Bijie, im nordwestlichen Teil von Guizhou gelegen, hat ein feuchtes subtropisches Monsunklima mit kühlem Sommer und mildem Winter. Die endlosen Berge, die üppigen Wälder, der blaue Himmel und die ausgedehnten Graslandschaften sind sozusagen ein Mikrokosmos der Ökologie von Guizhou. Jeden Winter fliegen mehr als 100.000 Vögel zum Überwintern in Caohai Nationales Naturschutzgebiet in Weining, Bijie. Da Bijie über ein so gutes ökologisches Umfeld verfügt, zieht es ständig Touristen aus der ganzen Welt an.

Die kurze Videoserie "Be My Guest - Modern GuizhouW, die ursprünglich von Guizhou Satellite TV produziert wurde, lädt ausländische Freunde in Form von Reality-Shows nach Guizhou ein, um ihr wirkliches Leben in der Region zu demonstrieren. In dieser Folge erhält Mohamed Jihad Mohamed, ein ägyptischer internationaler Student, der gerade sein Studium an der Communication University of China im Fach Rundfunk und Moderation abgeschlossen hat, eine Einladung von einer Freundin, der Guizhou-Reisebloggerin Yan Jun, nach Bijie zu reisen und seine einzigartige Abschlussreise zu beginnen! Während dieser Reise besuchten sie das Dorf Huawu, um die Klarheit des Schwimmbads aus einer Bergquelle zu bewundern, fuhren in die Steppe von Axilixi, zelteten im Gonglongping Nationalwaldpark in Bijie und erlebten den Nervenkitzel von Bergmotorrädern. Sie fuhren zum Weining Grasmeer, um die Zugvögel zu beobachten und den Geschichten der Vogelschützer zu lauschen.

"Die Landschaft von Bijie ist so schön, dass ich oft eine Lyrik gegen die schöne Landschaft singen möchte." Mohamed Jihad Mohamed hat vier Jahre lang in China gelebt. Er liebt die traditionelle chinesische Kultur, und diese Reise hat ihm eine unvergessliche Erfahrung beschert. Mohamed Jihad Mohamed hofft, seine Familie das nächste Mal nach Guizhou zu bringen, um die ökologische Schönheit von Bijie zu erleben.

