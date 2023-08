CROMA-PHARMA GmbH

Croma-Pharma bleibt vorerst österreichisches Privatunternehmen

Leobendorf/Wien (ots)

Croma-Pharma® ("Croma"), ein Global Player im dynamisch wachsenden Markt der minimal-invasiven Ästhetik, bleibt vorerst ein Privatunternehmen im Besitz der österreichischen Eigentümerfamilie Prinz. Der geplante Unternehmenszusammenschluss mit European Healthcare Acquisition & Growth Company B.V. (EHC), einer niederländischen, am regulierten Markt der Amsterdamer Euronext notierenden Akquisitionsgesellschaft, und der entsprechende Börsengang wurden abgesagt. Die Beendigung der Transaktion ist bedingt durch das derzeit schwierige Marktumfeld.

Croma wird in den nächsten Monaten alternative Wege evaluieren, um das geplante Wachstum fortzusetzen.

Über Croma

Croma-Pharma® ist ein global agierendes Unternehmen in der minimalinvasiven Ästhetik und ein führender Hersteller hochqualitativer Hyaluronsäure-Spritzen. Croma bietet ein umfassendes Portfolio im Bereich der ästhetischen Medizin, das neben Botulinum-Toxin, Fillern, Fäden und Biostimulatoren auch eine komplementäre Hautpflegeserie umfasst. Das Familienunternehmen wurde 1976 vom Apothekerehepaar Prinz in Wien gegründet und hat seine Niederlassung in Leobendorf bei Wien. Mit 550 Mitarbeiter/innen, 13 Niederlassungen in Europa und Brasilien, zwei Joint-Ventures und 60 exklusiven Exportpartnern vertreibt das Unternehmen seine Produkte in 80 Ländern weltweit und ist auch Vertragshersteller in den Bereichen Ophthalmologie und Orthopädie. Mehr unter cromapharma.com

