LearningSuite GmbH

LearningSuite.io: Maximales Lernpotenzial mit interaktiven Kursen und personalisiertem Feedback

Bild-Infos

Download

Graz (ots)

Alexander Knechtl, Florian Gerstner und Fabio Moretti sind die Gründer der LearningSuite GmbH und vertreiben die gleichnamige Lernplattform für den Premium-Sektor. Ihr Angebot zeichnet sich dadurch aus, dass sie bei der Implementation nicht auf Baukastenlösungen setzen, sondern jede Komponente ihrer Plattform - vom Design bis zu den Features - individuell an die Bedürfnisse des Kunden anpassen. Hier erfahren Sie, wie interaktive Kurse und personalisiertes Feedback das Maximum aus dem Lernprozess herausholen können.

Zahlreiche Studien belegen, wie stark Lernerfolge von den richtigen Methoden abhängen. Interaktive Übungen schneiden dabei generell am besten ab. Online fällt es jedoch vielen Kursbetreibern schwer, auf herkömmlichen Plattformen interaktive Inhalte zu bieten. "Ein Onlinekurs kann immer nur so gut sein wie die Plattform, auf der er stattfindet", erklärt Alexander Knechtl, der gemeinsam mit Florian Gerstner und Fabio Moretti die Premium-Lernplattform LearningSuite.io vertreibt. "Um die beste und hochwertigste Lernumgebung am Markt zu bieten, setzen wir mit LearningSuite.io auf mehrere bislang einzigartige Features für interaktive Übungen und hochpräzises Feedback", so Alexander Knechtl weiter. Im Folgenden verraten die drei Experten die wichtigsten interaktiven Funktionen der Plattform und erklären darüber hinaus, wie Kursbetreiber und Lernende davon profitieren.

LearningSuite.io macht Videoabgaben leichter und erfolgreicher denn je

Ein besonderer Vorteil von LearningSuite.io besteht im innovativen Abgabesystem, mit dem es Lernenden möglich ist, Videoaufnahmen direkt über die Plattform zu erstellen - ganz ohne zusätzliche Aufnahme- oder Schneidesoftware. Dies erweist sich vor allem im Training in den Bereichen Support oder Sales als besonders dienlich. Schließlich wird der Verkaufstrainer einen Leitfaden in Videoformat erstellen, der Lernende kann im Anschluss genau das umsetzen, was ihm zuvor gezeigt wurde.

Zusätzlich wird die Lerneffizienz massiv gesteigert: Schließlich sieht sich der Lernende über den integrierten Video-Recorder die ganze Zeit über selbst und kann so sein Auftreten hinsichtlich seiner Gestik und Mimik trainieren. Hinzu kommt, dass die Lernenden in den wenigsten Fällen die erste Version an ihren Trainer senden werden. Stattdessen werden sie so lange üben, bis ihnen die Version gefällt - der Lerneffekt wird damit garantiert. Der Coach oder die Führungskraft kann im Anschluss ein präzises und individuelles Feedback geben, von dem die Coachees in jedem Fall profitieren werden.

Interaktive Lernangebote sorgen dafür, dass jeder gewinnt

Ergänzt wird dieses Paket durch den leistungsstarken LearningSuite.io Editor, der es mit nur wenigen Klicks ermöglicht, visuell ansprechende und funktionale interaktive Elemente zu erstellen. Kursbetreiber sind dadurch in der Lage, ihren Teilnehmern auch ohne Vorwissen Videotutorials sowie eine Vielzahl verschiedener Aufgabentypen, darunter Lückentexte wie auch Multiple-Choice- und Multiple-Select-Aufgaben, zur Verfügung zu stellen. Die Wirksamkeit dieser Elemente zeigt sich auch in der Lerneffizienz der Kursteilnehmer. So können diese nachweislich leichter auf Wissen zurückgreifen, wenn sie den Lernstoff auf diese Art wiederholen oder replizieren.

Insgesamt bietet LearningSuite.io damit die Möglichkeit zur umfassenden Individualität. Gekoppelt an einen mächtigen Werkzeugkasten für Kursbetreiber macht dies die Plattform zur ersten Wahl, wenn es um die Erstellung hochwertiger E-Learning Angebote ermöglicht. Schließlich ermöglicht LearningSuite.io Kursbetreibern, Lernende qualitativ hochwertig zu betreuen und zu beschulen, sodass diese die Kurse zufriedener und erfolgreicher abschließen - eine Win-win-Situation also.

Sie sind Coach oder Onboarding-Verantwortlicher und wollen Kursteilnehmer oder neue Mitarbeiter mit hochwertig gestalteten Lernangeboten dabei unterstützen, die bestmöglichen Lernerfolge zu erzielen? Melden Sie sich jetzt bei Alexander Knechtl, Florian Gerstner und Fabio Moretti, vereinbaren Sie einen Termin und überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen von LearningSuite.io!

Original-Content von: LearningSuite GmbH, übermittelt durch news aktuell