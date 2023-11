SAJ

SAJ AI-verbesserte Smart Home Energiespeicherlösung soll Energiekosten senken

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire)

Wie kann AI Ihnen helfen, Stromrechnungen zu sparen? Der Anbieter intelligenter Energiespeicherlösungen SAJ hat die Antwort und die Lösung. Die HS2-Serie von SAJ, eine innovative All-in-One-Energiespeicherlösung für Privathaushalte, nutzt die Kraft der künstlichen Intelligenz (KI), um den Energieverbrauch in Privathaushalten zu optimieren und erhebliche Einsparungen zu erzielen. Mit der Möglichkeit, die Stromkosten um bis zu 20 % zu senken, wird die HS2-Serie das Energiemanagement neu definieren.

Die HS2-Serie verfügt über die drei zentralen AI-Algorithmen von SAJ, darunter die Stromerzeugungsvorhersage, die Stromverbrauchsvorhersage und die intelligente Zeitplanung, die die treibende Kraft hinter der AI-Einsparungsfunktion sind. Diese Algorithmen ermöglichen eine Genauigkeit von über 80 % bei der Vorhersage bei der Stromerzeugung. Das intelligente Planungsmodell berücksichtigt Spitzenbedarfszeiten, Stromtarife und verfügbare Solarenergie und bestimmt die effizientesten Zeiten für den Verbrauch oder die Speicherung von Energie. Durch die Analyse des historischen Nutzerverhaltens und die Erstellung kurz-, mittel- und langfristiger Prognosen steuert das System automatisch das Laden und Entladen der Batterien, was zu erheblichen Einsparungen bei den Stromrechnungen führt.

Die HS2-Serie verfügt über ein Hochleistungsdesign mit 150% PV-seitiger Überdimensionierung und 110% AC-Überladung, das ein schnelles Laden und Entladen der Batterie unterstützt. Die Batteriekapazität kann bis zu 25,0 kWh erweiterbar ist, was eine enorme Flexibilität für das Energiemanagement bietet. Darüber hinaus verfügt er über einen maximalen Strangstrom von 16A, so dass er mit den Hochleistungs-PV-Modulen auf dem Markt mithalten kann. Er unterstützt AFCI- und USV-Funktionen und gewährleistet eine sicherere, intelligentere und zuverlässigere Energiespeicherung für die Endverbraucher.

Die HS2-Serie ist aufgrund ihres modularen Designs und der Vorverdrahtung einfach zu installieren. Zusätzlich bietet sie intelligentes Energiemanagement über die eSAJ APP, das es den Nutzern leicht macht, ihren Energieverbrauch zu überwachen und zu steuern.

Die HS2-Serie von SAJ ist mehr als nur ein Energiespeichersystem; sie verkörpert eine intelligente Lösung, die sich die Kraft der AI zunutze macht. Dieser innovative Ansatz ermöglicht Kosteneinsparungen und trägt erheblich zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks bei.

Für weitere Einzelheiten: https://community.saj-electric.com/de-hs2

About SAJ Mit 18 Jahren Hingabe und Professionalität hat sich SAJ als Pionier in der Branche der erneuerbaren Energien etabliert. SAJ hat sich verpflichtet, zuverlässige Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen intelligente Energielösungen für Privathaushalte und Gewerbe, tragbare Kraftwerke und industrielle Automatisierung anzubieten. Das ganzheitliche Produktportfolio begleitet die Verbraucher auf dem gesamten Weg der Energiespeicherung, des Energieverbrauchs und des Energiemanagements. Die Produkte von SAJ sind in über 80 Ländern und Regionen willkommen und helfen den Kunden weltweit, ein energieautarkes und nachhaltiges Leben zu realisieren.

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/saj-ai-verbesserte-smart-home-energiespeicherlosung-soll-energiekosten-senken-301994719.html

