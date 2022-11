Freiheit Macht Politik

Launch von Freiheit|Macht|Politik: Neues Online-Magazin über strategische Politikgestaltung und Analyse

Berlin (ots)

Unter der Adresse freiheitmachtpolitik.de geht heute das Online-Magazin Freiheit|Macht|Politik (FMP) an den Start.

Selten waren die Erwartungen an Politikgestaltung so groß wie heute, und selten waren die Debatten so polarisiert. In einer Ära geopolitischer, energiepolitischer und umweltpolitischer Krisen ist Orientierungswissen entscheidend, um Problemstellungen zu verstehen und Gestaltungspielräume zu nutzen. Ein interdisziplinärer, realpolitischer Diskurs, der ideologische Gräben überwindet und Brücken zwischen Theorie und Alltagspraxis baut, ist überfällig. Diese Herausforderung nimmt Freiheit|Macht|Politik an und schließt die Lücke zwischen Journalismus und Wissenschaft.

In Beiträgen von Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft reflektiert das Magazin die komplexen Interaktionsmuster zwischen den Gesellschaftsfeldern, um Lösungsansätze zur praktischen Politikgestaltung im Spannungsfeld von Macht und Freiheit zu entwickeln. FMP vernetzt Menschen, die in Wort und Tat Verantwortung für das Gemeinwohl übernehmen.

Redaktionelle Gebote sind weltanschauliche Neutralität, methodische Offenheit und der Mut zum begründeten Widerspruch. Mit einem anspruchsvollen, aber nicht akademisierenden Angebot, das neben Essays auf Deutsch und Englisch sowie Analysen und Kurzportraits bedeutender Entscheidungsträger Rezensionen und einen Podcast umfasst, richtet sich FMP an das politisch interessierte Publikum.

Im ersten Publikationszyklus sind neben dem China-Kenner Frank Sieren und der Geschäftsführerin von Transparency Deutschland, Anna-Maija Mertens, unter anderem Gary Geipel vom National Institute of Public Policy sowie der KI-Experte Aljoscha Burchardt vertreten. Mit ihren Beiträgen analysieren sie die geopolitischen, technologischen und legitimatorischen Bedingungen freiheitlich-demokratischer Machtausübung.

Freiheit|Macht|Politik wird herausgegeben von Dominik Meier und Christian Blum. Konstantin Bätz leitet die Redaktion.

