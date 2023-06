Green Planet Energy

Energie-Nothilfe für die Ukraine: Green Planet Energy spendet Solarmodule und Batteriespeicher

Die Ökoenergiegenossenschaft Green Planet Energy hat Solarmodule und Batteriespeicher für die Ukraine gespendet. Ein entsprechender Transport ist gestern Nachmittag in Richtung des vom russischen Angriffskrieg betroffenen Landes gestartet. "Der Krieg in der Ukraine hat große Teile der dortigen Energieinfrastruktur in Mitleidenschaft gezogen. Daher möchten wir als ökologische Energiegenossenschaft genau in diesem Punkt unmittelbare und nachhaltige Unterstützung leisten", sagt Sönke Tangermann, Vorstand von Green Planet Energy.

Die gelieferten 27 Solarkraftwerke und 26 Batteriespeicher waren zuvor von dem Leipziger Solar-Start-Up priwatt erworben worden. Ein Solarkraftwerk mit zwei Solarmodulen erbringt eine Leistung von 770 Watt Maximalleistung. Der daran angeschlossene Batteriespeicher weist eine Kapazität von 1 kWh auf. Bezogen auf einen Jahreszeitraum entspricht der erzeugte PV-Strom der 27 Solarkraftwerke dem Strombedarf von rund acht Mehr-Personen-Haushalten mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von jeweils 2500 kWh. In Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) wurde für diese Spende eine Zielregion bestimmt, deren Stromversorgung durch den Krieg nicht mehr gesichert ist. Dorthin werden die Solar-Einheiten und Batterien geliefert. Der genaue Ort wird aus Sicherheitsgründen nicht bekannt gegeben.

"Bei den jetzt auf den Weg gebrachten Solarkraftwerken haben wir uns für flexible Modelle entschieden, die an verschiedene Umgebungen und Umstände angepasst werden können", sagt Sara Koß, Leiterin des Projektes bei Green Planet Energy. Die PV-Module können entweder an einen Balkon oder Geländer angebracht oder auf ebenen Flächen eingesetzt werden. Bei optimalen Erzeugungsbedingen ist der Speicher bereits nach knapp 1,5 Stunden voll beladen und kann unter anderem den Kühlschrank über Nacht betreiben. Die Module sind durch ihre spezielle Schwachlichtleistung zudem im Stande, auch an bewölkten Tagen Strom zu erzeugen, sodass eine langfristige und unabhängige Stromversorgung gesichert wird.

Die jetzige Lieferung ist bereits die zweite Großspende von Green Planet Energy an die Ukraine. Bereits im Februar hat der Ökoenergieanbieter beheizbare Wohn-, Küchen- und Sanitärcontainer dorthin geliefert. Zusammen mit dem aktuellen Transport hat Green Planet Energy insgesamt rund 100.000 Euro an Mitteln bereitgestellt, um den vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine zu helfen.

