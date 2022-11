inio

Ab sofort erhältlich: inio one - die professionelle Tageslichtlampe fürs Home-Office

Wissenschaftliche Studien aus der Luftfahrtforschung haben gezeigt: Helligkeit und Farbtemperatur des Umgebungslichts beeinflussen maßgeblich, wie wach und leistungsfähig wir uns fühlen. inio one ist die neue Tageslichtlampe, mit der man per App seine Leistungs- und Ruhephasen für den persönlichen Tagesablauf optimieren kann.

Die Tage werden kürzer und die Beleuchtung von Innenräumen rückt zunehmend ins Bewusstsein der Konsumenten. Zeit für inio. Die inio one ist ab sofort zum Preis von 349,- Euro erhältlich und das Ergebnis einer Leuchtenentwicklung, die das Leben im Home-Office deutlich verbessern will. inio ist mehr als nur eine Leuchte. In inio steckt das Know-how von jahrelanger Lichtforschung und modernster Technik. Per App können Nutzer*innen Leistungs- und Ruhephasen für den persönlichen Tagesablauf optimieren und sich so ein Lichtmanagement nach Hause holen, wie es sonst nur in professionellen Umgebungen aufwändig von Technikern installiert werden muss. Das Geheimnis: Anders als andere Tageslichtlampen arbeitet inio mit indirektem Licht und kann so ohne störende Blendeffekte wirken.

Die Extraportion Sonne

Ob Firma oder Home-Office: Wir alle haben tagsüber unsere Hochphasen, in denen wir uns bestens konzentrieren und maximale Leistung bringen können. Und dann folgen die Tiefs, in denen alles nur schleppend vorangeht - oft genau dann, wenn unsere ganze Aufmerksamkeit und Kreativität gefragt wäre. inio one, die Tageslichtlampe, die mit ihrem modernen, schlichten, aber extravaganten Design auf dem Schreibtisch genauso gut aussieht wie im Wohnzimmer, unterstützt Menschen dabei, ihren persönlichen Tagesrhythmus aus Leistung und Entspannung zu finden und damit das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. "inio one spendet die Extraportion Sonne, wenn Konsument*innen sie brauchen", sagt Michael Mayerhofer, Lichtexperte bei inio. "Helles Licht mit erhöhtem Blauanteil senkt den Melatoninspiegel auf natürliche Art und Weise. So können unsere Kund*innen zum Beispiel ein Nachmittagstief vermeiden oder genau einfach dann voll leistungsfähig sein, wenn es nötig ist." Die inio one Tageslichtlampe basiert auf den Erkenntnissen, die das Hamburger Start-up jetlite mit seinen wissenschaftlichen Studien unter anderem in Luftfahrt, Automotive und Healthcare gewonnen hat. "Licht ist der wichtigste Taktgeber unserer inneren Uhr, es steuert unsere Schlaf- und Wachzyklen", so Dr. Achim Leder, jetlite Gründer und Geschäftsführer. "Mit dem richtigen Beleuchtungskonzept wird es auch am Arbeitsplatz oder zu Hause für viele Menschen einfacher, die Anforderungen des Alltags besser zu meistern und später leichter in den Feierabend-Modus überzugehen."

Ausgefeilte Technik

Das inio Team besteht aus Experten für Licht und Lichtdesign, die sich zur Aufgabe gemacht haben human centric light für jeden zu Hause erlebbar zu machen. "Bei der Entwicklung der Leuchte haben wir uns auf maximale Lichtwirkung ohne Blendeffekte konzentriert", so Steffen Müller, Leiter der Entwicklung bei inio. "Deshalb setzen wir mit der inio one auf indirektes Licht, welches über Wand und Decke reflektiert wird. Damit wird der perfekte Einfallswinkel ins Auge gewährleistet, ohne durch den Blick in eine direkte Lichtquelle Stress auszulösen." Das tut der Leistung der Leuchte keinen Abbruch: Mit einer Helligkeit von 2.500 Lumen und einem Farbspektrum von 2.700 bis über 6.500 Kelvin spielt sie in der absoluten Oberliga der biodynamischen Leuchten.

Intelligente App-Steuerung

inio kommt in drei Farben (Graphite, Moondust; Salted Caramel), um sich harmonisch in jedes Zuhause einzufügen. Außerdem funktioniert inio entweder über direkte Bedienung an der Leuchte oder über die kostenlose inio App die vom Partner jetlite entwickelt wurde. Mit der App lässt sich der individuelle Chronotyp nach dem MCTQ (Munich Chronotype Questionaire) von Prof. Dr. Till Roenneberg bestimmen und damit eine ganz individuelle Lichtsteuerungskurve erstellen. Der intelligente Algorithmus der App berücksichtigt Parameter wie Tageszeit, individuelle Routinen und die chronotypischen Eigenschaften, um exakt auf die jeweilige Persönlichkeit abgestimmte Lichtszenarien zu generieren. So kann die Lampe über biodynamisches Licht unterschiedliche Reaktionen auslösen: fit, konzentriert, entspannt usw. Die Wirkung wurde durch zahlreiche Studien die jetlite für bzw. zusammen mit Partnern unter anderem aus Luftfahrt, Automotive, Healthcare und Hotels belegt.

Durch den Standort der Leuchte kann zudem die Lichtsteuerung an den aktuellen Tageszyklus angepasst werden. Natürlich kann man die Beleuchtung durch die persönlichen Routinen (Eingabe eines Kalenders) an seinen Tagesrhythmus anpassen, um zur richtigen Zeit leistungsfähiger zu werden. Die App steht zum Marktstart für iOS im App Store und für Android im Google Play Store kostenfrei zum Download bereit.

Über inio

inio ist ein Produkt der New Ventures GmbH. Das dreiköpfige Team vertreibt inio online. Das Design ist Made in Germany, die Produktion Made in Austria.

www.inio-light.com

WORK BETTER | RELAX BETTER | SLEEP BETTER | FEEL BETTER

