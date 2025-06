Expertise sichtbar machen: Wege zur Thought Leadership / Eine Inhouse-Schulung der news aktuell Academy

news aktuell Academy

In einem zunehmend kompetitiven Markt ist Thought Leadership heute entscheidend, um als vertrauenswürdige Expertenstimme wahrgenommen zu werden. Wer sein Fachwissen und seine Visionen gezielt kommuniziert, sichert sich langfristig Relevanz und Einfluss in der Branche. Er baut Vertrauen auf und bindet seine Zielgruppen nachhaltig.

So steigern Sie als Meinungsführer die eigene Sichtbarkeit

In diesem praxisorientierten Workshop zeigt Ihnen Kathrin Behrens, wie Sie sich gezielt als Thought Leader positionieren und Ihre Expertise strategisch kommunizieren. Sie lernen, wie Sie mit klar strukturierten Inhalten, starken Botschaften und dem gezielten Einsatz von Kommunikationskanälen Ihre Sichtbarkeit als Meinungsführer steigern.

Kathrin Behrens führt Sie durch bewährte Methoden, um Ihre Expertise auf die nächste Ebene zu heben - von der Erstellung relevanter Inhalte bis hin zum effektiven Netzwerkaufbau. Sie erfahren, wie Sie Ihre Glaubwürdigkeit und Reichweite optimieren und Ihre Erfolge messbar machen. Der Workshop ist interaktiv und beinhaltet Übungen, die es Ihnen ermöglichen, das Gelernte direkt anzuwenden. Dank zahlreicher Best-Practice-Beispiele erhalten Sie tiefe Einblicke in den Aufbau einer Thought Leadership-Strategie, mit der Sie Ihre Kommunikationsziele wirkungsvoll erreichen.

Programm:

Einführung in Thought Leadership: Was ist Thought Leadership und warum ist es gerade in diesen Zeiten besonders relevant für Unternehmen?

Markenpositionierung: Wie definiert man sich als Thought Leader und hebt sich von der Konkurrenz ab?

Kommunikationsstrategien: Praktische Ansätze zur Ausarbeitung einer strategischen Thought-Leadership-Positionierung sowie Ableitung relevanter Inhalte zur gezielten Verbreitung in den richtigen Kanälen.

Networking und Einfluss - Netzwerke strategisch nutzen, um Sichtbarkeit und Einfluss zu steigern.

Messung von Erfolg - Wie man den Erfolg von Thought Leadership in Unternehmen evaluiert und anpasst.

Sie haben die Möglichkeit, Ihre individuellen Gegebenheiten und besondere Fragestellungen vorab mit der Referentin zu teilen, so dass Kathrin Behrens sich gezielt auf Ihre spezifischen Anforderungen einstellen kann. Selbstverständlich gibt es während der Schulung ausreichend Raum für Ihre Fragen.

Der Workshop richtet sich an Führungskräfte, Unternehmer:innen, Expert:innen und Kommunikationsverantwortliche, die ihre Expertise gezielt positionieren und ihre Sichtbarkeit als Meinungsführer erhöhen möchten. Er eignet sich auch für alle, die lernen wollen, ihre Kommunikationsstrategien zu verbessern und in ihrer Branche als authentische Stimme wahrgenommen zu werden.

Ihre Referentin:

Kathrin Behrens ist Kommunikationsexpertin, Trainerin und Coach mit über 25 Jahren Erfahrung in der Kommunikationsbranche. Sie hat in einer führenden PR-Agentur gearbeitet, war Leiterin der Unternehmenskommunikation beim größten deutschen Wirtschaftsverlag und berät heute Unternehmen unterschiedlichster Branchen zu Kommunikationsstrategie, Positionierung, Media Relations und Content-Marketing. Als Inhaberin von KB2 Kommunikation und Partnerin bei elfvorzwölf hat sie mehr als 100 Kunden betreut und Erfahrungen gemacht, die sie mit ihren Teilnehmenden teilt. Ihr Ansatz verbindet strategische Weitsicht, praxisnahe Lösungen und inspirierende Impulse - immer mit dem Ziel, Kommunikation wirksam, authentisch und zukunftsfähig zu gestalten.

Eckdaten für die Inhouse-Schulung Expertise sichtbar machen: Wege zur Thought Leadership

Dauer: je nach inhaltlichen Anforderungen 6 bis 8 Stunden inkl. Pausen

Empfohlen für eine Gruppengröße von 4 bis 10 Teilnehmenden

Kosten für Vorbereitung und Durchführung: abhängig von vereinbarter Dauer, Besonderheiten und individuellem Anpassungsbedarf. Auf Anfrage erstellen wir für Sie gerne ein Angebot.

Termin: nach Absprache

Durchführung: in Ihrem Unternehmen, in externen Locations oder nach Absprache in unseren Räumen. Auch als Online-Format auf Zoom möglich.

