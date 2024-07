So stechen Sie aus der Informationsflut heraus: Unique Content mit Studien / Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

news aktuell Academy

Studien und Umfragen liefern Stimmungsbilder, zeigen Trends auf und bieten den Medien interessanten neuen Content für ihre Berichterstattung. Doch Studien sind noch viel breiter einsetzbar und sorgen auch in Marketing und Vertrieb für Erfolge. Ihre Ergebnisse lassen sich in verschiedenen Formaten auf allen Kanälen einsetzen - von der "Zahl der Woche" auf LinkedIn über das Whitepaper in der B2B-Kommunikation bis hin zur Vertriebspräsentation. Überall wecken sie Aufmerksamkeit und liefern einen echten Mehrwert.

Befragungen liefern einzigartigen Content und inspirierende Inhalte, mit denen es Unternehmen gelingt, aus der Informationsflut hervorzustechen und bei Medien und Zielgruppen zu punkten.

Wichtig ist dabei der richtige Angang. Die Wahl des Themas, der verständliche Fragebogen, die Auswahl des passenden Dienstleisters und die gut aufbereiteten Ergebnisse - es gilt mit dem Gesamtwerk zu überzeugen. "Geheimwissen" braucht es dafür nicht, sondern eine gute Vorbereitung und die Fähigkeit, Themen von außen zu denken.

Claudia Thöring zeigt praxisnah, wie Unternehmen auch ohne großes finanzielles Budget erfolgreich mit Studien arbeiten können und was es dazu braucht.

Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an die Referentin zu stellen. Zusätzlich erhalten sie nach Abschluss des Webinars die verwendeten Präsentationsfolien als Skript.

Programm

Der Weg zur erfolgreichen Studie: Themen, Zielgruppen und Partner auf Marktforschungsseite

Studien effizient angehen - Kosten von Befragungen

Aufbereitung von Studien

Kanalübergreifende Verwertungsmöglichkeiten anhand konkreter Praxisbeispiele

Das Webinar richtet sich an PR-Verantwortliche und -Berater, die für Unternehmen im B2C- und B2B-Umfeld arbeiten.

Referentin Claudia Thöring nutzt Studien seit über 15 Jahren in ihrer Arbeit - von der klassischen Marktforschung über den schnellen bevölkerungsrepräsentativen Survey bis hin zur Trendbefragung unter Experten. Als langjährige Redakteurin bei Wirtschaftsmedien und öffentlich-rechtlichen Redaktionen geht die Volkswirtin mit journalistischer Neugier an die Themen heran und denkt Studien dabei konsequent von außen. Seit 2012 ist Claudia Thöring geschäftsführende Gesellschafterin der Hamburger Kommunikationsberatung Thöring & Stuhr. Ihre Agentur kooperiert im Bereich Studien mit dpa-Custom Content und kann so ein noch breiteres Spektrum an crossmedialem Content bieten.

Eckdaten für das Online-Seminar So stechen Sie aus der Informationsflut heraus: Unique Content mit Studien

Termin: Dienstag, 27. August 2024, 11:00 - 12:30 Uhr

Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.

Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt. Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem Durchführungstermin

