Kreative Texte auf Knopfdruck: Techniken für wiederkehrende Inhalte

Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

Viele Themen kommen in der PR-Praxis immer wieder - zum Beispiel, weil sie für verschiedene Kanäle aufbereitet werden müssen. Da ist es gar nicht so leicht, hierfür immer wieder neue Text-Ideen zu generieren. Sabine Krippl zeigt, wie sich Kreativität steuern lässt und gibt einen Einblick in ihre Trickkiste.

Termin: Mittwoch, 18. Oktober 2023, 11:00 - 12:30 Uhr

Kreativitätstechniken für immer wieder neue und überraschende Formulierungen

Der Alltag für Kommunikatorinnen und Kommunikatoren ist anspruchsvoller geworden: Manche Themen sind nicht nur regelrechte Dauerbrenner - zusätzlich werden dafür auch noch unterschiedliche Texte für die interne Kommunikation, die externe Kommunikation und für Social Media erwartet.

Wer solche Texte schreibt, dreht sich schnell im Kreis. Und fragt sich, wie es andere schaffen, immer wieder neue und witzige Ideen zu entwickeln. Dabei geht es überraschend einfach: Die Referentin zeigt, mit welchen Techniken sich in kurzer Zeit viele Ideen generieren lassen.

Es erwartet Sie ein Feuerwerk an Tipps, keine PowerPoint-Schlacht. Mitmachen ist erwünscht! Und das Beste: Sie können direkt im Webinar einige Techniken ausprobieren. Lassen Sie sich inspirieren von einer lebendigen und interaktiven Session.

Programm:

Geistiges Stretching: Sich in den Kreativmoduls bringen

Die Foto-Falle: Langweilige Bilder aufpeppen

Multitool ABC-Darium: Eine neue Sicht bekommen

Bewährte Ideenlisten: Themen immer wieder neu aufbereiten

Das Webinar richtet sich an Profis aus PR- und Marketingkommunikation, die regelmäßig schreiben und Themen immer wieder neu aufbereiten müssen.

Die ReferentinSabine Krippl ist zusammen mit Ania Dornheim Gründerin von textwende. Seit über 20 Jahren setzen sich beide dafür ein, dass die Texte von Unternehmen und Organisationen verständlicher, lebendiger und individueller werden. Die Inhalte ihrer Seminare werden anschaulich und humorvoll präsentiert, und der praktische Nutzen ist oberstes Ziel.

Eckdaten für das Online-Seminar Kreative Texte auf Knopfdruck: Techniken für wiederkehrende Inhalte

Teilnahmegebühr: 105 Euro zzgl. MwSt. / 124,95 inkl. Mwst.

Teilnehmerzahl: mind. 10

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem Durchführungstermin

